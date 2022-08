Resultados de las carreras de ayer en San Isidro

DECIMOTERCERA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 MANOLA MAYOR, 56, K.Banegas (2) 2 Hell Bells, 56, F.Coria (13) 3,85 1/2 pzo 3 New Gift, 56, I.Monasterolo (12) 2,60 4 cps 4 Que Mas Decir, 56, B.Enrique (8) 3,80 3 cps 5 Sweet Easy, 56, J.Villagra (11) 6,40 5 cps 6 Reina De Los Prados, 56, R.R.Barrueco (3) 20,25 3/4 cpo 7 Mirtina Ju, 56, R.Bascuñan (6) 13,70 3/4 cpo 8 Negra Querida, 56, L.Vai (10) 43,20 7 cps 9 Campanella Mad, 52, M.Alfaro (7) 67,85 2 cps ú Opera Kid, 56, L.Balmaceda (5) 17,70 3 1/2 cps - - -

Dividendos: MANOLA MAYOR $ 5,35, 3,50 y 2,05. Hell Bells $ 2,55 y 1,55. New Gift $ 1,35. IMPERFECTA $ 1.425,00. CUATRIFECTA $ 13.042,50. DOBLE PLUS $ 6.170,00. TRIPLO $ 13.850,00. CUATERNA $ 44.770,00. QUINTUPLO $ 400.000,00. No corrieron: (1) Quiara, (4) Misteriosa Siempre y (9) La Oriyera. Tiempo: 1'4s96c. Cuidador: M.F.Alvarez. Stud: Stud Mandrake. La ganadora de 3 años es hija de Storm Mayor y Must Be Nic. RECAUDACIÓN: $ 61.216.550..