Resultados de las carreras de ayer en San Isidro

DECIMOQUINTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1* MOTO DE CAZA, 57, W.Pereyra (6) 2 Naranja Mecanica, 53, J.Flores (12) 4,50 3 cps 3 Sweet Amelia, 57, P.Carrizo (1) 6,40 5 cps 4 Full Halo, 53, R.Ortiz (11) 9,85 pzo 5 Khaleesi Scat, 57, R.L.Gonzalez (9) 19,45 1/2 pzo 6X Star Baronesa, 57, F.Coria (3) 7,90 3/4 cpo 7 Surfista, 53, L.Colasso (5) 6,45 3 1/2 cps 8+ Bucky Chuck, 57, R.Bascuñan (4) 13,10 6 cps 9 Famosa Girl, 53, A.Allois (7) 123,45 3 cps 10** Amiguita Mechi, 54, E.Candia G. (2) 22,95 17 cps ú/ India Athletic, 57, M.Aserito (8) 17,65 15 cps - - - - - (*) Indócil en los partidores (X) Largó frío (+) Hocicó (**) Cruzó al tranco (/) Cruzó al tranco

Dividendos: MOTO DE CAZA $ 2,10, 1,35 y 1,10. Naranja Mecanica $ 2,70 y 1,10. Sweet Amelia $ 1,10. IMPERFECTA $ 430,00. CUATRIFECTA $ 7.265,00. DOBLE PLUS $ 920,00. TRIPLO $ 2.480,00. CUATERNA $ 26.900,00. QUINTUPLO $ 13.887,50.No Corrió: (10) Miss Bombucha. Tiempo: 1'13s6c. Cuidador: E.Cedeño H.. Stud: Don Santiago. La ganadora de 4 años es hija de Catcher In The Rye y En Motonet. RECAUDACIÓN: $ 63.262.946RECAUDACIÓN: $ 63.262.946.

DOÑA RICOTA. Varushka Scat. Doña Caipiroska. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. Corrieron todos1'13s28c.C.D.Etchechoury.San Benito. La ganadora de 4 años es hija de Il Campione y Doña Varita