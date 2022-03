Resultados de las carreras de ayer en San Isidro

One Off , 54, F.L.Goncalves

ONE SAMURAI , 58, B.Enrique

TERCERA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 ESCAPE DE PARIS, 56, E.Ortega P. (6) 2 Weekend Fun, 56, F.L.Goncalves (8) 1,25 1 cpo 3 Aeiou, 52, G.Borda (7) 11,80 1 1/2 cpo 4 Babel River, 56, G.J.Garcia (9) 63,35 3 cps 5 Level One, 52, A.Allois (2) 21,80 1 cpo 6 Alberich, 53, R.Bascuñan (10) 4,95 3 1/2 cps 7 Fury Tech, 56, B.Enrique (1) 9,65 5 cps 8 Aguantemos Juntos, 56, A.Paez (3) 70,55 3 1/2 cps 9 Mas Por Menos, 56, M.Aserito (5) 89,50 3 1/2 cps ú Gran Boss, 56, J.Villagra (4) 8,95 cza - - - Dividendos: ESCAPE DE PARIS $ 8,80, 1,10 y 1,10. Weekend Fun $ 1,10 y 1,10. Aeiou $ 1,10. EXACTA $ 932,50. TRIFECTA $ 5.932,50. DOBLE $ 810,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'11s9c. Cuidador: J.M.Leon. Stud: El Barrilito. El ganador de 3 años es hijo de Cityscape y Paris Queen CUARTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 SUEÑO SUREÑO, 53, R.Bascuñan (5) 2 Quattrocento, 56, A.Cabrera (2) 2,65 1 1/2 cpo 3 Aristosand, 56, G.Bonasola (3) 7,20 3/4 cpo 4 Potro Soñador, 52, G.Borda (4) 2,65 1 cpo 5 Don Dante, 52, E.Candia G. (10) 9,10 5 cps 6 Forever Thief, 56, J.Leonardo (11) 8,65 1 1/2 cpo 7 Apurate Jose, 56, A.Paez (7) 35,30 5 cps 8 El Bocha, 56, S.Piliero (9) 23,25 pzo 9* The Big War, 56, B.Enrique (8) 12,25 cza úX Maestro Pirate, 56, G.J.Garcia (1) 67,80 0 cpo - - - - - (*) Se fue de manos (X) Desmontó Dividendos: SUEÑO SUREÑO $ 5,20, 2,20 y 2,25. Quattrocento $ 1,40 y 1,10. Aristosand $ 2,20. EXACTA $ 740,00. TRIFECTA $ 2.852,50. DOBLE $ 2.907,50. CUATERNA $ 25.000,00.No Corrió: (6) Machitos Hell Angel. Tiempo: 1'11s42c. Cuidador: G.E.Scarpello. Stud: Pampas. El ganador de 3 años es hijo de South Kissing y Field Of Dreams QUINTA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 ELEVADO BOY, 57, M.La Palma (3) 2 Bliss Of Glory, 51, F.J.Lavigna (7) 12,50 1 1/2 cpo 3 New Balance (uru), 57, B.Enrique (4) 2,00 1 1/2 cpo 4 Satisfecho, 57, S.Barrionuevo (5) 8,55 9 cps 5 Kelly Hero, 51, D.Lencinas (1) 4,45 cza 6 Pirlo, 53, E.G.Ortega T. (2) 4,70 16 cps - - - Dividendos: ELEVADO BOY $ 2,95 y . Bliss Of Glory $. EXACTA $. TRIFECTA $. DOBLE $. TRIPLO $. CUATERNA JACKPOT $.No Corrió: (6) Homebiogas. Tiempo: 1'37s35c. Cuidador: A.F.Gaitan D.. Stud: Mayflower. El ganador de 5 años es hijo de Suggestive Boy y Early Start SEXTA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1* AMURADISIMA, 53, O.Alderete (7) 2X Catch The Dancer, 53, L.Brigas (9) 2,15 3 1/2 cps 3+ Candygram, 53, T.Baez (3) 3,35 5 cps 4 Master Print, 57, B.Enrique (1) 12,20 4 cps 5** Piba Andromeda, 57, M.Valle (2) 5,40 2 1/2 cps 6/ Russian Queen, 57, G.J.Garcia (5) 14,00 7 cps ú Evanora, 55, E.Siniani (6) 26,55 10 cps - - - - - (*) Ligó suelta (X) Largó cruzado (+) Ligó suelta (**) Largó cruzado (/) Largó cruzado Dividendos: AMURADISIMA $ 2,90 y 3,15. Catch The Dancer $ 2,10. EXACTA $ 350,00. TRIFECTA $ 950,00. DOBLE $ 407,50.No corrieron: (4) Party Doll y (8) Sugar Hera. Tiempo: 1'38s53c. Cuidador: E.R.Bortule. Stud: Polaris. La ganadora de 5 años es hija de Fhurter y Amurada SEPTIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 SILVERSCAPE, 54, M.Valle (2) 2 Nessi, 57, G.J.Garcia (6) 3,40 4 cps 3 Pulpit Dubai, 57, C.Velazquez (1) 3,60 pzo 4 Validacion, 57, A.Coronel E. (5) 8,80 4 cps 5 Bien Lejana, 51, T.Baez (7) 31,85 1/2 cpo 6 Cosita Nostra, 57, F.L.Goncalves (3) 1,75 1/2 cpo 7 Santina Letal, 57, E.Siniani (4) 37,85 3/4 cpo 8 Killay, 57, B.Enrique (9) 25,90 8 cps ú* Esperada Stripes, 53, D.Lencinas (10) 25,00 3 cps - - - - - (*) Largó frío Dividendos: SILVERSCAPE $ 10,45, 4,65 y 2,20. Nessi $ 2,75 y 1,70. Pulpit Dubai $ 2,00. EXACTA $ 3.305,00. TRIFECTA $ 9.112,50. DOBLE $ 1.910,00. CUATERNA $ 39.472,50.No Corrió: (8) Whisper Slow. Tiempo: 1'22s23c. Cuidador: J.C.Blanco. Stud: Los Tordillos. La ganadora de 5 años es hija de Cityscape y Lovely Silver OCTAVA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 CHAMPI ZETA, 57, A.Coronel E. (7) 2 Maipo Glorioso, 57, G.Bellocq (1) 7,40 pzo 3 Last Largador, 50, E.Suarez (11) 12,05 5 cps 4 Quagmire, 57, S.Barrionuevo (2) 25,95 2 1/2 cps 5 Ledecky, 51, R.Villegas (6) 13,05 cza 6 Valerosa, 55, J.E.Perez (8) 4,75 1 1/2 cpo 7 Terremoto Joy, 56, M.La Palma (5) 3,65 1/2 cpo 8 Kacho, 57, M.A.Palacios (9) 31,50 pzo 9 El Delineado, 53, M.Rey (3) 149,75 4 cps 10 Merello City, 54, L.Galdeano (4) 116,15 1/2 cpo 11 Montercito, 57, A.Paez (12) 4,75 14 cps ú* Gritalo Blue, 57, L.Noriega (10) 3,05 0 cpo - - - - - (*) Rodó Dividendos: CHAMPI ZETA $ 13,00, 7,00 y 2,30. Maipo Glorioso $ 3,65 y 2,45. Last Largador $ 3,40. IMPERFECTA $ 7.920,00. TRIFECTA $ 40.237,50. DOBLE $ 23.667,50. TRIPLO $ 35.415,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'11s9c. Cuidador: J.E.Comba. Stud: Maluchi (tan). El ganador de 6 años es hijo de Seattle Fitz y Champi Roma NOVENA CARRERA- 2200 METROSClasico Regimiento De Granaderos A Caballo (l) - L Pag. Dist. 1 DURAZZO, 55, J.Villagra (1) 2 Don Tigre, 56, M.Valle (6) 2,40 1/2 pzo 3 Logical Song (brz), 55, A.Giannetti (5) 3,20 5 cps 4 Del Muñeco, 57, C.Velazquez (3) 7,85 1 cpo 5 Cool City, 61, B.Enrique (7) 4,00 11 cps 6 Global Big, 55, E.Ortega P. (4) 19,15 9 cps - - - Dividendos: DURAZZO $ 3,10 y 1,15. Don Tigre $ 1,15. EXACTA $ 532,50. TRIFECTA $ 1.362,50. DOBLE $ 3.015,00.No Corrió: (2) Joy Emisor. Tiempo: 2'12s66c. Cuidador: R.A.Quiroga. Stud: Marias Del Sur. El ganador de 3 años es hijo de Fortify y Dale Lunfa DECIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 SELL SIDE, 57, A.Cabrera (12) 2 Summer Festival, 53, L.Brigas (2) 7,45 1/2 cpo 3 Jiggs, 57, G.J.Garcia (10) 7,85 3/4 cpo 4 Ramon`s Circle, 57, B.Enrique (1) 13,15 1 1/2 cpo 5 Toda Bien, 55, J.Villagra (5) 8,10 pzo 6 Best Indy, 57, E.Ortega P. (7) 12,05 1 1/2 cpo 7 Remoto Pau, 57, F.L.Goncalves (4) 2,45 2 cps 8 Master Darwin, 57, I.Monasterolo (9) 6,95 1/2 cpo 9 Vino Patero, 53, E.Candia G. (8) 8,75 cza ú Ciudad Deseada, 51, L.Recuero (3) 13,20 3 cps - - - Dividendos: SELL SIDE $ 5,25, 1,85 y 2,25. Summer Festival $ 3,20 y 3,25. Jiggs $ 2,20. IMPERFECTA $ 3.280,00. TRIFECTA $ 35.050,00. DOBLE $ 1.655,00. TRIPLO SELECTIVO $ 88.360,00. CUATERNA SELECTIVA $ 750.000,00. CADENA JACKPOT $ 5.399.489,50.No corrieron: (6) Misil Bisnieta y (11) Master Tradizion. Tiempo: 1'22s90c. Cuidador: L.C.Bazan. Stud: Pachu. El ganador de 4 años es hijo de Sebi Halo y First Face UNDECIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 AD LIBITUM, 57, F.L.Goncalves (7) 2* Ultimado, 57, J.Villagra (5) 1,90 2 cps 3 Zamba Strong, 55, O.Alderete (8) 16,10 4 cps 4X Caloventor, 54, I.Monasterolo (3) 4,95 1 1/2 cpo 5 Casco De Oro, 57, E.Siniani (6) 18,80 1 1/2 cpo 6 Strategic Option, 53, R.Bascuñan (4) 7,85 1/2 pzo 7 Too Fast, 51, R.Villegas (2) 26,40 3/4 cpo ú Optium Seattle, 54, F.Coria (1) 9,05 2 cps - - - - - (*) Se fue de manos (X) Largó frío Dividendos: AD LIBITUM $ 2,75, 1,60 y 1,15. Ultimado $ 2,05 y 1,20. Zamba Strong $ 1,45. EXACTA $ 340,00. TRIFECTA $ 2.557,50. DOBLE $ 1.182,50. Corrieron todos. Tiempo: 1'22s37c. Cuidador: M.A.Goicoechea. Stud: Wiber. El ganador de 5 años es hijo de True Cause y Limonium DUODECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 SEPAS NUNCA, 56, S.Barrionuevo (1) 2 La Que Manda, 52, G.Borda (13) 1,90 5 cps 3 Gloire De France, 56, M.Fernandez (10) 9,30 2 cps 4 Franchesca Seattle, 56, M.Valle (3) 12,05 1 1/2 cpo 5 Star Mandira, 56, I.Monasterolo (2) 5,55 2 cps 6 Miss Frondosa, 56, C.Benitez (9) 6,25 1 cpo 7 Siempre Sonriente, 56, F.L.Goncalves (4) 11,95 2 1/2 cps 8 Soberana Kal, 56, B.Enrique (14) 47,35 2 1/2 cps 9 Skoltada, 52, J.Espinoza (12) 16,95 pzo 10 Primavera Pat, 53, R.Bascuñan (11) 59,55 2 1/2 cps 11* Quarry Bay, 56, L.Galdeano (6) 118,80 3 1/2 cps úX Ursula Key, 56, E.Ortega P. (8) 5,60 s.a. - - - - - (*) Largó cruzado (X) Ligó suelta Dividendos: SEPAS NUNCA $ 17,30, 3,20 y 1,90. La Que Manda $ 2,30 y 1,75. Gloire De France $ 2,10. IMPERFECTA $ 1.300,00. TRIFECTA Extra $ 80.555,00. DOBLE $ 3.220,00.No corrieron: (5) Starlette Beauty y (7) Amiguita Boce. Tiempo: 1'10s88c. Cuidador: A.M.Calcagno. Stud: De Setiembre. La ganadora de 3 años es hija de Safety Check y Sintiendo DECIMOTERCERA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 VAGA JOY, 56, M.Valle (8) 2 Twitter In Dubai, 56, L.Balmaceda (5) 12,70 pzo 3 Todo Lo Que Se, 56, J.Espinoza (2) 6,70 5 cps 4 Dorleta, 56, F.L.Goncalves (10) 8,40 1/2 pzo 5 La Hija E`zevi, 56, C.Velazquez (11) 14,10 cza 6 Marleen Stripes, 56, C.Benitez (1) 7,45 hco 7 Seek Guess, 52, F.J.Lavigna (4) 8,15 1 cpo 8 Fantastica Reina, 52, G.Borda (9) 135,75 1 1/2 cpo 9 Emirates Flight, 56, F.Coria (13) 42,95 2 1/2 cps 10 Shy Catalina, 56, S.Barrionuevo (12) 33,35 3/4 cpo 11 Aeryn, 56, E.Ortega P. (7) 6,00 6 cps 12 Super Tracy, 53, R.Bascuñan (14) 6,95 pzo 13 Maleva Percanta, 56, B.Enrique (6) 47,45 7 cps ú Bella Tar, 56, A.Giorgis (3) 107,20 3 cps - - - Dividendos: VAGA JOY $ 2,50, 1,40 y 1,20. Twitter In Dubai $ 5,50 y 3,85. Todo Lo Que Se De $ 1,50. IMPERFECTA $ 2.270,00. CUATRIFECTA $ 78.547,50. DOBLE PLUS $ 13.740,00. TRIPLO $ 29.410,00. CUATERNA $ 133.330,00. QUINTUPLO: a ganador $ 1.172.950,00, a placé $ 2.155,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'11s64c. Cuidador: J.B.Udaondo. Stud: Santa Ines. La ganadora de 3 años es hija de Fortify y South Vagabund. RECAUDACIÓN: $ 47.149.916. . SEPAS NUNCA. La Que Manda. Gloire De France. IMPERFECTA. TRIFECTA Extra. DOBLE.No corrieron: (5) Starlette Beauty y (7) Amiguita Boce1'10s88c.A.M.Calcagno.De Setiembre. La ganadora de 3 años es hija de Safety Check y Sintiendo AD LIBITUM. Ultimado. Zamba Strong. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. Corrieron todos1'22s37c.M.A.Goicoechea.Wiber. El ganador de 5 años es hijo de True Cause y Limonium SELL SIDE. Summer Festival. Jiggs. IMPERFECTA. TRIFECTA. DOBLE. TRIPLO SELECTIVO. CUATERNA SELECTIVA. CADENA JACKPOT.No corrieron: (6) Misil Bisnieta y (11) Master Tradizion1'22s90c.L.C.Bazan.Pachu. El ganador de 4 años es hijo de Sebi Halo y First Face DURAZZO. Don Tigre. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE.No Corrió: (2) Joy Emisor2'12s66c.R.A.Quiroga.Marias Del Sur. El ganador de 3 años es hijo de Fortify y Dale Lunfa CHAMPI ZETA. Maipo Glorioso. Last Largador. IMPERFECTA. TRIFECTA. DOBLE. TRIPLO. Corrieron todos1'11s9c.J.E.Comba.Maluchi (tan). El ganador de 6 años es hijo de Seattle Fitz y Champi Roma SILVERSCAPE. Nessi. Pulpit Dubai. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. CUATERNA.No Corrió: (8) Whisper Slow1'22s23c.J.C.Blanco.Los Tordillos. La ganadora de 5 años es hija de Cityscape y Lovely Silver AMURADISIMA. Catch The Dancer. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE.No corrieron: (4) Party Doll y (8) Sugar Hera1'38s53c.E.R.Bortule.Polaris. La ganadora de 5 años es hija de Fhurter y Amurada ELEVADO BOY. Bliss Of Glory. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. TRIPLO. CUATERNA JACKPOT.No Corrió: (6) Homebiogas1'37s35c.A.F.Gaitan D..Mayflower. El ganador de 5 años es hijo de Suggestive Boy y Early Start SUEÑO SUREÑO. Quattrocento. Aristosand. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. CUATERNA.No Corrió: (6) Machitos Hell Angel1'11s42c.G.E.Scarpello.Pampas. El ganador de 3 años es hijo de South Kissing y Field Of Dreams ESCAPE DE PARIS. Weekend Fun. Aeiou. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. Corrieron todos1'11s9c.J.M.Leon.El Barrilito. El ganador de 3 años es hijo de Cityscape y Paris Queen

ONE SAMURAI. Lizard Moon. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE.No corrieron: (5) Puntiagudo y (7) Doña Godiva1'9s34c.F.O.David.Don Cristobal (mza). El ganador de 6 años es hijo de First Samurai y Fortunate One