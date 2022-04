Resultados de las carreras de ayer en San Isidro

LOOK THE SKY , 56, F.L.Goncalves

DUODECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 LUCKY MAHARANI, 52, G.Borda (10) 2* Rompecadenas, 56, E.Torres (8) 52,95 1 1/2 cpo 3 Reina De La Noche, 56, O.Alderete (5) 2,95 1/2 cza 4 Numa Boa, 56, M.Aserito (7) 8,65 3 1/2 cps 5 Chara Sky, 56, W.Pereyra (11) 8,55 1 cpo 6 Peligro Inflamable, 56, M.Valle (2) 11,05 2 cps 7 Alpha Sky, 56, I.Monasterolo (1) 7,80 2 cps 8 Tafra, 52, F.J.Lavigna (4) 79,15 3 cps 9 Full Band, 56, B.Enrique (3) 3,45 1 1/2 cpo 10 Fly Rojita, 54, E.G.Ortega T. (12) 59,65 7 cps 11 Sweet Relief, 56, F.Coria (13) 12,05 1 1/2 cpo úX Que Misteriosa, 56, R.Garcia (9) 149,25 15 cps - - - - - (*) Saltó al largar (X) Ligó suelta

Dividendos: LUCKY MAHARANI $ 4,95, 3,05 y 1,70. Rompecadenas $ 17,35 y 5,40. Reina De La Noche $ 1,95. IMPERFECTA ú $ 25.415,00. CUATRIFECTA $ 633.122,50. DOBLE PLUS $ 5.090,00. TRIPLO $ 20.000,00. CUATERNA $ 47.165,00. QUINTUPLO: a ganador $ 24.055,00, a placé $ 347,50.No Corrió: (6) L`arbalete. Tiempo: 57s83c. Cuidador: A.A.Acevedo. Stud: 11 De Junio (cdia). La ganadora de 3 años es hija de Indian Maharaja y Lucky Sta. RECAUDACIÓN: $ 48.935.578.

LOOK THE SKY. Alandria. Costa Yorker. IMPERFECTA. TRIFECTA Extra. DOBLE. Corrieron todos58s64c.C.D.Etchechoury.La Nora. La ganadora de 3 años es hija de In The Dark y Liriope