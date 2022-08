Resultados de las carreras de ayer en San Isidro

DECIMOTERCERA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 FELICIDAD ETERNA, 55, E.Torres (5) 2 Divan Plateado, 57, R.Alzamendi (13) 4,20 3/4 cpo 3 Ray Joy, 56, J.M.Sanchez (10) 6,60 1/2 pzo 4 Aazif, 53, A.Allois (12) 25,95 1/2 pzo 5 Perfect Martini, 57, A.Castro (3) 8,40 1/2 pzo 6 Beato Fast, 57, M.La Palma (2) 8,00 3/4 cpo 7 Aranga Pux, 57, A.Paez (8) 3,75 5 cps 8 Lempronius, 54, C.Perez G. (6) 13,35 3/4 cpo ú Annalist, 57, S.Piliero (9) 4,35 3 cps - - -

Dividendos: FELICIDAD ETERNA $ 4,25, 1,95 y 1,25. Divan Plateado $ 1,95 y 1,60. Ray Joy $ 2,85. IMPERFECTA $ 910,00. CUATRIFECTA $ 63.547,50. DOBLE PLUS $ 3.320,00. TRIPLO $ 16.870,00. CUATERNA $ 99.710,00. No corrieron: (1) Evilasia, (4) Akeed, (7) Quagmire y (11) Shy Camilo. Tiempo: 1'10s97c. Cuidador: L.Franco Tavares. Stud: La Emma. La ganadora de 6 años es hija de Most Improved y Miss Felicidade. RECAUDACIÓN: $ 59.661.619 .