Resultados de las carreras de ayer en San Isidro

THE BEST HIT , 56, R.Blanco

DECIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 SUPER TRACY, 53, T.Baez (15) 2 Rimpante D`oro, 57, B.Enrique (4) 4,10 1/2 cpo 3 Tequila Bum Bum, 53, E.Suarez (7) 5,35 pzo 4 La Valquiria, 53, F.J.Lavigna (2) 8,05 4 cps 5 Take On, 57, A.Allois (6) 14,30 3 cps 6 Ver Mas Alla, 57, G.Bellocq (13) 20,30 1/2 pzo 7 Alegria Road, 57, M.Valle (1) 15,15 1/2 pzo 8 Super Quita, 57, I.Monasterolo (12) 4,15 1 cpo 9 Chirusa Cat, 54, S.Conti (5) 63,50 3/4 cpo 10 Famosa Girl, 57, E.G.Ortega T. (3) 155,75 7 cps 11 La Birria, 57, S.Piliero (9) 107,55 pzo 12 Buena Habladora, 57, M.Aserito (8) 83,95 8 cps ú Escandalosa Again, 57, A.Cabrera (14) 4,50 desm - - - Dividendos: SUPER TRACY $ 4,40, 2,05 y 1,60. Rimpante D`Oro $ 3,40 y 2,90. Tequila Bum Bum $ 1,85. IMPERFECTA $ 790,00. TRIFECTA $ 6.482,50. DOBLE: a ganador 112,50, a placé $ 522,50. CUATERNA $ 53.570,00.No corrieron: (10) Varushka Scat y (11) Joy Guillermina. Tiempo: 1'25s29c. Cuidador: C.A.Bani. Stud: Doña Serafina. La ganadora de 4 años es hija de Super Saver y Awesome Tracy UNDECIMA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 SEMAFORO PLUS, 54, F.Correa (4) 2 Perfect Martini, 52, L.Balmaceda (9) 19,70 3/4 cpo 3 Take Places, 50, R.Ortiz (6) 14,20 1 cpo 4 Cincinnati Kid, 54, L.Noriega (8) 2,65 pzo 5 Most Latino, 50, R.Frias (3) 13,00 1/2 cpo 6 Perfect Score, 54, F.J.Lavigna (2) 6,50 3 1/2 cps 7* Lunaway, 56, M.Valle (5) 2,90 1 1/2 cpo 7 Vetrato, 55, G.Borda (7) 3,45 3 1/2 cps ú Che Invasor, 52, M.A.Palacios (1) 11,50 pzo - - - - - (*) Desmontó Dividendos: SEMAFORO PLUS $ 39,60, 1,35 y 7,20. Perfect Martini $ 4,90 y 3,00. Take Places $ 3,25. EXACTA $ 21.682,50. TRIFECTA $ 452,675,00. DOBLE $ 9.470,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'4s86c. Cuidador: C.B.Carretto. Stud: Porteño. El ganador de 6 años es hijo de Alpha Plus y Mayoria DUODECIMA CARRERA- 2000 METROS Pag. Dist. 1 LUMINOSO DUBAI, 58, F.L.Gonçalves (2) 2 Croupier, 51, G.Borda (3) 2,65 1 1/2 cpo 3 Che Golondrina, 50, M.Valle (5) 4,95 cza 4 Magician Ray, 52, E.Suarez (4) 22,80 3 1/2 cps 5 American Dad, 52, D.Lencinas (1) 6,80 6 cps 5 Perfect Smile, 56, R.Alzamendi (6) 13,90 cza - - - Dividendos: LUMINOSO DUBAI $ 1,55 y 1,10. Croupier $ 1,10. EXACTA $ 177,50. TRIFECTA Extra $ 605,00. DOBLE $ 5.097,50. TRIPLO $ 142.850,00. CUATERNA $ 250.000,00. Corrieron todos. Tiempo: 2'3s37c. Cuidador: C.A.Cardon. Stud: Chico Carlos (riv). El ganador de 6 años es hijo de E Dubai y Lignify DECIMOTERCERA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 JUGADOR DE CARTAS, 57, J.Noriega (12) 2 Princesa May, 52, G.Borda (6) 9,10 3 1/2 cps 3 Aliento Final, 57, F.L.Gonçalves (8) 2,55 1/2 pzo 4 Don Trato, 57, A.Paez (11) 3,80 3 cps 5* Rhaegar, 53, D.Lencinas (7) 14,50 3/4 cpo 6 Tropicano, 55, R.Alzamendi (13) 20,10 1 1/2 cpo 7 Hurricane Murray, 53, T.Baez (4) 22,50 pzo 8 Empress Boy, 51, A.B.Valdez (9) 9,65 1 1/2 cpo 9 Cuando Castaño, 53, J.Paoloni (3) 17,50 1/2 cpo 10 Amiguito Malevo, 53, F.J.Lavigna (5) 29,70 3/4 cpo 11 Hijo De Tigra, 57, L.Balmaceda (2) 7,80 10 cps ú Admirado Song, 57, E.G.Ortega T. (1) 32,30 s.a. - - - - - (*) Largó frío Dividendos: JUGADOR DE CARTAS $ 6,70, 3,70 y 1,50. Princesa Way $ 4,00 y 1,45. Aliento Final $ 1,15. IMPERFECTA $ 4.070,00. TRIFECTA Extra $ 24.585,00. DOBLE $ 502,50. CADENA $ 2.122.929,50.No Corrió: (10) Sand Road. Tiempo: 1'23s66c. Cuidador: C.A.Dacosta. Stud: Stud Valdi. El ganador de 5 años es hijo de Angiolo y Palestrina DECIMOCUARTA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 PATH HUNTER, 57, L.Cabrera (7) 2 Chuck Bass, 53, L.Recuero (11) 31,05 1/2 pzo 3 Del Cariño, 50, F.J.Lavigna (9) 10,70 3 1/2 cps 4* Giant`s Boboman, 54, A.I.Romay (2) 7,15 1 1/2 cpo 5 Ukrainian Rate, 57, S.Piliero (13) 3,90 1/2 cpo 6 Barack Cat, 55, C.Perez G. (5) 60,45 1 cpo 7 Aranga Pux, 53, J.Paoloni (8) 14,65 1/2 pzo 8 Aazif, 53, A.Allois (1) 23,35 2 cps 9 Isolano, 53, G.Borda (12) 12,15 1/2 cpo 10 Capitelio, 54, E.Candia G. (3) 7,00 1 1/2 cpo 11 Giant`s Macho One, 54, C.Montoya (2a) 7,15 2 cps 12 Guetary, 53, T.Baez (4) 7,40 1 1/2 cpo 13 Quit Boy, 57, E.G.Ortega T. (10) 37,65 6 cps úX Montercito, 57, A.Paez (6) 17,45 desm - - - - - (*) Se escapó de los partidores (X) Desmontó Dividendos: PATH HUNTER $ 3,80, 1,40 y 1,95. Chuck Bass $ 8,50 y 5,30. Del Cariño $ 5,00. IMPERFECTA $ 3.430,00. TRIFECTA $ 61.615,00. DOBLE $ 1.865,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'23s98c. Cuidador: A.S.Galeano. Stud: El Chonguito. El ganador de 6 años es hijo de Global Hunter y Honorable Path DECIMOQUINTA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 FLOR DE LINO, 51, A.Allois (11) 2 Angelical Lady, 55, K.Banegas (8) 4,00 1 cpo 3 Vale Dolo, 53, S.Conti (13) 6,25 2 cps 4 Ateleta, 55, L.Recuero (5) 0,00 1 1/2 cpo 5 Pragmatist, 57, M.Aserito (6) 3,40 1 cpo 6 Corre Tu, 54, G.Borda (3) 8,65 2 cps 7 Romaly, 57, R.Villagra (7) 60,95 2 1/4 cps 8 Oh Que Mani, 57, R.Alzamendi (12) 20,80 3/4 cpo 9 Bianca Stripes, 57, J.Leonardo (14) 10,30 2 cps 10 Alma Serena, 53, F.J.Lavigna (1) 6,85 10 cps 11 Mia San Mia, 53, M.Alfaro (2) 80,15 3 cps ú Guineas, 55, A.I.Romay (9) 45,30 11 cps - - - Dividendos: FLOR DE LINO $ 22,40, 8,20 y 6,75. Angelica Lady $ 1,95 y 1,85. Vale Dolo $ 2,25. IMPERFECTA $ 4.430,00. CUATRIFECTA $ 1.000.000,00. DOBLE $ 24.850,00. TRIPLO $ 178.570,00. CUATERNA $ 184.350,00. QUINTUPLO $ 2.014.332,50. No corrieron: (4) Miss Despedida y (10) Top Notes. Tiempo: 1'6s82c. Cuidador: J.A.Olivera. Stud: El Andariego (gguay). La ganadora de 6 años es hija de Acertame y Think Twic. RECAUDACIÓN: $73.390.117.. PATH HUNTER. Chuck Bass. Del Cariño. IMPERFECTA. TRIFECTA. DOBLE. Corrieron todos1'23s98c.A.S.Galeano.El Chonguito. El ganador de 6 años es hijo de Global Hunter y Honorable Path JUGADOR DE CARTAS. Princesa Way. Aliento Final. IMPERFECTA. TRIFECTA Extra. DOBLE. CADENA.No Corrió: (10) Sand Road1'23s66c.C.A.Dacosta.Stud Valdi. El ganador de 5 años es hijo de Angiolo y Palestrina LUMINOSO DUBAI. Croupier. EXACTA. TRIFECTA Extra. DOBLE. TRIPLO. CUATERNA. Corrieron todos2'3s37c.C.A.Cardon.Chico Carlos (riv). El ganador de 6 años es hijo de E Dubai y Lignify SEMAFORO PLUS. Perfect Martini. Take Places. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. Corrieron todos1'4s86c.C.B.Carretto.Porteño. El ganador de 6 años es hijo de Alpha Plus y Mayoria SUPER TRACY. Rimpante D`Oro. Tequila Bum Bum. IMPERFECTA. TRIFECTA. DOBLE: a ganador 112,50, a placé. CUATERNA.No corrieron: (10) Varushka Scat y (11) Joy Guillermina1'25s29c.C.A.Bani.Doña Serafina. La ganadora de 4 años es hija de Super Saver y Awesome Tracy

THE BEST HIT. Green Casa. EXACTA. TRIFECTA Extra. DOBLE. Corrieron todos1'10s88c.C.D.Etchechoury.Firmamento. El ganador de 3 años es hijo de Hit It A Bomb y The Best Glory