Resultados de las carreras de ayer en San Isidro

CRY FOR ME PASS , 55, R.Frias

TERCERA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 FRAISIER SEATTLE, 56, J.Villagra (9) 2 Hidden Message, 56, A.Giannetti (6) 10,50 3 1/2 cps 3 Baby Leia, 56, C.Velazquez (2) 11,10 2 1/2 cps 4 Bomb Wave, 56, S.Barrionuevo (4) 37,75 4 cps 5 Grand Banker, 54, E.G.Ortega T. (10) 81,75 1 cpo 6 Marina De Santiago, 56, M.Aserito (5) 18,15 2 1/2 cps 7 Famosa Girl, 52, A.Allois (8) 255,60 3/4 cpo ú Doña Ricota, 56, W.Pereyra (7) 2,80 6 cps - - - Dividendos: FRAISIER SEATTLE $ 13,85, 1,70 y 2,90. Hidden Message $ 1,80 y 2,65. Baby Leia $ 4,70. EXACTA $ 1.627,50. TRIFECTA $ 7.175,00. DOBLE $ 1.195,00.No corrieron: (1) Veni A Full y (3) La Tiger. Tiempo: 1'23s68c. Cuidador: M.A.Cafere. Stud: Hs. La Gringa. La ganadora de 3 años es hija de Seattle Fitz y Talqueza CUARTA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 ZULEMA INES, 56, M.Fernandez (1) 2 Last Dancer, 56, C.Velazquez (10) 6,45 5 cps 3 Judy In The Sky, 56, W.Moreyra (11) 4,00 1 cpo 4 Zara, 56, M.Valle (5) 4,75 2 1/2 cps 5 Vieja Libreta, 56, B.Enrique (3) 7,30 2 cps 6 Conjurar, 52, L.Brigas (2) 33,75 3 1/2 cps ú* Haut Medoc, 56, P.Carrizo (4) 57,60 s.a. - - - - - (*) Cruzó al tranco Dividendos: ZULEMA INES $ 1,55 y 1,30. Last Dancer $ 2,25. EXACTA $ 570,00. TRIFECTA $ 1.447,50. DOBLE $ 802,50. CUATERNA $ 155.555,00.No corrieron: (6) Miss Violence, (7) Huauzontle, (8) La Tana Ferro y (9) Lar Mar. Tiempo: 1'24s44c. Cuidador: A.O.Aguirre. Stud: Rodeo Chico. La ganadora de 3 años es hija de Portal Del Alto y Lucky Di QUINTA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 SPRING BELLA, 57, B.Enrique (1) 2 Ready Johan, 57, F.J.Lavigna (3) 5,25 2 cps 3 Prolifera, 57, J.Oger (12) 22,35 1/2 cza 4 My Espartana, 57, W.Pereyra (6) 4,30 5 cps 5 Luna Titi, 57, G.Bonasola (8) 6,20 cza 6 Island Profile, 57, G.Villalba (7) 4,30 1/2 cpo 7* Marcala, 57, L.Carabajal (10) 7,45 1 cpo 8X Banderetta, 57, M.Aserito (2) 9,85 s.a. ú+ Maia Fama, 53, E.Suarez (9) 79,00 s.a. - - - - - (*) Largó cruzado (X) Cruzó al tranco (+) Largó frío Dividendos: SPRING BELLA $ 2,70, 1,35 y 1,10. Ready Johan $ 1,90 y 1,10. Prolifera $ 1,35. IMPERFECTA $ 1.130,00. TRIFECTA $ 10.702,50. DOBLE $ 335,00. TRIPLO $ 3.935,00. CUATERNA JACKPOT $ 8.200,00.No corrieron: (4) Ilustrisima Edition, (5) Sail Global y (11) Joy Rodhesia. Tiempo: 1'38s56c. Cuidador: A.Gonzalez. Stud: Deyanira. La ganadora de 4 años es hija de Greenspring y Devanea SEXTA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 SUPER NUMBER, 56, J.Villagra (1) 2 Etoo, 55, M.La Palma (7) 5,40 5 cps 3 El Abrojo, 55, W.Moreyra (4) 5,30 1/2 cza 4 Catcher Triunfal, 55, W.Pereyra (2) 2,60 10 cps 5* Haes, 55, E.Ortega P. (6) 5,70 17 cps - - - - - (*) Cruzó al tranco Dividendos: SUPER NUMBER $ 1,80 y 1,10. Etoo $ 1,65. EXACTA $ 252,50. TRIFECTA $ 702,50. DOBLE $ 342,50.No corrieron: (3) King In The North, (5) Special Trigger y (8) Feedback. Tiempo: 1'38s20c. Cuidador: R.A.Quiroga. Stud: Marias Del Sur. El ganador de 2 años es hijo de Super Saver y First Dubai SEPTIMA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 EL SEÑORET, 55, L.Balmaceda (6) 2 The Punisher, 55, M.Valle (1) 4,75 1/2 cpo 3 Señor Collins, 55, B.Enrique (5) 7,00 2 cps 4 Catch The Baby, 55, G.Bonasola (4) 11,20 1 cpo 5 Arese, 55, O.Alderete (2) 3,90 5 cps 6 Fest King, 55, E.Ortega P. (3) 15,00 7 cps 7 El Camino Real, 55, W.Moreyra (8) 29,15 3/4 cpo ú El Poker De Ases, 55, J.Villagra (9) 2,90 9 cps - - - Dividendos: EL SEÑORET $ 4,50, 2,05 y 1,40. The Punisher $ 1,75 y 1,60. Señor Collins $ 2,05. EXACTA $ 1.422,50. TRIFECTA $ 7.271,50. DOBLE $ 827,50. TRIPLO $ 9.935,00. CUATERNA $ 8.030,00.No Corrió: (7) Don Nipon. Tiempo: 1'37s44c. Cuidador: N.Martin Ferro. Stud: Ayala. El ganador de 2 años es hijo de Il Campione y Semanera OCTAVA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 DR. MATEO, 56, M.Valle (9) 2 Mr Pantoja, 56, A.Paez (6) 7,60 1 cpo 3* Centennial, 56, W.Pereyra (8) 3,05 3 1/2 cps 4 Back Story, 56, W.Moreyra (4) 6,15 3 1/2 cps 5 Say Never Again, 56, J.Villagra (3) 3,55 2 1/2 cps 6 Sugita, 56, L.Vai (5) 11,45 1/2 cza 7 Cazador De Ilusiones, 52, F.J.Lavigna (11) 66,65 1/2 pzo 8 Don Centello, 56, I.Monasterolo (16) 6,55 1 1/2 cpo 9 Abuelo Orlando, 56, G.Calvente (2) 30,20 3 cps 10X Silvos, 56, B.Enrique (13) 9,55 2 cps 11 Blind Faith, 56, J.Noriega (7) 28,35 1 cpo 12 Full Marker, 56, M.Fernandez (14) 43,45 1 1/2 cpo 13 Northern Star, 56, P.Carrizo (12) 101,70 10 cps ú Clase B, 56, E.Ruarte (15) 93,90 1 cpo - - - - - (*) Largó frío (X) Largó frío Dividendos: DR. MATEO $ 9,85, 9,05 y 3,10. Mr. Pantoja $ 6,10 y 2,50. Centennial $ 1,35. IMPERFECTA ú $ 6.480,00. TRIFECTA $ 44.157,50. DOBLE $ 5.840,00.No corrieron: (1) Tepache y (10) El Cartillero. Tiempo: 1'23s54c. Cuidador: J.O.Gonzalez. Stud: Hs. El Angel De Venecia (lf). El ganador de 3 años es hijo de Zensational y Little Crystal NOVENA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 DOÑA NAIF, 55, W.Pereyra (4) 2 Can`t Be Real, 55, L.Balmaceda (2) 9,70 2 cps 3 Kiev Princess, 55, B.Enrique (3) 5,20 cza 4 Lucky You (brz), 55, M.Valle (3a) 5,20 2 1/2 cps 5 Estephannie, 55, J.Noriega (7) 26,85 1/2 cpo 6 La Resistance, 55, E.Ortega P. (5) 16,80 2 cps 7 Lady On Fire, 55, M.Valle (1) 18,55 5 cps ú* Kazarma, 55, G.Bonasola (6) 3,05 12 cps - - - - - (*) Largó cruzado Dividendos: DOÑA NAIF $ 11,40 y 3,05. Can`t Be Real $ 2,50. EXACTA $ 1.480,00. TRIFECTA $ 8.510,00. DOBLE $ 4.690,00. TRIPLO $ 200.000,00. CUATERNA $ 169-230,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'38s35c. Cuidador: C.D.Etchechoury. Stud: San Benito. La ganadora de 2 años es hija de Full Mast y Doña Tenaza DECIMA CARRERA- 1600 METROSPremio: Gran Premio De Potrancas (g. I) - GRUPO I Pag. Dist. 1 TAN GRITONA, 55, B.Enrique (1) 2 Lindaflor La Violeta, 55, J.Noriega (8) 12,75 cza 3 Rihallah, 55, L.Vai (6) 3,25 1/2 cza 4 Obia Star, 57, M.Aserito (4) 14,65 2 cps 5 Emperadora, 56, J.Villagra (7) 4,25 3 cps 6 Dona Morebi, 55, W.Moreyra (5) 3,10 15 cps ú Señora Colega, 55, M.Valle (9) 6,25 pzo - - - Dividendos: TAN GRITONA $ 3,20 y 2,85. Lindaflor La Violeta $ 5,55. EXACTA $ 1.862,50. TRIFECTA $ 8.312,50. DOBLE $ 1.145,00.No corrieron: (2) Maneater y (3) It`s Never Too Late. Tiempo: 1'37s76c. Cuidador: J.L.Correa Aranha. Stud: Gran Muñeca. La ganadora de 2 años es hija de Full Mast y Sallustiana UNDECIMA CARRERA- 1600 METROSPremio: Gran Premio Gran Criterium (g. I) - GRUPO I Pag. Dist. 1 STAR GALAN, 55, W.Pereyra (1) 2 Natan, 55, A.Giannetti (7) 1,50 2 cps 3 El Estelar, 56, J.Villagra (8) 6,95 3 cps 4 Es De Temer, 55, M.La Palma (2) 24,95 3/4 cpo 5 King Wonka, 55, M.Valle (4) 14,65 6 cps 6 Muy Muy Macho, 55, J.Noriega (3) 7,30 1 1/2 cpo 7* Full Catalan, 55, B.Enrique (5) 6,60 14 cps úX Karalis, 55, W.Moreyra (6) 5,15 - - - - - (*) Largó frío (X) Desmontó Dividendos: STAR GALAN $ 11,55 y 2,85 y 1,10. Natan $ 1,40 y 1,10. El Estelar $ 1,10. EXACTA $ 1.282,50. TRIFECTA $ 10.567,50. DOBLE $ 1.880,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'37s54c. Cuidador: J.F.Saldivia. Stud: Egalite De 9. El ganador de 2 años es hijo de Galan De Cine y Geneatica DUODECIMA CARRERA- 2400 METROSPremio: Gran Premio 25 De Mayo (g. I) - Copa Dr. Enrique Olivera - GRUPO I Pag. Dist. 1 DURAZZO, 56, G.Calvente (4) 2 Winter Guest, 60, J.Villagra (11) 6,00 5 cps 3 Machacado, 56, C.Velazquez (3a) 6,00 3/4 cpo 4 Mikonos Beach, 56, A.Giannetti (7) 6,85 1/2 cza 5 Mr Globalizado, 60, W.Pereyra (8) 9,15 1 1/2 cpo 6 Winery, 60, J.Noriega (10) 37,05 6 cps 7 Pepe Joy, 60, M.Valle (9) 6,35 1 cpo 8 Alibaba Song, 60, B.Enrique (1) 8,50 1/2 cpo 9 Del Muñeco, 60, I.Monasterolo (3) 6,00 1 cpo 10 Bononia, 58, W.Moreyra (2) 19,45 4 cps 12 Laycan Blues, 60, W.Aguirre (6) 10,90 1 cpo ú* Cool City, 60, O.Alderete (1a) 8,50 - - - - - (*) Desmontó Dividendos: DURAZZO $ 2,25, 1,35 y 1,20. Winter Guest $ 1,70 y 1,40. Machacado $ 1,70. EXACTA $ 695,00. CUATRIFECTA $ 2.115,00. DOBLE $ 21.535,00.No Corrió: (5) Huapango Torero. Tiempo: 2'30s17c. Cuidador: R.A.Quiroga. Stud: Marias Del Sur. El ganador de 3 años es hijo de Fortify y Dale Lunfa DECIMOTERCERA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 GAMBERI, 57, W.Pereyra (8) 2 Don Naipe, 57, W.Moreyra (7) 26,65 1/2 cpo 3 Splitwise, 57, C.Velazquez (5) 1,70 1/2 cpo 4 Puerto Embrujado, 57, J.Villagra (12) 8,40 3 1/2 cps 5 Codigo Buscado, 57, A.Cabrera (2) 8,25 cza 6 Crozier, 57, J.Noriega (4) 22,00 hco 7 Venite Conmigo, 53, L.Brigas (1) 7,85 4 cps 8 Euro Global, 57, R.Alzamendi (11) 79,15 3 1/2 cps 9 Que Vision, 57, G.Bellocq (3) 17,60 3 1/2 cps 10 Master Yoshi, 55, E.G.Ortega T. (10) 68,25 6 cps ú Global Whisky, 53, F.J.Lavigna (9) 8,10 3 1/2 cps - - - Dividendos: GAMBERI $ 4,25, 2,70 y 2,00. Don Naipe $ 5,40 y 2,20. Splitwise $ 1,25. IMPERFECTA $ 9.125,00. TRIFECTA Extra $ 65.180,00. DOBLE $ 677,50. TRIPLO CLASICO $ 57.140,00. CUATERNA CLASICA $ 217.390,00.No corrieron: (6) Nocheras y (13) Sarmatica. Tiempo: 1'36s69c. Cuidador: L.R.Cerutti. Stud: Salvador De Puertos. El ganador de 4 años es hijo de Zensational y Gazpacha DECIMOCUARTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 TRY TO REMEMBER, 53, E.Candia G. (5) 2 Giaco Smart, 57, M.Giles (9) 4,20 1/2 cpo 3 Deep Sea Blue, 53, G.Bellocq (8) 5,30 pzo 4 Zarautz, 55, C.Benitez (1) 17,30 4 cps 5 Conocido Cat, 53, L.Brigas (7) 18,70 pzo 6 Celtics, 57, J.Oger (4) 23,25 3/4 cpo 7 Night Dancer, 57, M.La Palma (12) 38,95 2 cps 8 Dame Un Like, 57, G.Bonasola (11) 20,95 5 cps 9* Super Creativo, 57, D.R.Gomez (3) 3,95 11 cps úX Jupino, 57, R.Alzamendi (6) 133,90 18 cps - - - - - (*) Cruzó al tranco (X) Cruzó al tranco Dividendos: TRY TO REMEMBER $ 3,20, 3,90 y 1,30. Giaco Smart $ 2,60 y 1,80. Deep Sea Blue $ 2,25. IMPERFECTA $ 500,00. TRIFECTA Extra $ 2.180,00. DOBLE $ 632,50. CADENA JACKPOT $ 68.725,00.No corrieron: (2) Arrantzale y (10) Improved The Catch. Tiempo: 1'12s51c. Cuidador: L.R.Cerutti. Stud: Las Canarias. El ganador de 4 años es hijo de Roman Ruler y Tarabela DECIMOQUINTA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 ELVEDA, 54, E.Ortega P. (8) 2 Yacaeran, 53, M.Valle (1) 11,40 4 cps 3 Full Solitario, 56, B.Enrique (9) 5,00 3/4 cpo 4 Tsunami Key, 56, O.Alderete (5) 8,55 1/2 pzo 5 Che Bandido, 56, L.Brigas (7) 9,65 3/4 cpo 6 Doña Tita, 54, W.Pereyra (11) 2,80 1/2 cza 7 As De Luna, 53, R.Bascuñan (2a) 27,00 1/2 cpo 8 Menta Fuerte, 54, E.Candia G. (3) 8,90 2 1/2 cps 9 Angel Mateando, 56, L.Vai (4) 4,05 3 cps ú Hit Bar, 53, F.Berti (10) 31,50 9 cps - - - Dividendos: ELVEDA $ 5,45, 2,25 y 1,60. Yacaeran $ 4,00 y 3,50. Full Solitario $ 1,60. IMPERFECTA 4.575,00. TRIFECTA Extra $ 52.535,00. DOBLE $ 1.140,00.No corrieron: (2) Abbott Lake, (6) Humor Sabatino y (12) Little Things. Tiempo: 0s0c. Cuidador: N.Martin Ferro. Stud: Ilusion I I. La ganadora de 3 años es hija de Manipulator y Irish Dream DECIMOSEXTA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 KISS WITH STYLE, 57, B.Enrique (8) 2 Espiritu Informante, 51, J.Paoloni (7) 9,25 4 cps 3 Vision Perfecta, 54, R.Villegas (1) 7,60 1/2 cpo 4 Milagrosa Island, 54, W.Pereyra (10) 4,00 cza 5 Delicada Rimout, 52, L.Brigas (4) 10,00 1 1/2 cpo 6 Tollander, 52, E.Martinez (13) 7,75 hco 7 Terese, 57, J.Villagra (3) 5,30 2 1/2 cps 8 Unbridle`s Holly, 51, A.Allois (5) 33,80 1/2 pzo 9 Costa Gold, 54, A.Coronel E. (2) 10,30 4 cps 10 Rocanara, 54, S.Barrionuevo (6) 54,60 5 cps ú Media Docena, 57, G.Bonasola (9) 6,00 3 1/2 cps - - - Dividendos: KISS WITH STYLE $ 3,90, 3,95 y 2,05. Espiritu Informante $ 3,70 y 3,00. Vision Perfecta $ 2,35. IMPERFECTA $ 4.775,00. CUATRIFECTA $ 200.000,00. DOBLE PLUS $ 8.120,00. TRIPLO $ 16.120,00. CUATERNA $ 92.590,00. QUINTUPLO $ 58.137,50.No corrieron: (11) Freni, (12) Taylor`s Ruler y (14) Onda Lizardi. Tiempo: 1'4s74c. Cuidador: E.T.Ruiz Diaz. Stud: Heritage Stud. La ganadora de 5 años es hija de South Kissing y Cat Styl. 