Resultados de las carreras de ayer en San Isidro

NOVENA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 PRETTY SALLY, 57, F.L.Gonçalves (4) 2 Sabatilla, 53, G.Tempesti V. (5) 3,40 cza 3 Going Up, 57, F.Coria (3) 3,20 5 cps 4 Speed And Force, 57, E.Ruarte (1) 17,75 2 cps 5 Tenerume, 53, L.Brigas (7) 8,25 cza 6 Ros Grande Nis, 52, E.Suarez (6) 7,40 5 cps ú* Snack Circle, 54, J.Paoloni (2) 8,25 1/2 cpo - - - - - (*) Largó mal

Dividendos: PRETTY SALE $ 2,30 y 1,35. Sabatilla $ 1,30. EXACTA $ 735,00. TRIFECTA $ 1.040,00. DOBLE $ 630,00. TRIPLO $ 1.620,00. CUATERNA $ 18.690,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'4s52c. Cuidador: J.C.Scafatti. Stud: Tiger Woods. La ganadora de 5 años es hija de Puzzle y Brisa Approval DECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 PULPITO CORAZON, 53, W.Pereyra (5) 2 Last Search, 53, E.Ortega P. (6) 10,30 2 1/2 cps 3 Si Querido, 55, K.Banegas (8) 3,70 1 1/2 cpo 4 Candy Cure, 55, A.Cabrera (3) 9,10 1/2 cza 5 Full Sureño, 53, B.Enrique (4) 6,75 1 cpo 6 Santos Davos, 59, Jorge Peralta (1) 2,45 1/2 pzo 7 Quil Hero, 58, M.A.Sosa (2) 11,45 3/4 cpo ú* Velay No Se, 55, F.L.Gonçalves (7) 7,10 5 cps - - - - - (*) Desmontó Dividendos: PULPITO CORAZON $ 4,65, 5,65 y 2,50. Last Search $ 3,85 y 1,35. Si Querido $ 1,20. EXACTA $ 4.235,00. TRIFECTA $ 18.350,00. DOBLE $ 1.710,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'9s55c. Cuidador: J.F.Saldivia. Stud: Los Zapallos. El ganador de 5 años es hijo de Cosmic Trigger y Its True Type UNDECIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 NI LA VEN, 57, B.Enrique (10) 2 Game Winner, 57, R.Bascuñan (6) 3,70 2 1/2 cps 3 Muy Maga, 57, O.Alderete (1) 6,35 2 1/2 cps 4 Twilight Cat, 53, L.Colasso (7) 20,35 1 cpo 5 Tagine, 57, D.R.Gomez (8) 19,45 5 cps 6 La Mejor Paga, 57, M.Valle (5) 4,75 1/2 cza 7 Chupetina Kissing, 55, G.Borda (9) 9,35 pzo 8 Manicura Rusa, 54, J.Espinoza (2) 23,95 1/2 cpo 9 Amiguita Boce, 55, E.Candia G. (3) 50,40 4 cps ú Atlantic Greeley, 53, L.Brigas (4) 58,25 5 cps - - - Dividendos: NI LA VEN $ 3,10, 1,15 y 1,10. Game Winner $ 1,30 y 1,10. Muy Maga $ 1,10. EXACTA $ 830,00. TRIFECTA $ 3.755,00. DOBLE $ 850,00. CUATERNA $ 22.955,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'22s91c. Cuidador: M.E.Carezzana. Stud: Don Florentino. La ganadora de 4 años es hija de Que Vida Buena y Vision Lejana DUODECIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 MAYO MCQUEEN, 53, A.B.Valdez (10) 2 Don Dido, 57, L.Balmaceda (6) 9,30 1 1/2 cpo 3 Pure Energy, 57, P.Carrizo (8) 2,15 1/2 cpo 4 Brutus, 57, B.Enrique (4) 6,30 3 1/2 cps 5 Full Taylor, 57, F.L.Gonçalves (5) 5,80 3/4 cpo 6 Candy Boss, 55, G.Borda (9) 4,15 3/4 cpo 7 Razin, 53, T.Baez (7) 36,40 7 cps 8 Marianito Johan, 57, I.Monasterolo (1) 8,70 2 cps ú Amigo Johan, 57, M.Valle (3) 28,25 pzo - - - Dividendos: MAYO MCQUEEN $ 6,30, 5,40 y 3,20. Don Dido $ 4,25 y 2,60. Pure Energy $ 1,75. EXACTA $ 8.260,00. TRIFECTA $ 25.365,00. DOBLE $ 2.180,00.No Corrió: (2) Law Lord. Tiempo: 1'21s91c. Cuidador: H.M.Perez. Stud: Don Ibaldo. El ganador de 4 años es hijo de Manipulator y Majestic Empress DECIMOTERCERA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 SHONNY, 53, T.Baez (7) 2 Bill Collins, 57, R.Bascuñan (6) 3,00 pzo 3 Ever Luck, 53, J.Pintos (2) 35,35 1 cpo 4 Beauty And The Beast, 57, G.Sediari (4) 3,50 1 1/2 cpo 5 Es Un Delirio, 57, G.Borda (5) 9,70 1/2 pzo 6 Guri Gaucho, 57, P.Carrizo (1) 10,05 2 1/2 cps 7 Abellardo, 54, R.Villegas (3) 4,25 2 1/2 cps ú Paso De Todo, 57, A.I.Romay (8) 2,85 6 cps - - - Dividendos: SHONNY $ 20,25, 4,55 y 3,55. Bill Collins $ 2,35 y 3,40. Ever Luck $ 2,85. EXACTA $ 11.010,00. TRIFECTA $ 74.235,00. DOBLE $ 14.920,00. TRIPLO SELECTIVO $ 214.280,00. CUATERNA SELECTIVA $ 500.000,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'12s19c. Cuidador: J.D.Ruvelli. Stud: Don Toto (vt). El ganador de 7 años es hijo de Equal Stripes y Shillyshally DECIMOCUARTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 DIRKO, 53, G.Tempesti V. (3) 1 LOCKE, 57, B.Enrique (6) emp. 3 Pototeo, 55, J.Yalet (h) (2) 14,80 6 cps 4 Gorilon, 54, L.Garcia (4) 10,80 3/4 cpo 5 Yuyo Verde, 57, R.Bascuñan (7) 12,35 2 1/2 cps 6 Que Pedal, 57, F.J.Lavigna (1) 25,45 3 cps 7 Lempronius, 57, F.Coria (9) 3,85 6 cps 8 Tropicano, 57, R.R.Barrueco (8) 11,85 6 cps ú Loyal Boy, 57, F.Correa (5) 30,75 2 cps - - - Dividendos: DIRKO $ 1,30, 1,30 y 1,25. Locke $ 1,90, 2,25 y 2,15. Pototeo $ 3,80. EXACTA $ 410,00, y $ 660,00. TRIFECTA $ 4.110,00, y $ 5.615,00. DOBLE CON EL Nº 3 $ 3.760,00. CON EL Nº 6 $ 11.220,00. CADENA JACKPOT $ 6.729,50. Corrieron todos. Tiempo: 1'10s98c. Cuidador: R.A.Van Tuyne. Stud: An-di (rº). El ganador de 6 años es hijo de Don Valiente y Indigirka.(De 6 años por Roman Ruler y La Musical por King`s Best (usa) Y La Balada Del Stud: Las Morenas (gchu)) Cuidador.: Haller, E. M. A DECIMOQUINTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 PERFECT LAW, 53, S.Conti (13) 2* Almoral, 56, F.L.Gonçalves (3) 2,80 1/2 cza 3X El Futuro, 56, W.Moreyra (4) 38,40 3/4 cpo 4 Tactical Risk, 52, T.Baez (8) 6,00 3 1/2 cps 5 Carry Trade, 56, E.Ortega P. (14) 6,60 2 cps 6+ Re Relaxing, 56, A.Cabrera (2) 9,15 1/2 cza 7** Jet Risk, 52, F.J.Lavigna (9) 16,10 2 cps 8 Soy Humorista, 56, I.Monasterolo (1) 4,15 1/2 pzo 9/ Mark Easy, 56, E.Torres (6) 12,55 1 cpo 10/ Merry Go Boy, 56, M.La Palma (5) 36,30 2 cps 11 Starglade, 56, O.Alderete (10) 22,75 2 cps ú/ The Last Red, 56, R.Bascuñan (7) 55,05 s.a. - - - - - (*) Ligó suelta (X) Ligó suelta (+) Largó cruzado (**) Saltó al largar (/) Ligó suelta (/) Ligó suelta (/) Cruzó al tranco Dividendos: PERFECT LAW $ 5,15, 3,20 y 1,60. Almoral $ 1,80 y 1,15. El Futuro $ 3,50. IMPERFECTA $ 690,00. TRIFECTA $ 64.675,00. DOBLE $ 1.930,00.No corrieron: (11) Kalibar y (12) Euro Trip. Tiempo: 1'11s52c. Cuidador: F.J.Migueles. Stud: El Gomero (gchu). El ganador de 3 años es hijo de Most Improved y Perfect Foots DECIMOSEXTA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 TENER ESPERANZA, 56, F.L.Gonçalves (10) 2 Viva Veloz, 54, E.Candia G. (7) 18,50 5 cps 3 Examina Todo, 53, J.Espinoza (14) 4,80 1 1/2 cpo 4 Tremenda Halo, 54, G.Borda (8) 6,85 3/4 cpo 5 Joy Mani, 52, A.B.Valdez (3a) 20,75 4 cps 6 Silvala, 52, L.Brigas (1) 5,40 1 cpo 7 Quit It A Bomb, 56, R.Bascuñan (13) 14,50 3/4 cpo 8 Clear Run, 52, T.Baez (3) 20,75 1 1/2 cpo 9* Forty Dora, 56, J.Villagra (12) 2,40 1/2 cpo 10 Igualdad Cosmica, 52, F.J.Lavigna (11) 46,55 1 cpo 11 Mallorca Cap, 56, I.Monasterolo (5) 13,00 hco 12 Santa Catarina, 55, J.Flores (2) 62,25 5 cps 13 Karmele, 54, C.Perez G. (6) 156,20 1 1/2 cpo úX Flower Devil, 56, S.Barrionuevo (4) 157,25 9 cps - - - - - (*) Largó frío (X) Largó frío Dividendos: TENER ESPERANZA $ 4,40, 4,25 y 3,10. Viva Veloz $ 9,25 y 6,15. Examina Todo $ 4,90. IMPERFECTA ú $ 5.500,00. CUATRIFECTA $ 153.442,50. DOBLE PLUS $ 6.100,00. TRIPLO $ 7.230,00. OUR ROYAL SINGER. Viva Al Sur. Elsita Parodi. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE.No corrieron: (5) Is My Girl y (8) Ree Italiana1'4s20c.N.Martin Ferro.Toroquemero. La ganadora de 3 años es hija de Catcher In The Rye y Our Royal Dancer