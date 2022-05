Resultados de las carreras de ayer en San Isidro

More Than Magic , 56, A.Cabrera

Sex On The Beach , 56, W.Pereyra

SEGUNDA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 IL PESCALLINO, 51, E.G.Ortega T. (8) 2 Vilano Joy, 56, M.Valle (7) 2,85 2 cps 3 Strategic Cat, 54, J.Flores (6) 13,85 2 1/2 cps 4 Sereno, 55, R.Villegas (4) 11,15 3/4 cpo 5 Lizard Moon, 51, L.Brigas (5) 2,35 2 cps 6 Alex Scape, 51, F.J.Lavigna (1) 9,65 1 cpo 7 Maipo Glorioso, 50, A.Allois (3) 9,30 3 cps ú Milagroso Richard, 52, M.Fernandez (2) 7,30 3/4 cpo - - - Dividendos: IL PESCALLINO $ 5,20, 1,85 y 1,40. Villano Joy $ 1,60 y 1,15. Strategic Cat $ 1,40. EXACTA $ 665,00. TRIFECTA $ 5.577,50. DOBLE $ 2.620,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'9s88c. Cuidador: S.A.Espindola. Stud: Las Escamas (s.fe). El ganador de 6 años es hijo de Zensational y Imaginame Linda TERCERA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 ORIENTAL PERFECTA, 55, E.G.Ortega T. (9) 2 Fiesthera, 51, D.Lencinas (3) 8,75 6 cps 3 Dona Callas, 57, J.Villagra (1) 7,40 1/2 pzo 4 Russian Sunday, 57, I.Monasterolo (2) 13,20 pzo 5 Tierna Melodia, 53, F.Gimenez (4) 3,65 cza 6 Walcott, 53, M.Alfaro (10) 15,10 2 cps 7 Trip To Veneza, 57, L.Noriega (6) 9,00 7 cps 8 Evanora, 53, G.Tempesti V. (5) 36,35 15 cps ú* Equal Comic, 53, J.Flores (8) 13,60 - - - - - rodo (*) Rodó Dividendos: ORIENTAL PERFECTA $ 1,65, 1,15 y 1,10. Fiesthera $ 2,20 y 1,10. Dona Callas $ 1,10. EXACTA $ 447,50. TRIFECTA $ 2.342,50. DOBLE: $ 255,00.No Corrió: (7) True Talk. Tiempo: 1'24s23c. Cuidador: G.E.Scarpello. Stud: Juan Carlos (sl). La ganadora de 5 años es hija de Perfectperformance y Oriental Bridge CUARTA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 TAIPIRO, 57, A.Paez (10) 2 Bombon Chuck, 53, F.Gimenez (8) 16,10 1 1/2 cpo 3 Mistico Joy, 57, S.Barrionuevo (6) 6,50 2 cps 4 Avanti Negro, 55, L.Noriega (1) 6,65 1 1/2 cpo 5* Empress Boy, 53, A.B.Valdez (3) 1,60 5 cps 6 Mando Fuerte, 55, S.Piliero (4) 4,95 3/4 cpo 7 Royal Winner, 57, A.Allois (7) 33,95 12 cps ú Dancero De Oro, 55, C.Perez G. (5) 94,75 4 cps - - - - - (*) Dist. molestó Dividendos: TAIPIRO $ 3,85, 2,30 y 2,00. Empress Boy $ 5,65 y 3,00. Mistico Joy $ 1,55. EXACTA $ 2.087,50. TRIFECTA $ 14.870,00. DOBLE $ 355,00. CUATERNA $ 25.640,00.No corrieron: (2) Kiska Sea y (9) En Caucion. Tiempo: 1'25s91c. Cuidador: M.E.Bringas. Stud: Lacydon. El ganador de 5 años es hijo de Taifas y Caipira QUINTA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 JUANA ZINGARA, 53, M.Valle (9) 2 Enny, 57, W.Pereyra (5) 2,35 cza 3 Lady Hurley, 57, E.Candia G. (2) 12,55 5 cps 4 Mucha Sardina, 53, S.Conti (6) 3,25 cza 5 Most Happy, 55, M.A.Sosa (4) 3,65 3 1/2 cps 6 Pistoria, 57, F.Coria (7) 31,70 2 cps 7 Conta Un Verso, 53, A.Allois (8) 124,00 1 1/2 cpo 8 Fancy Bird, 57, P.Carrizo (3) 21,50 5 cps ú* Alsfun, 57, M.Fernandez (1) 30,30 s.a. - - - - - (*) Cruzó al tranco Dividendos: JUANA ZINGARA $ 3,65, 1,45 y 1,30. Enny $ 1,30 y 1,25. Lady Hurley $ 2,10. EXACTA $ 477,50. TRIFECTA $ 3.355,00. DOBLE $ 1.532,50. TRIPLO $ 1.900,00. CUATERNA JACKPOT $ 6.983,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'4s75c. Cuidador: G.L.Monteagudo. Stud: Doña Teresa. La ganadora de 4 años es hija de Juan Talentoso y Momoca Mia SEXTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 CHINGON, 56, B.Enrique (3) 2 Super Fain, 57, J.Villagra (10) 1,90 9 cps 3 Shy Rene, 56, J.Doello (6) 222,30 3 1/2 cps 4 Atractivo Y Letal, 56, L.Brigas (8) 25,20 1 cpo 5 Limonccello, 52, L.Recuero (4) 4,85 1 1/2 cpo 6 El Eclesiastico, 56, W.Pereyra (2) 11,10 2 cps 7 Terrible Copetin, 56, D.R.Gomez (13) 21,70 1 cpo 8 Make An Offer, 56, L.Noriega (12) 16,10 5 cps 9 Bru Fantasy, 56, S.Barrionuevo (5) 117,95 2 1/2 cps 10 Simpatico Fire, 52, E.Candia G. (7) 41,65 2 1/2 cps 11 Chemilco, 56, M.Aserito (14) 12,30 4 cps 12 Classic Day, 56, A.Paez (11) 25,40 4 cps 13 Aguantemos Juntos, 56, M.Valle (1) 91,00 pzo ú Dady Nistel, 52, G.Tempesti V. (9) 221,85 3 cps - - - Dividendos: CHINGON $ 3,00, 1,25 y 1,20. Super Fain $ 1,15 y 1,10. Shy Rene $ 11,80. IMPERFECTA $ 365,00. TRIFECTA $ 23.697,50. DOBLE $ 655,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'10s22c. Cuidador: R.O.Perez. Stud: Mi Ilusion (s.fe). El ganador de 3 años es hijo de Sabayon y Confettura SEPTIMA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 MAHIDEVRAN, 57, J.Villagra (2) 2 Canta Rana, 57, P.Carrizo (1) 2,45 pzo 3 Dolce Madonna, 53, E.Suarez (3) 7,60 3/4 cpo 4 Costa Violenta, 57, J.E.Perez (5) 9,95 2 cps 5 Lady Richard, 53, T.Baez (9) 8,95 3/4 cpo 6 Novo Catalina, 57, D.E.Arias (6) 48,65 3 cps 7 Solar Energy, 53, A.Allois (10) 182,45 4 cps 8 Mermelada Kal, 53, E.G.Ortega T. (4) 48,00 1/2 pzo 9 Cheap Trick, 53, E.Candia G. (8) 22,75 cza ú Power Call, 57, E.Ortega P. (7) 3,85 4 cps - - - Dividendos: MAHIDEVRAN $ 2,70, 1,35y 1,95. Canta Rana $ 1,40 y 1,50. Dolce Madonna $ 2,40. EXACTA $ 545,00. TRIFECTA $ 2.290,00. DOBLE $ 727,50. TRIPLO $ 6.835,00. CUATERNA $ 25.000,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'5s85c. Cuidador: L.R.Recabarren. Stud: Sol Candela (cba). La ganadora de 4 años es hija de Grand Reward y Game Party OCTAVA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 AMIGUITO BESUQUERO, 57, J.Villagra (8) 2 Orpeleno, 57, J.Leonardo (4) 4,20 7 cps 3 Madero Poker, 57, J.E.Perez (2) 2,15 pzo 4 Palito Docena, 57, B.Enrique (12) 23,65 1 cpo 5 Sr. Jos, 57, M.Aserito (6) 102,25 1 1/2 cpo 6 Byorn Wet, 53, A.Allois (3) 6,85 1/2 cpo 7 Lucas Icy, 57, W.Maturan (9) 11,70 cza 8 Sword, 57, L.Cabrera (7) 134,75 5 cps 9 Tonko, 57, M.Fernandez (10) 106,90 2 cps 10 Ala Cesar, 57, M.La Palma (1) 71,70 22 cps ú Aratac, 57, S.Barrionuevo (5) 3,30 11 cps - - - Dividendos: AMIGUITO BESUQUERO $ 3,30, 2,65 y 2,25. Orpeleno $ 3,75 y 4,05. Madero Poker $ 2,15. IMPERFECTA $ 1.115,00. TRIFECTA $ 10.462,50. DOBLE $ 542,50.No corrieron: (11) Cumpleañero Cat y (13) Yuyo Rye. Tiempo: 1'5s7c. Cuidador: L.A.Gonzalez. Stud: A. R. G.. El ganador de 4 años es hijo de Todo Un Amiguito y Kiss Of Life NOVENA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 JOY MUMI, 53, L.Brigas (2) 2 Simple Melodie, 57, J.Villagra (7) 3,00 3 cps 3 Creme De Cassis, 53, E.Candia G. (8) 9,40 3 cps 4 Que Bagaya, 57, E.G.Ortega T. (6) 21,60 3 1/2 cps 5 Incursora, 57, C.Velazquez (9) 3,25 1 1/2 cpo 6 Doña Taja, 53, J.Espinoza (5) 12,25 1 1/2 cpo 7 Joy Rea, 57, E.Ortega P. (4) 4,50 1/2 cpo ú Holy Mani, 53, T.Baez (3) 34,30 3 cps - - - Dividendos: JOY MUMI $ 2,80, 1,25 y 1,10. Simple Melodie $ 1,50 y 1,10. Creme De Gassis $ 1,15. EXACTA $ 770,00. TRIFECTA $ 3.817,50. DOBLE $ 635,00. TRIPLO $ 7.840,00. CUATERNA $ 50.000,00.No corrieron: (1) Adora Key y (10) Thensa. Tiempo: 1'10s67c. Cuidador: R.R.Caroprese. Stud: Adriancito. La ganadora de 4 años es hija de Fortify y Musica Holiday DECIMA CARRERA- 1200 METROSClasico Snow Figure Pag. Dist. 1 AT A GLANCE, 62, J.Villagra (1) 2 Salsa Dance, 57, E.Ortega P. (4) 5,35 8 cps 3 Decimelo Al Oido, 55, M.Valle (5) 6,70 pzo 4 Testarda, 59, C.Velazquez (7) 3,85 pzo 5 Fusionada, 52, L.Brigas (2) 30,15 1 1/2 cpo 6 Sepas Nunca, 50, F.Gimenez (6) 23,05 11 cps ú Entity, 51, L.Balmaceda (3) 14,20 3 cps - - - Dividendos: AT A GLANCE $ 1,35 y 1,10. Salsa Dance $ 1,10. EXACTA $ 230,00. TRIFECTA Extra $ 1.330,00. DOBLE $ 342,50. Corrieron todos. Tiempo: 1'9s34c. Cuidador: M.A.Cafere. Stud: Mamina. La ganadora de 3 años es hija de Angiolo y Little Respect UNDECIMA CARRERA- 1600 METROSPremio: Handicap Rafale Pag. Dist. 1 HONY BOONE, 55, M.Valle (5) 2 Mas Mora, 54, B.Enrique (2) 9,10 3 1/2 cps 3 Deajuera, 52, E.Ortega P. (1) 4,85 1/2 cza 4 Salsa Taquera, 56, W.Pereyra (6) 2,20 1 1/2 cpo 5 Sinsa Dong, 58, L.Balmaceda (7) 6,00 2 1/2 cps 6 Master Shiner, 53, F.J.Lavigna (4) 11,45 3 1/2 cps ú Indicada Girl, 54, F.Barroso (3) 20,10 2 cps - - - Dividendos: HONY BOONE $ 2,45 y 2,30. Mas Mora $ 3,80. EXACTA $ 1.132,50. TRIFECTA Extra $ 2.605,00. DOBLE $ 202,50. CUATERNA $ 9.520,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'35s18c. Cuidador: C.D.Etchechoury. Stud: S. M. De Araras. La ganadora de 3 años es hija de Daniel Boone y Honey Baby DUODECIMA CARRERA- 2000 METROS Pag. Dist. 1 TRAMPERO VIOLENTO, 57, L.Balmaceda (10) 2 Joy Malibu, 57, G.Calvente (9) 2,95 11 cps 3 Elevado Boy, 57, M.La Palma (5) 8,50 5 cps 4 Music Major, 55, B.Enrique (4) 10,90 1/2 pzo 5 Salazares, 57, A.Paez (7) 6,60 3 cps 6 City The Glory, 57, J.Villagra (8) 4,75 3 cps ú Islandio, 51, J.Paoloni (3) 21,30 3 1/2 cps - - - Dividendos: TRAMPERO VIOLENTO $ 1,90 y 1,10. Joy Malibu $ 1,10. EXACTA $ 260,00. TRIFECTA $ 2.035,00. DOBLE $ 335,00.No corrieron: (1) Arpad, (2) Lobo Chuck y (6) Rojo Ted. Tiempo: 2'2s72c. Cuidador: O.F.Labanca. Stud: O. M.. El ganador de 5 años es hijo de Violence y La Trampera DECIMOTERCERA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 LEONA NAIN, 57, F.Coria (9) 2 Carry Seattle, 53, A.Allois (3) 5,35 cza 3 Athanea, 57, W.Pereyra (5) 4,20 1 1/2 cpo 4 Meretricious, 55, I.Monasterolo (2) 6,35 1/2 cpo 5 Not True Sale, 57, G.Villalba (4) 4,45 3 cps 6 Amada Scat, 54, S.Barrionuevo (8) 99,35 1 1/2 cpo 7 Postilla, 57, M.Valle (6) 6,35 1/2 pzo 8 Almita Triste, 55, E.Martinez (1) 24,90 2 cps 9 Onda Lizardi, 52, J.Villagra (12) 5,60 pzo 10 Santina Letal, 57, E.Siniani (10) 12,20 1 1/2 cpo 11 Killay, 57, A.Fuentes (11) 62,20 1 cpo ú Pure Granada, 55, M.Aserito (7) 49,70 5 cps - - - Dividendos: LEONA NAIN $ 6,05, 4,45 y 2,05. Carry Seattle $ 4,10 y 1,60. Athanea $ 1,50. IMPERFECTA $ 3.035,00. TRIFECTA $ 11.635,00. DOBLE $ 1.482,50. TRIPLO SELECTIVO $ 26.310,00. CUATERNA CLASICA $ 20.480,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'11s41c. Cuidador: Justo Benitez. Stud: El Amigo (bv). La ganadora de 5 años es hija de Lion`s Circle y Paola Nain DECIMOCUARTA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 TAMBOREA, 56, W.Pereyra (10) 2* Dulce Cebada, 56, J.Doello (14) 6,80 cza 3 Galera Dorada, 52, A.Allois (3) 1,90 4 cps 4X Manicura Rusa, 56, I.Monasterolo (11) 4,85 3 1/2 cps 5 Passion With Glory, 52, R.Ortiz (4) 19,50 1/2 cpo 6+ Aspen Rose, 56, M.La Palma (8) 75,35 3 cps 7 Dancing Queen, 53, J.Espinoza (5) 19,15 1 cpo 8 Total Johana, 56, E.Torres (13) 210,95 1 cpo 9 My Dear Scat, 56, D.E.Arias (9) 21,85 cza 10 Amazona De Frente, 56, B.Enrique (1) 3,75 1 1/2 cpo 11** Ross Spring, 56, A.Castro (7) 24,45 1/2 cpo ú Que Fineza, 56, M.Aserito (12) 174,10 cza - - - - - (*) Largó cruzado (X) Indócil en los partidores (+) Largó cruzado (**) Saltó al largar Dividendos: TAMBOREA $ 8,05, 3,45 y 2,05. Dulce Cebada $ 3,15 y 2,00. Galera Dorada $ 1,65. IMPERFECTA $ 4.110,00. TRIFECTA Extra $ 32.405,00. DOBLE $ 7.477,50. CADENA JACKPOT $ 35.172,00.No corrieron: (2) Niña Infernal y (6) Reina De La Noche. Tiempo: 1'4s96c. Cuidador: H.M.Mujica. Stud: Las Juntas. La ganadora de 3 años es hija de War Command y Tarabela DECIMOQUINTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 EH AMEA, 52, E.Candia G. (14) 2 Mattinata, 52, L.Brigas (2) 6,40 1 1/2 cpo 3* Seek Guess, 53, F.J.Lavigna (7) 9,85 7 cps 4 Alpha Sky, 56, I.Monasterolo (1) 5,90 1/2 cza 5 Polly Gray, 56, F.Coria (12) 6,80 1/2 cpo 6 Icy Ex, 56, L.Caronni (11) 35,80 4 cps 7 Lebac, 52, T.Baez (9) 60,60 3/4 cpo 8 Nice Holy, 56, A.Giorgis (4) 85,65 5 cps 9X Bell Fragance, 56, A.Paez (8) 5,00 10 cps 10+ Sic Panter, 56, L.Balmaceda (10) 121,05 8 cps ú** Chica Tin, 56, A.Fuentes (5) 158,65 1 1/2 cpo - - - - - (*) Ligó suelta (X) Largó cruzado (+) Largó cruzado (**) Largó cruzado Dividendos: EH AMEA $ 1,55, 1,30 y 1,10. Mattinata $ 3,05 y 1,75. Seek Guess $ 1,35. IMPERFECTA $ 470,00. TRIFECTA Extra $ 3.490,00. DOBLE $ 995,00.No corrieron: (3) Golden Illusion, (6) Rivalita y (13) Soberbia Johana. Tiempo: 1'11s52c. Cuidador: R.C.Gutierrez. Stud: Stud Gracias Viejo. La ganadora de 3 años es hija de Señor Candy y Muy Amigable DECIMOSEXTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 LA BUENA RACHA, 56, B.Enrique (2) 2 Saint Grace, 56, I.Monasterolo (6) 4,40 5 cps 3 Franchesca Seattle, 56, C.Velazquez (9) 7,40 1 1/2 cpo 4 Dancy Party, 56, L.Balmaceda (5) 3,30 1 cpo 5 Bally Boss, 56, J.Villagra (1) 6,35 1/2 cpo 6 Emirates Flight, 56, G.Sediari (14) 11,05 4 cps 7 Sarah Friend, 57, W.Maturan (7) 164,85 2 cps 8 New Rate, 56, D.A.Gomez (12) 27,25 4 cps 9* She`s Special, 52, E.Candia G. (10) 35,05 1/2 cpo 10X Flor De Candy, 52, L.Brigas (11) 178,30 2 1/2 cps 11 Triti, 56, F.Coria (13) 10,40 3/4 cpo 12 Le Demencia, 52, A.B.Valdez (4) 35,90 pzo 13+ Flitzi, 56, O.Alderete (3) 12,15 s.a. ú** Bat Macana, 56, A.Paez (8) 222,55 s.a. - - - - - (*) Ligó suelta (X) Largó cruzado (+) Cruzó al tranco (**) Cruzó al tranco Dividendos: LA BUENA RACHA $ 3,60, 1,35 y 1,15. Saint Grace $ 1,50 y 1,20. Franchesca Seattle $ 2,05. IMPERFECTA $ 795,00. CUATRIFECTA $ 18.517,50. 