Resultados de las carreras de ayer en San Isidro

SEGUNDA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 PRINCESA MAY, 57, R.Bascuñan (2) 2 Pretty Sally, 57, F.L.Gonçalves (4) 4,65 1/2 pzo 3 Sabatilla, 53, G.Tempesti V. (1) 4,10 1 1/2 cpo 4 Speed And Force, 57, E.Ruarte (6) 33,85 7 cps 5 Lady Sansara, 57, A.I.Romay (5) 8,70 3 cps 6 Roshalde, 57, K.Banegas (7) 4,70 3 cps ú Infanta Pilar, 54, G.Borda (3) 6,95 8 cps - - - Dividendos: PRINCESA MAY $ 1,90 y 1,40. Pretty Sally $ 1,40. EXACTA $ 307,50. TRIFECTA $ 1.122,50. DOBLE $ 832,50. Corrieron todos. Tiempo: 1'11s19c. Cuidador: M.Alvarez. Stud: Keko De Pla (sr). La ganadora de 5 años es hija de Sir Winsalot y Honey May TERCERA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 NACHO SURGE, 58, I.Monasterolo (2) 2* Viryinio, 58, F.L.Gonçalves (6) 1,60 1 1/2 cpo 3 Orgullosa Mary Sam, 54, M.Valle (1) 4,95 2 cps 4 Mystery Manor, 56, F.J.Lavigna (4) 5,95 1/2 cpo 5 Fantastic Planet, 58, R.R.Barrueco (5) 11,90 1/2 pzo 6 Ordenadisimo, 55, E.Ortega P. (7) 11,40 1 1/2 cpo úX Cappello, 59, G.Borda (3) 9,65 12 cps - - - - - (*) Largó frío (X) Se fue de manos Dividendos: NACHO SURGE $ 4,50 y 1,10. Viryinio $ 1,10. EXACTA $ 1.065,00. TRIFECTA $ 3.315,00. DOBLE $ 655,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'22s79c. Cuidador: E.G.Accosano. Stud: M D P. El ganador de 7 años es hijo de Storm Surge y La Caperusa CUARTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 QUE MAS DECIR, 53, G.Borda (1) 2 Lagrange, 56, M.Valle (8) 3,90 2 cps 3 Meta Data, 52, J.Flores (7) 33,75 2 cps 4 Tener Esperanza, 56, F.L.Gonçalves (12) 5,25 1 cpo 5 Enrealzada Si, 56, B.Enrique (14) 2,35 1 1/2 cpo 6* La Cautivada, 52, A.Allois (4) 12,80 1 1/2 cpo 7 Joy Mani, 53, J.Espinoza (5) 30,85 2 1/2 cps 8 Luna Orgullosa, 56, I.Monasterolo (2) 8,75 1 1/2 cpo 9 Trapisondera, 56, R.Bascuñan (6) 31,70 1 1/2 cpo 10X Homenajeada Sta Ines, 56, R.R.Barrueco (3) 83,50 13 cps ú+ Salsa Para Vivir, 56, S.Piliero (10) 135,00 s.a. - - - - - (*) Largó frío (X) Largó cruzado (+) Largó frío Dividendos: QUE MAS DECIR $ 3,30, 1,90 y 1,55. Lagrange $ 2,55 y 1,10. Meta Data $ 6,00. IMPERFECTA ú $ 1.285,00. TRIFECTA $ 14.185,00. DOBLE $ 1.095,00. CUATERNA $ 98.695,00.No corrieron: (9) Queen Longines, (11) Absenta, (13) Figura Fashion y (13a) Miss Munna. Tiempo: 1'10s97c. Cuidador: M.S.Sueldo. Stud: Sidney 2000 (vguay). La ganadora de 3 años es hija de Que Vida Buena y Mainly Inc QUINTA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 MISS BRORA, 54, G.Borda (6) 2 Agua Feroz, 57, W.Pereyra (3) 1,60 1 cpo 3 Black Ap, 53, L.Recuero (2) 14,40 2 cps 4 Doña Tallada, 55, J.Leonardo (7) 14,55 1/2 cpo 5 Insurrecta Planet, 54, J.Espinoza (1) 10,95 4 cps 6* Azul Esmeralda, 52, D.Lencinas (5) 11,80 4 cps ú Bankera, 57, R.Bascuñan (4) 20,15 10 cps - - - - - (*) Corrió desestribado Dividendos: MISS BRORA $ 2,00 y 1,10. Agua Feroz $ 1,10. EXACTA $ 345,00. TRIFECTA $ 1.665,00. DOBLE $ 695,00. CUATERNA JACKPOT $ 5.881,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'24s21c. Cuidador: J.S.Maldotti. Stud: War Chest. La ganadora de 5 años es hija de Ejekutor y Gold Label SEXTA CARRERA- 2400 METROSPremio: Clásico Calidoscopio (l) - L Pag. Dist. 1 EL DARWIN, 59, F.L.Gonçalves (3) 2 Mikonos Beach, 58, A.Giannetti (2) 2,40 1 cpo 3 Luminoso Dubai, 58, G.Bonasola (4) 4,15 3/4 cpo 4 Estruendoso Dubai, 57, M.Valle (5) 4,90 8 cps - - - Dividendos: EL DARWIN $ 1,60. EXACTA $ 140,00. DOBLE $ 307,50. TRIPLO $ 1.515,00. CUATERNA $ 15.382,50.No Corrió: (1) Perfect Smile. Tiempo: 2'30s16c. Cuidador: L.R.Cerutti. Stud: La Frontera (mza). El ganador de 4 años es hijo de Il Campione y Brandha SEPTIMA CARRERA- 1800 METROSPremio: Clásico Espirita (l) - L Pag. Dist. 1* FORTY CINQUE, 55, E.Ortega P. (7) 2 Dona Bimore, 54, A.Cabrera (4) 5,95 1 1/2 cpo 3 Bela De Mais, 56, A.Giannetti (5) 4,80 3/4 cpo 4 Mayica, 56, W.Moreyra (1) 1,75 1 cpo 5 Simple Melodie, 59, F.L.Gonçalves (1a) 1,75 2 1/2 cps 6 Sari Banker, 53, M.Valle (6) 2,80 1 cpo 7 Barley Sugar, 52, M.Fernandez (3) 37,00 11 cps úX Epinicia, 50, E.G.Ortega T. (2) 42,55 5 cps - - - - - (*) Largó cruzado (X) Indócil en los partidores Dividendos: FORTY CINQUE $ 7,85 y 7,00. Dona Bimore $ 4,80. EXACTA $ 1.845,00. TRIFECTA Extra $ 19.195,00. DOBLE $ 342,50. Corrieron todos. Tiempo: 1'49s27c. Cuidador: N.Martin Ferro. Stud: Rodeo Chico. La ganadora de 5 años es hija de Ecologo y Forty Marinesca OCTAVA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 CHE BAILARINA, 53, G.Tempesti V. (3) 2 Muñeca Violenta, 57, F.Coria (7) 3,35 1 1/2 cpo 3 Nina Mia, 57, R.Bascuñan (1) 7,35 1 1/2 cpo 4 Ductiva, 57, A.I.Romay (5) 23,10 cza 5 Marina De Santiago, 57, M.Fernandez (2) 15,95 3/4 cpo 6 Princess Majestic, 57, G.Villalba (10) 11,20 2 1/2 cps 7 Potra Decimal, 54, G.Borda (9) 12,80 2 1/2 cps 9 Esmeralda Mia, 57, J.Villagra (8) 2,05 2 cps ú Reina Dark, 53, S.Conti (6) 41,35 2 1/2 cps - - - Dividendos: CHE BAILARINA $ 3,80 , 1,90 y 1,25. Muñeca Violenta $ 1,65 y 1,30. Nina Mia $ 1,50. EXACTA $ 575,00. TRIFECTA Extra $ 3.710,00. DOBLE $ 2.480,00. CUATERNA $ 41.350,00.No Corrió: (4) Dulce Cebada. Tiempo: 1'37s57c. Cuidador: J.J.Etchechoury. Stud: Felipe Camilo. La ganadora de 4 años es hija de Greenspring y Madame Loraine NOVENA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 SEÑOR FABULOSO, 57, F.Barroso (9) 2 National Check, 57, B.Enrique (2) 2,50 4 cps 3 Walden Dos, 57, M.Valle (6) 2,85 6 cps 4 Forever Thief, 53, A.B.Valdez (4) 31,90 4 cps 5 Almost True, 57, A.Cabrera (3) 7,60 1/2 cpo 6 Along King, 58, M.Aserito (5) 8,65 1 cpo 7 Quantum, 53, L.Recuero (1) 25,75 2 1/2 cps ú* Jackson One, 54, E.Candia G. (8) 20,15 3 cps - - - - - (*) Ligó suelta Dividendos: SEÑOR FABULOSO $ 2,75, 1,25 y 1,10. National Check $ 1,15 y 1,10. Walden Dos $ 1,10. EXACTA $ 475,00. TRIFECTA $ 1.457,50. DOBLE $ 1.165,00.No corrieron: (7) Pure Energy y (10) Soviet`s Seek. Tiempo: 1'35s81c. Cuidador: C.A.Firmin Didot. Stud: Christine Firmin Didot. El ganador de 4 años es hijo de Flesh For Fantasy y Mutakxia DECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 BEATO FAST, 57, M.La Palma (5) 2 Alto Porte, 57, L.Tello E. (3) 5,05 cza 3 Gazzetto, 57, G.Bellocq (10) 15,80 6 cps 4 Narguille (uru), 58, M.Aserito (6) 9,90 1/2 pzo 5 Aazif, 53, A.Allois (11) 4,30 3/4 cpo 6 Gaitero Fitz, 57, M.Fernandez (9) 18,90 1 1/2 cpo 7 Carpet Crawler, 57, S.Piliero (2) 6,30 cza 8 Ever Plin Plin, 55, C.Sandoval (1) 29,05 3/4 cpo 9 Black Prize, 57, J.Leonardo (4) 2,30 15 cps ú Clim Song, 51, F.Gimenez (7) 49,10 6 cps - - - Dividendos: BEATO FAST $ 5,40, 2,50 y 2,30. Alto Porte $ 2,20 y 1,55. Gazzetto $ 4,20. EXACTA $ 1.955,00. TRIFECTA $ 17.807,50. DOBLE $ 1.352,50. TRIPLO SELECTIVO $ 46.870,00. CUATERNA SELECTIVA $ 250.000,00.No Corrió: (8) Carol Seleme. Tiempo: 1'11s22c. Cuidador: R.A.Benitez. Stud: La Nelli (cdia). El ganador de 6 años es hijo de Ghegho y Belinda Slew UNDECIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 MY PLAN, 54, E.Candia G. (9) 2 Aliento Final, 57, F.L.Gonçalves (3) 2,70 3/4 cpo 3 Desde El Tablon, 55, F.Coria (4) 13,45 1/2 cza 4 Leopolis, 57, J.Villagra (1) 1,70 1 1/2 cpo 5 Reciclado, 57, W.Moreyra (10) 6,70 5 cps 6 Last Largador, 55, M.Fernandez (2) 11,65 3 1/2 cps - - - Dividendos: MY PLAN $ 4,80 y 1,45. Aliento Final $ 1,40. EXACTA $ 840,00. TRIFECTA $ 6.000,00. DOBLE $ 2.340,00. CADENA JACKPOT $ 325.817,50.No corrieron: (5) Cuando Castaño, (6) Youpaycash, (7) Leon Candy y (8) Hurricane Murray. Tiempo: 1'24s22c. Cuidador: G.S.Conti. Stud: El Deseado. El ganador de 6 años es hijo de Galicado y My Mission DUODECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 ABACO MOON, 55, E.Castro (11) 2 Salon Embrujado, 57, M.Valle (9) 3,00 2 1/2 cps 3 Jocudo, 57, D.E.Arias (8) 4,85 3/4 cpo 4 Andando, 57, F.L.Gonçalves (3) 5,45 6 cps 5 Ojo Sixtino, 54, G.Borda (1) 17,75 1 1/2 cpo 6* London Town, 54, D.Lencinas (2) 12,75 cza 7 Tigre Emperador, 54, E.Candia G. (6) 8,40 pzo 8 Soy Sugestivo, 55, M.Fernandez (10) 66,90 cza 9 El Bendicion Sant, 54, L.Garcia (4) 13,25 1 1/2 cpo úX Chiche Halo, 57, R.Bascuñan (5) 7,70 6 cps - - - - - (*) Largó frío (X) Largó frío Dividendos: ABACO MOON $ 3,55, 1,85 y 1,60. Salon Embrujado $ 2,10 y 2,20. Jocudo $ 1,35. EXACTA $ 1.190,00. TRIFECTA Extra $ 10.795,00. DOBLE $ 2.495,00.No Corrió: (7) Ojo Feligres. Tiempo: 1'10s66c. Cuidador: R.O.Castro. Stud: Doña Vicenta. El ganador de 5 años es hijo de Angiolo y Xally Moon DECIMOTERCERA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 LINGARD, 57, B.Enrique (8) 2 Rey Ñoqui, 57, G.Villalba (9) 7,75 5 cps 3 Silver Runner, 57, A.Duarte (12) 20,50 pzo 4 Mr Bomb, 54, G.Borda (2) 7,75 10 cps 5 John Pasman, 57, E.Recuero (4) 141,70 cza 6 Penitenti, 57, M.Valle (7) 5,15 cza 7 Joe Who, 58, M.Aserito (5) 9,15 1 cpo 8 Shy Rene, 57, K.Banegas (10) 20,00 14 cps 9 Tony Day, 57, L.Vai (6) 24,05 1 1/2 cpo 10* Grito Plateado, 57, A.Paez (13) 146,40 1/2 cza 11 Ayocote, 57, E.G.Ortega T. 