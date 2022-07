Resultados de las carreras de ayer en San Isidro

Guns Of Glory , 57, F.L.Goncalves

TERCERA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 CHE MARIPOSA, 56, W.Pereyra (1) 2 New Gift, 56, I.Monasterolo (2) 3,65 2 1/2 cps 3 Manola Mayor, 56, K.Banegas (6) 16,20 1 1/2 cpo 4* April Jane, 56, F.Coria (4) 2,55 3 cps 5 Puede Fayar, 56, O.Alderete (5) 17,55 1 1/2 cpo 6 Tarsinia, 56, L.Balmaceda (9) 11,20 1/2 cpo 7X Agerolla, 52, A.Allois (10) 4,45 4 cps 8+ Super Monds, 56, W.Moreyra (3) 8,70 3 1/2 cps 9** Clear Run, 56, G.Bonasola (8) 39,90 5 cps ú Morati, 53, E.Candia G. (7) 39,60 8 cps - - - - - (*) Largó cruzado (X) Largó cruzado (+) Ligó suelta (**) Largó frío

Dividendos: CHE MARIPOSA $ 4,70, 1,95 y 1,35. New Gift $ 2,30 y 1,90. Manola Mayor $ 1,70. EXACTA $ 815,00. TRIFECTA $ 19.800,00. DOBLE $ 935,00. Corrieron todos. Tiempo: 0s0c. Cuidador: E.D.Juarez. Stud: Chemeco (r.iv). La ganadora de 3 años es hija de Manipulator y My Cool Cat CUARTA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 ERA UNA MINA, 52, J.Espinoza (1) 2 Madonna Rucellai, 56, K.Banegas (7) 1,70 5 cps 3 Feline Risk, 56, G.Bellocq (8) 28,60 2 cps 4 Talento Natural, 56, R.R.Barrueco (5) 12,10 3/4 cpo 5 Poderosa Maquina, 56, I.Monasterolo (2) 3,45 3 cps 6 Adrianita Emper, 56, R.Bascuñan (10) 42,45 2 1/2 cps 7* Amor De Abril, 53, E.Candia G. (4) 7,95 pzo 8 Lamimi, 56, W.Pereyra (6) 10,30 3/4 cpo ú True Way, 56, S.Barrionuevo (3) 175,50 2 cps - - - - - (*) Largó frío Dividendos: ERA UNA MINA $ 4,45, 1,90 y 1,10. Madonna Rucellai $ 1,25 y 1,10. Feline Risk $ 1,10. EXACTA $ 527,50. TRIFECTA $ 11.562,50. DOBLE $ 995,00. CATERNA $ 22.725,00.No Corrió: (9) Wing Royale. Tiempo: 1'4s74c. Cuidador: E.D.Juarez. Stud: 7 De Corazon. La ganadora de 3 años es hija de Manipulator y Cancha Llena QUINTA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 DOMINANTE SCAPE, 57, F.Coria (14) 2 Quito Joy, 57, W.Pereyra (12) 2,05 4 cps 3 Sand Road, 57, G.Bellocq (5) 9,80 1 1/2 cpo 4 Tropicano, 51, G.Tempesti V. (3) 4,25 2 1/2 cps 5 Fuego Berry, 53, L.Recuero (4) 14,20 pzo 6 Ricky Joy, 57, L.Noriega (2) 119,60 6 cps 7 Guerrero Stai, 51, E.Suarez (1) 136,20 pzo 8 Un Pando, 57, K.Banegas (9) 19,55 3 cps 9 Improved The Catch, 57, A.Castro (13) 322,65 pzo 10 Strange Days, 57, O.Alderete (11) 37,05 3/4 cpo 11 Cayetano Circle, 55, C.Cuellar (10) 144,80 6 cps 12 Magic Horse, 55, J.Leonardo (6) 104,10 9 cps ú It`s Imperative, 57, R.Bascuñan (8) 15,75 3 1/2 cps - - - Dividendos: DOMINANTE SCAPE $ 2,40, 1,10 y 1,10. Quito Joy $ 1,10 y 1,10. Sand Road $ 1,10. IMPERFECTA $ 375,00. TRIFECTA $ 2.410,00. DOBLE $ 947,50. TRIPLO $ 5.880,00. CUATERNA JACKPOT $ 5.949,00.No Corrió: (7) Pituco Bazko. Tiempo: 1'24s11c. Cuidador: J.L.Caamaño. Stud: The I I I (ggchu). El ganador de 5 años es hijo de Cityscape y Domizia SEXTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 SUPER IN FRONT, 56, L.Vai (3) 2 Holmes, 56, W.Pereyra (6) 17,10 6 cps 3* El Negro Luis, 56, A.Cabrera (13) 83,75 1/2 pzo 4 Undia Candy, 56, F.L.Goncalves (9) 11,65 1 1/2 cpo 5 Long View, 56, P.Carrizo (7) 15,75 3 cps 6X Perfect Law, 53, S.Conti (12) 7,40 1/2 cpo 7 Circo Maximo, 56, S.Piliero (4) 28,15 2 1/2 cps 8 Condorito Mad, 56, M.Aserito (1) 32,35 pzo 9+ Bonus Eventus, 56, W.Moreyra (14) 6,95 1 1/2 cpo 10 Sorprendido Pass, 54, R.Frias (11) 16,10 4 cps 11 Halloween Jack, 56, E.G.Ortega T. (8) 11,35 2 1/2 cps 12 Sobrepique, 56, L.Cabrera (5) 20,55 4 cps 13 Seattle Rayado, 56, L.Balmaceda (2) 45,65 13 cps ú Amor Picante, 52, J.Espinoza (10) 28,55 2 1/2 cps - - - - - (*) Ligó suelta (X) Largó cruzado (+) Ligó suelta Dividendos: SUPER IN FRONT $ 1,50, 1,45 y 1,30. Holmes $ 7,60 y 3,55. El Negro Luis $ 4,40. IMPERFECTA $ 1.220,00. TRIFECTA $ 24.795,00. DOBLE $ 335,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'11s20c. Cuidador: E.D.Juarez. Stud: El Basti. El ganador de 3 años es hijo de Super Saver y Stay In Front SEPTIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1* NI LA VEN, 57, J.Villagra (11) 2 Manicura Rusa, 57, P.Carrizo (2) 49,80 2 cps 3 Eh Amea, 54, E.Candia G. (1) 5,15 1 1/2 cpo 4 Muy Maga, 57, O.Alderete (5) 3,85 1/2 cza 5 Bomb Coquette, 57, I.Monasterolo (10) 8,25 2 1/2 cps 6X La Mignonne, 53, L.Recuero (6) 20,25 1/2 pzo 7 Game Winner, 57, R.Bascuñan (13) 11,90 1/2 cza 8 Malibu Bless, 57, M.Fernandez (12) 10,00 2 1/2 cps 9 Siempre Sonriente, 57, M.Valle (3) 18,25 16 cps 10 Dangerous Girl, 57, G.Bonasola (4) 11,30 4 cps 11 India Sabatica, 57, A.Paez (8) 104,10 6 cps ú+ Lluvia Ecologica, 57, G.Bellocq (7) 22,20 23 cps - - - - - (*) Indócil en los partidores (X) Saltó al largar (+) Indócil en los partidores Dividendos: NI LA VEN $ 2,20, 1,75 y 1,55. Manicura Rusa $ 14,45 y 4,85. Eh Amea $ 2,30. IMPERFECTA $ 5.795,00. TRIFECTA $ 24.700,00. DOBLE $ 247,50. TRIPLO $ 1.125,00. CUATERNA $ 4.735,00.No Corrió: (9) Twitter In Dubai. Tiempo: 1'23s88c. Cuidador: M.E.Carezzana. Stud: Don Florentino. La ganadora de 4 años es hija de Que Vida Buena y Vision Lejana OCTAVA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 MYSTERY MANOR, 52, F.J.Lavigna (5) 2 Diablo, 56, B.Enrique (1) 3,10 v.m. 3 Mapuche Rye, 58, D.E.Arias (2) 6,85 3 1/2 cps 4 El Farmacologo, 54, M.Valle (8) 2,35 1/2 cpo 5 Ultimado, 52, S.Piliero (3) 11,00 emp. 5 Inside Trader, 48, L.Recuero (7) 20,85 4 cps 7 Estimado Informe, 52, E.G.Ortega T. (6) 18,25 6 cps ú Bekir, 58, J.Rivarola (4) 6,75 10 cps - - - Dividendos: MYSTERY MANOR $ 4,10, 2,50 y 2,30. Diablo $ 2,40 y 2,10. Mapuche Rye $ 2,55. EXACTA $ 1.045,00. TRIFECTA $ 17.055,00. DOBLE $ 750,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'23s88c. Cuidador: J.J.Etchechoury. Stud: Yaveran (az). El ganador de 7 años es hijo de Master Of Hounds y Berryville NOVENA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 SUPER JOHN, 57, K.Banegas (9) 2 Sixty Lu, 57, A.Paez (5) 11,30 1/2 pzo 3 Mingo Hero, 57, O.Alderete (8) 2,70 2 cps 4* Mayo Mcqueen, 53, A.B.Valdez (1) 3,30 2 1/2 cps 5 Que Cuadrero, 57, L.Noriega (6) 3,95 1/2 cpo 6 Remote Celebre, 57, J.Villagra (2) 12,70 3/4 cpo 7 Major Drinking, 57, R.R.Barrueco (4) 13,85 2 1/2 cps 8X Razin, 57, A.Cabrera (7) 8,30 2 cps 9 Amigo Storm, 57, P.Carrizo (10) 30,30 pzo ú Soviet Space, 57, M.Valle (3) 10,00 3 cps - - - - - (*) Largó frío (X) Largó frío Dividendos: SUPER JOHN $ 15,65, 10,80 y 4,10. Sixty Lu $ 10,05 y 3,60. Mingo Hero $ 1,35. EXACTA $ 6.757,50. TRIFECTA $ 91.900,00. DOBLE $ 5.455,00. CUATERNA $ 39.610,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'23s66c. Cuidador: M.F.Alvarez. Stud: Francette. El ganador de 4 años es hijo de Super Saver y Maria`s Jane DECIMA CARRERA- 1400 METROSPremio: Handicap Good Passion Pag. Dist. 1 SIMPLE MELODIE, 53, F.L.Goncalves (9) 2* La Escritora, 52, L.Noriega (7) 3,15 1 1/2 cpo 3 Silverscape, 53, M.Valle (3) 4,80 pzo 4 Candy Gal, 53, C.Montoya (8) 6,90 5 cps 5 La Fronty`s, 54, E.Siniani (2) 17,60 1 1/2 cpo 6 Regatta, 56, R.Frias (5) 19,85 1/2 cpo 7 All Storm, 60, J.Villagra (4) 2,25 2 1/2 cps ú Bailantera Sos, 54, J.M.Sanchez (1) 38,00 3 1/2 cps - - - - - (*) Largó frío Dividendos: SIMPLE MELODIE $ 4,35, 2,40 y 1,25. La Escritora $ 5,05 y 1,95. Silverscape $ 2,45. EXACTA $ 947,50. TRIFECTA $ 8.960,00. DOBLE $ 3.602,50.No Corrió: (6) Che Vampiresa. Tiempo: 1'23s14c. Cuidador: G.J.Frenkel S.. Stud: Calchaqui. La ganadora de 5 años es hija de Endorsement y Southern Melodie UNDECIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 DESCONSOLADA, 57, B.Enrique (12) 2 Lily`s Dream, 57, R.Bascuñan (11) 3,70 3/4 cpo 3 Florence Eclipse, 57, M.Valle (5) 1,95 11 cps 4 Adrianita Ness, 57, W.Moreyra (4) 7,55 4 cps 5 Born A Star, 57, S.Barrionuevo (7) 40,10 2 cps 6 Bahia Sixties, 56, L.Caronni (8) 80,95 2 cps 7 Salinger, 57, K.Banegas (3) 18,60 1 1/2 cpo 8* Tanteadora, 52, R.Villegas (9) 20,10 1 1/2 cpo 9 Abs Less, 57, A.Castro (10) 75,75 1/2 cpo 10 Ateleta, 55, S.Piliero (1) 129,70 pzo 11 Fiorella, 57, A.Paez (2) 65,00 1 1/2 cpo úX Bella Melodia, 57, M.Aserito (6) 38,65 s.a. - - - - - (*) Largó retrasado (X) Cruzó al tranco Dividendos: DESCONSOLADA $ 2,70, 1,60 y 1,10. Lily's Dream $ 2,00 y 1,10. Florence Eclipse $ 1,10. IMPERFECTA $ 465,00. TRIFECTA Extra $ 1.985,00. DOBLE $ 625,00. TRIPLO SELECTIVO $ 93.750,00. CUATERNA SELECTIVA $ 402.710,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'24s64c. Cuidador: J.I.Etchechoury. Stud: Rubio B.. La ganadora de 5 años es hija de Lizard Island y Devotion Unbridled DUODECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 QUE SORPRESA, 57, A.Paez (9) 2 Malbec Rye, 57, P.Diestra (h) (11) 7,90 6 cps 3 Divan Plateado, 57, L.Cabrera (8) 4,65 pzo 4 Estuco, 54, A.Coronel E. (7) 15,60 pzo 5 Katai, 53, F.J.Lavigna (2) 8,60 1/2 cza 6 Cebreiro, 57, G.Bellocq (4) 14,35 3/4 cpo 7 King Royale, 54, J.Villagra (5) 10,15 1/2 cpo 8 El Che Man, 53, G.Tempesti V. (6) 7,05 1 1/2 cpo 9 Candy Special, 51, D.Lencinas (10) 34,35 3 1/2 cps 10* Mufasa, 57, J.M.Sanchez (3) 5,25 4 cps ú Clim Song, 50, F.Gimenez (1) 30,30 2 cps - - - - - (*) Corrió desestribado Dividendos: QUE SORPRESA $ 2,55, 1,50 y 1,45. Malbec Rye $ 3,00 y 2,15. Divan Plateado $ 1,60. EXACTA $ 1.160,00. TRIFECTA Extra $ 11.175,00. DOBLE $ 420,00. CADENA JACKPOT $ 169.197,50. Corrieron todos. Tiempo: 1'10s56c. Cuidador: E.M.Costa. Stud: Yascla (az). El ganador de 6 años es hijo de Sardinero y Surprise Me DECIMOTERCERA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 FIRST TWEET, 51, J.Paoloni (6) 2 Felicidad Eterna, 55, O.Alderete (8) 8,15 3/4 cpo 3 Perfect Martini, 57, L.Balmaceda (3) 14,20 2 cps 4 Amaretto, 57, E.Torres (4) 6,35 2 1/2 cps 5 My Plan, 51, E.Candia G. (11) 4,00 1 1/2 cpo 6 Illenium, 54, E.G.Ortega T. (5) 15,15 3 cps 7 Boca El Virrey, 57, S.Piliero (1) 8,85 1/2 cza 8 Quagmire, 57, B.Enrique (9) 3,55 1/2 cpo 9 Gazzetto, 57, P.Carrizo (2) 9,00 1 1/2 cpo 10 Gaitero Fitz, 53, M.Alfaro (7) 32,05 2 cps ú Akeed, 54, L.Cabrera (10) 12,80 11 cps - - - Dividendos: FIRST TWEET $ 5,10, 3,10 y 2,25. Felicidad Eterna $ 3,00 y 1,70. Perfect Martini $ 2,25. EXACTA $ 3.827,50. TRIFECTA Extra $ 62.470,00. DOBLE $ 635,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'11s19c. Cuidador: O.E.Fontan. Stud: Milu Y Lola (rº). La ganadora de 6 años es hija de Grand Reward y First Hope DECIMOCUARTA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 DONA SIMONE, 57, R.Bascuñan (13) 2 Joy Texaca, 57, J.Villagra (12) 3,65 1/2 pzo 3 Ready Johan, 53, F.J.Lavigna (9) 5,00 2 cps 4 Eunike Eclipse, 57, M.Valle (8) 4,50 pzo 5 Akasha, 57, L.Vai (10) 30,80 4 cps 6 Melisandre, 57, G.Bonasola (5) 88,85 1/2 cpo 7 Noche De Baile, 54, E.Candia G. (11) 3,45 1 cpo 8 Belle Suchi, 55, F.L.Goncalves (4) 11,20 1 cpo 9 Black Ap, 53, J.Flores (1) 29,55 5 cps 10 Galera Cat, 55, S.Conti (6) 68,55 6 cps ú La Nicanora, 57, A.Paez (2) 32,10 11 cps - - - Dividendos: DONA SIMONE $ 3,60, 2,15 y 1,45. Joy Texaca $ 2,60 y 2,00. Ready Johan $ 1,75. IMPERFECTA $ 805,00. CUATRIFECTA $ 17.855,00. DOBLE PLUS $ 8,430,00. TRIPLO $ 22.980,00. CUATERNA $ 100.000,00. QUINTUPLO $ 187.500,00. No corrieron: (3) Ravella y (7) Insurrecta Planet. Tiempo: 1'24s32c. Cuidador: G.E.Romero. Stud: Moksha. La ganadora de 5 años es hija de Storm Embrujado y Curly Su. RECAUDACIÓN: $ 69.005.022,00. . FIRST TWEET. Felicidad Eterna. Perfect Martini. EXACTA. TRIFECTA Extra. DOBLE. Corrieron todos1'11s19c.O.E.Fontan.Milu Y Lola (rº). La ganadora de 6 años es hija de Grand Reward y First Hope QUE SORPRESA. Malbec Rye. Divan Plateado. EXACTA. TRIFECTA Extra. DOBLE. CADENA JACKPOT. Corrieron todos1'10s56c.E.M.Costa.Yascla (az). El ganador de 6 años es hijo de Sardinero y Surprise Me DESCONSOLADA. Lily's Dream. Florence Eclipse. IMPERFECTA. TRIFECTA Extra. DOBLE. TRIPLO SELECTIVO. CUATERNA SELECTIVA. Corrieron todos1'24s64c.J.I.Etchechoury.Rubio B.. La ganadora de 5 años es hija de Lizard Island y Devotion Unbridled SIMPLE MELODIE. La Escritora. Silverscape. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE.No Corrió: (6) Che Vampiresa1'23s14c.G.J.Frenkel S..Calchaqui. La ganadora de 5 años es hija de Endorsement y Southern Melodie SUPER JOHN. Sixty Lu. Mingo Hero. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. CUATERNA. Corrieron todos1'23s66c.M.F.Alvarez.Francette. El ganador de 4 años es hijo de Super Saver y Maria`s Jane MYSTERY MANOR. Diablo. Mapuche Rye. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. Corrieron todos1'23s88c.J.J.Etchechoury.Yaveran (az). El ganador de 7 años es hijo de Master Of Hounds y Berryville NI LA VEN. Manicura Rusa. Eh Amea. IMPERFECTA. TRIFECTA. DOBLE. TRIPLO. CUATERNA.No Corrió: (9) Twitter In Dubai1'23s88c.M.E.Carezzana.Don Florentino. La ganadora de 4 años es hija de Que Vida Buena y Vision Lejana SUPER IN FRONT. Holmes. El Negro Luis. IMPERFECTA. TRIFECTA. DOBLE. Corrieron todos1'11s20c.E.D.Juarez.El Basti. El ganador de 3 años es hijo de Super Saver y Stay In Front DOMINANTE SCAPE. Quito Joy. Sand Road. IMPERFECTA. TRIFECTA. DOBLE. TRIPLO. CUATERNA JACKPOT.No Corrió: (7) Pituco Bazko1'24s11c.J.L.Caamaño.The I I I (ggchu). El ganador de 5 años es hijo de Cityscape y Domizia ERA UNA MINA. Madonna Rucellai. Feline Risk. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. CATERNA.No Corrió: (9) Wing Royale1'4s74c.E.D.Juarez.7 De Corazon. La ganadora de 3 años es hija de Manipulator y Cancha Llena CHE MARIPOSA. New Gift. Manola Mayor. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. Corrieron todos0s0c.E.D.Juarez.Chemeco (r.iv). La ganadora de 3 años es hija de Manipulator y My Cool Cat

QUEEN AMIRA. Guns Of Glory. Che Bailarina. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. Corrieron todos1'37s43c.J.B.Udaondo.Santa Ines. La ganadora de 4 años es hija de Catcher In The Rye y Queen Noor