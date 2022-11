Resultados de las carreras de ayer en San Isidro

GO CHROME GO , 57, F.L.Gonçalves

DUODECIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 CAPITELIO, 57, L.Balmaceda (9) 2 Bonifacio Rye, 57, I.Monasterolo (3) 2,00 2 cps 3 Chuck Bass, 54, J.Espinoza (8) 7,00 3 1/2 cps 4 Del Cariño, 53, F.J.Lavigna (1) 5,10 4 cps 5 Club Piraña, 57, S.Barrionuevo (7) 9,45 4 cps 6 Dollar The Triomphe, 53, A.B.Valdez (5) 12,00 3/4 cpo 7 Changeover Days, 57, A.Paez (4) 8,70 6 cps ú* My Plan, 55, E.Candia G. (2) 5,15 hco - - - - - (*) Se cayó el jinete

Dividendos: CAPITELIO $ 6,95, 2,30 y 1,45. Bonifacio Rye $ 1,85 y 1,15. Chuck Bass $ 1,65. EXACTA $ 1.675,00. TRIFECTA $ 15.190,00. DOBLE $ 1.240,00.No Corrió: (6) Ray Joy. Tiempo: 1'23s79c. Cuidador: O.F.Labanca. Stud: Hs. Altos De Godeken. El ganador de 7 años es hijo de True Cause y Cotta DECIMOTERCERA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 REO RYE, 57, S.Piliero (1) 2 Dancer Candy, 53, G.Tempesti V. (9) 5,55 4 cps 3* Special Keny, 57, S.Barrionuevo (6) 25,90 3/4 cpo 4 Es Leyenda, 55, C.Perez G. (11) 5,35 1/2 cpo 5 Night Dancer, 57, M.Aserito (8) 28,00 2 1/2 cps 6 Brujo Emper, 53, A.Allois (3) 12,45 3/4 cpo 7 Salon Embrujado, 57, M.La Palma (2) 3,00 2 cps 8 Mago Chocolate, 57, C.Montoya (4) 10,50 2 cps 9 Como Olvidar, 58, F.Correa (12) 9,30 cza 10 Morritos Freude, 56, G.Bellocq (10) 13,70 cza 11 Pop Fun, 51, A.B.Valdez (7) 92,60 2 cps 12 Asian Art, 57, A.Giorgis (13) 55,20 3 cps úX Rey Bautista, 57, A.Paez (5) 50,65 cps - - - - - (*) Saltó al largar (X) Desmontó Dividendos: REO RYE $ 3,40, 2,95 y 2,00. Dancer Candy $ 2,75 y 1,90. Special Keny $ 6,00. IMPERFECTA $ 1.650,00. TRIFECTA $ 48.765,00. DOBLE $ 3.890,00. TRIPLO SELECTIVO $ 18.400,00. CUATERNA SELECTIVA $ 28.570,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'11s20c. Cuidador: L.A.Ojeda. Stud: Carla Margarita (cdia). El ganador de 5 años es hijo de Catcher In The Rye y Forty Reina DECIMOCUARTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 DON BERTONI, 57, G.Quinteros (12) 2 Ted, 57, D.E.Arias (7) 3,05 3 cps 3 Lubos Law, 57, S.Barrionuevo (4) 3,55 3/4 cpo 4 Louvre Gal, 57, F.L.Gonçalves (11) 6,75 1/2 cpo 5 Turbo Man, 57, P.Carrizo (5) 9,40 4 cps 6 Lo Mejor Del Amor, 54, J.Espinoza (9) 28,40 1 1/2 cpo 7 Años Cuvee, 57, Jorge Peralta (3) 9,65 1/2 cpo ú Master Inc, 53, T.Baez (10) 71,10 7 cps - - - Dividendos: DON BERTONI $ 2,15, 1,10 y 1,10. Ted $ 1,10 y 1,10. Lubos Law $ 1,10. IMPERFECTA $ 490,00. TRIFECTA $ 1.725,00. DOBLE $ 810,00. CADENA JACKPOT $ 6.115,00.No corrieron: (1) The Big War, (2) Wave Range, (6) Wunder Boss y (8) Superador Action. Tiempo: 1'90s30c. Cuidador: C.A.Guarino. Stud: Chico Carlos (az). El ganador de 4 años es hijo de Manipulator y Dayli DECIMOQUINTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 VARUSHKA SCAT, 57, R.L.Gonzalez (6) 2 Queen Of Sky, 57, R.R.Barrueco (1) 11,40 1 cpo 3 Alegria Road, 57, F.L.Gonçalves (3) 4,40 1/2 cpo 4 Grace Stripes, 57, A.I.Romay (10) 10,95 1 1/2 cpo 5 Val Sochi, 53, F.J.Lavigna (2) 4,80 1/2 cpo 6* Miss Bombucha, 54, J.Espinoza (7) 16,05 3 cps 7 Star Mariska, 57, R.Alzamendi (5) 42,00 1 1/2 cpo 8X Chalets Money, 53, T.Baez (11) 42,15 4 cps 9 Buena Habladora, 53, A.Allois (9) 110,25 1/2 cza 10+ Izcalli, 57, J.Leonardo (8) 5,45 7 cps ú** Glory Roy, 57, A.Fuentes (4) 46,35 3/4 cpo - - - - - (*) Largó frío (X) Largó cruzado (+) Desmontó (**) Largó frío Dividendos: VARUSHKA SCAT $ 1,85, 1,60 y 1,10. Queen Of Sky $ 3,05 y 1,10. Alegria Road $ 1,10. EXACTA $ 1.250,00. TRIFECTA $ 4.485,00. DOBLE $ 500,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'12s72c. Cuidador: J.C.Romero. Stud: La Caida (vguay). La ganadora de 4 años es hija de Knockout y Vera Sam DECIMOSEXTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 DULCE CATALINA, 55, C.Perez G. (12) 2 Shavia, 58, F.Correa (2) 7,40 3/4 cpo 3 Laboreana, 57, F.L.Gonçalves (10) 1,80 1 1/2 cpo 4 Lady Queen, 54, J.Espinoza (8) 9,25 1/2 pzo 5 Full Halo, 53, R.Ortiz (9) 19,25 9 cps 6 Naranja Mecanica, 54, J.Flores (7) 4,10 3/4 cpo 7 Star Baronesa, 57, F.Coria (6) 9,40 4 cps 8 Gitanilla, 54, S.Arias (11) 6,55 1/2 cpo 9 Khaleesi Scat, 57, R.L.Gonzalez (4) 27,70 2 1/2 cps ú* Niña Atomica, 53, T.Baez (1) 51,10 5 cps - - - - - (*) Largó frío Dividendos: DULCE CATALINA $ 13,95, 5,65 y 2,60. Shavia $ 3,20 y 1,65. Laboreana $ 1,30. IMPERFECTA $ 5.945,00. CUATRIFECTA $ 426.135,00. DOBLE PLUS $ 18.510,00. TRIPLO FINAL $ 38.390,00. CUATERNA $ 300.000,00. QUINTUPLO $ 887.420,00.No corrieron: (3) Banderable Emper y (5) Poppy Marianera. Tiempo: 1'14s51c. Cuidador: J.C.Aguirre. Stud: Naranja Verde. La ganadora de 4 años es hija de Horse Greeley y Stormy Maciz. RECAUDACIÓN: $ 68.349.320.

