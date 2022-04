Resultados de las carreras de ayer en San Isidro

DECIMOTERCERA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 LA GRAND PARADE, 53, G.Borda (3) 2 Celine Rimout, 53, F.J.Lavigna (12) 8,25 9 cps 3* Semana Loca, 57, F.L.Goncalves (16) 2,50 1/2 cpo 4 Very Rimout, 53, R.Ortiz (4) 25,25 1/2 cpo 5 Sofi Meme, 53, T.Baez (9) 10,15 1/2 cza 6 Akasha, 57, L.Vai (1) 13,45 1/2 pzo 7 Que Corredora, 57, F.Vilches (2) 4,65 1 1/2 cpo 8 Amiguita Bohemia, 57, F.Coria (15) 11,20 cza 9 Miss Key Slew, 53, L.Brigas (7) 14,40 cza 10 Runaway Home, 57, B.Enrique (14) 43,40 2 1/2 cps 11 Me Amore, 57, I.Monasterolo (10) 9,95 1/2 cpo úX Assimilate, 57, W.Moreyra (11) 45,55 s.a. - - - - - (*) Largó frío (X) Cruzó al tranco

Dividendos: LA GRAND PARADE $ 4,65, 2,15 y 1,30. Celine Rimout $ 2,70 y 1,50. Semana Loca $ 1,40. IMPERFECTA $ 1.905,00. CUATRIFECTA $ 166.665,00. DOBLE PLUS $ 2.660,00. TRIPLO $ 36.690,00. CUATERNA $ 500.000,00. QUINTUPLO: a ganador $ no fue suministrado , a placé $ 3.470,00. No corrieron: (5) Speed And Force, (6) Linda Ride, (8) Taking The Lead y (13) Troyana Del Sol. Tiempo: 1'10s66c. Cuidador: M.S.Sueldo. Stud: Masama. La ganadora de 4 años es hija de Grand Reward y Matron Parad. RECAUDACIÓN: $ 52.650.830. .

EXPERIMENTO EPICO. Alberich. Lokesh. EXACTA. TRIFECTA Extra. DOBLE. Corrieron todos0s0c.F.O.David.Buena Vida (r.iv). El ganador de 3 años es hijo de Easing Along y Lightly Expressed