Resultados de las carreras de ayer en San Isidro

DECIMOSEXTA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1* ESMERALDA CAUSE, 57, W.Moreyra (12) 2 Poli Amorosa, 57, A.Cabrera (14) 9,15 3/4 cpo 3 Dona Simone, 53, L.Brigas (10) 11,35 1/2 pzo 4 Angelina J, 53, B.Enrique (8) 3,45 1 cpo 5 Roberts Key, 57, R.Blanco (7a) 4,95 3/4 cpo 6 Stripes Girl, 57, W.Pereyra (15) 15,50 emp. 6 Enjoy Craf, 53, G.Tempesti V. (7) 4,95 3/4 cpo 8 Enamorada Maria, 57, E.Torres (4) 12,45 cza 9 Very Rimout, 53, R.Ortiz (2) 28,35 1/2 cpo 10 Akasha, 53, T.Baez (11) 15,20 cza 11 Crazy Master, 57, F.L.Goncalves (13) 4,70 cza 12X Moon And Sun, 57, E.Ortega P. (1) 5,45 s.a. ú+ High Hannah, 53, J.Paoloni (3) 11,10 s.a. - - - - - (*) Indócil en los partidores (X) Cruzó al tranco (+) Largó al rato

Dividendos: ESMERALDA CAUSE $ 17,15, 7,85 y 5,70. Poli Amorosa $ 4,75 y 2,45. Dona Simone $ 2,40. IMPERFECTA $ 15.365,00. CUATRIFECTA $ 1.285.943,64 . DOBLE PLUS $ 23.480,00. TRIPLO $ 29.410,00. CUATERNA $ 90.490,00. QUINTUPLO: a ganador $ 69.112,50, a placé $ 275,00. No corrieron: (5) Bankera, (6) My Serve y (9) Sabrina Key. Tiempo: 1'23s24c. Cuidador: J.L.Alonso. Stud: Farra Corrida (r.iv). La ganadora de 4 años es hija de True Cause y Regal Compac. RECAUDACIÓN: $ 60.184.269. .

