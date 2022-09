Resultados de las carreras de ayer en Palermo

NOVENA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 ANGIOLETHA, 57, K.Banegas (6) 2 Va Con Alas, 57, F.L.Gonçalves (2) 6,10 1 cpo 3 Sisterhood, 57, B.Enrique (4) 5,50 4 cps 4 Me Amore, 57, I.Monasterolo (9) 5,00 2 cps 5 Avennora, 55, R.M.Torres (8) 15,45 1 1/2 cpo 6 Clara Imbatible, 57, D.E.Arias (5) 19,35 3 cps 7* Que Linda Morena, 53, J.Paoloni (3) 16,80 1 1/2 cpo ú Peruvian Key, 54, J.Flores (7) 3,70 3 cps - - - - - (*) Largó frío

Dividendos: ANGIOLETHA $ 2,45 y 1,90. Va Con Alas $ 2,55. IMPERFECTA $ 710,00. CUATRIFECTA $ 2.448,00. DOBLE: a ganador $ 192,50, a placé $ 117,50.No Corrió: (1) Señora De Strip. Tiempo: 55s51c. Cuidador: C.G.Alzugaray. Stud: La Bertina (tan). La ganadora de 5 años es hija de Angiolo y Saraveca DECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 NUEVA ESTRATEGIA, 56, K.Banegas (13) 2 Amiguita Gina, 56, W.Pereyra (10) 3,50 2 cps 3* Kosaka, 56, B.Enrique (3) 3,50 1 1/2 cpo 4 Forty Vise, 57, J.Villagra (12) 5,70 2 1/2 cps 5 Ateniana, 57, D.R.Gomez (11) 58,25 1 1/2 cpo 6 Casta Y Pura, 56, L.Balmaceda (8) 6,75 3/4 cpo 7X Kebira, 56, P.Carrizo (7) 11,60 3 cps 8 Es La Maxima, 56, L.Vai (5) 51,25 cza 9 Tartaletta, 56, F.L.Gonçalves (4) 23,80 1 cpo 10+ Forever Blue, 56, L.Cabrera (9) 44,05 4 cps 11** Quit It A Bomb, 56, R.Bascuñan (1) 19,80 3 cps ú/ Vision Greeley, 56, O.Alderete (2) 37,00 1/2 cpo - - - - - (*) Indócil en los partidores (X) Largó retrasado (+) Largó retrasado (**) Largó retrasado (/) Saltó al largar Dividendos: NUEVA ESTRATEGIA $ 4,25, 3,40 y 1,65. Amiguita Gina $ 3,05 y 1,75. Kosaka $ 1,70. IMPERFECTA $ 1.410,00. CUATRIFECTA $ 21.042,50. DOBLE EXTRA: a ganador $ 1.030,00, a placé $ 220,00. TRIPLO $ 4.320,00. PICK 4 $ 3.390,00.No Corrió: (6) Amiguita Maracaibo. Tiempo: 1'10s7c. Cuidador: E.O.Martucci. Stud: Rodolfo Pedro. La ganadora de 3 años es hija de Strategic Prince y Her Bliss ANGIOLETHA. Va Con Alas. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé.No Corrió: (1) Señora De Strip55s51c.C.G.Alzugaray.La Bertina (tan). La ganadora de 5 años es hija de Angiolo y Saraveca

