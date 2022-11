Resultados de las carreras de ayer en San Isidro

DUODECIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 BEST IN THE WEST, 57, L.Vai (4) 2 Despues Del Agua, 57, C.Velazquez (6) 13,40 5 cps 3 Nina Mia, 57, R.Bascuñan (3) 3,30 1 cpo 4 Sumatoria, 57, C.Benitez (9) 20,30 1/2 pzo 5 Moto De Caza, 57, B.Enrique (8) 5,45 1/2 cpo 6 Carisima Saver, 57, G.Borda (1) 4,55 1/2 pzo 7* Bondadosa Song, 57, P.Carrizo (10) 25,90 4 cps 8 Liberty Lake, 57, A.Paez (7) 4,15 cza úX La Mosquita Muerta, 57, M.Valle (5) 7,40 2 cps - - - - - (*) Largó cruzado (X) Largó frío

DUODECIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 BEST IN THE WEST, 57, L.Vai (4) 2 Despues Del Agua, 57, C.Velazquez (6) 13,40 5 cps 3 Nina Mia, 57, R.Bascuñan (3) 3,30 1 cpo 4 Sumatoria, 57, C.Benitez (9) 20,30 1/2 pzo 5 Moto De Caza, 57, B.Enrique (8) 5,45 1/2 cpo 6 Carisima Saver, 57, G.Borda (1) 4,55 1/2 pzo 7* Bondadosa Song, 57, P.Carrizo (10) 25,90 4 cps 8 Liberty Lake, 57, A.Paez (7) 4,15 cza úX La Mosquita Muerta, 57, M.Valle (5) 7,40 2 cps - - - - - (*) Largó cruzado (X) Largó frío

Dividendos: BEST IN THE WEST $ 4,35, 4,05 y 2,00. Despues Del Agua $ 3,90 y 2,55. Nina Mia $ 1,60. EXACTA $ 9.205,00. TRIFECTA $ 33.450,00. DOBLE $ 2.720,00.No Corrió: (2) Horny Flesh. Tiempo: 1'23s79c. Cuidador: P.Nickel Neto. Stud: La Providencia. La ganadora de 4 años es hija de Full Mast y Bethania DECIMOTERCERA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 DELLA FRANCHESCA, 57, B.Enrique (10) 2 La Grand Parade, 57, G.Borda (2) 8,80 1/2 cza 3 Pretty Wild, 57, K.Banegas (8) 7,55 3/4 cpo 4 Juana De Oro, 53, J.Paoloni (6) 4,65 2 1/2 cps 5 Maipo`s Dancer, 54, R.Bascuñan (5) 36,70 1/2 pzo 6 Creme De Cassis, 57, E.Candia G. (4) 2,00 3/4 cpo 7 Usotegieta, 55, M.Valle (11) 10,15 1 1/2 cpo 8 Super Hankita, 57, M.Aserito (9) 20,80 1/2 cpo 9 Master Shiner, 57, L.Brigas (7) 36,50 3 cps 10* Splendid One, 54, J.Flores (3) 12,55 4 cps ú Freeling, 54, U.Chaves (1) 16,55 v.m. - - - - - (*) Largó frío Dividendos: DELLA FRANCHESCA $ 5,75, 2,50 y 1,85. La Grand Parade $ 3,95 y 3,25. Pretty Wild $ 2,65. EXACTA $ 6.160,00. TRIFECTA $ 35.520,00. DOBLE $ 8.505,00. TRIPLO SELECTIVO $ 68.180,00. CUATERNA SELECTIVA $ 111.110,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'11s74c. Cuidador: S.M.Acevedo. Stud: Veterano. La ganadora de 5 años es hija de Todo Un Amiguito y Mayr DECIMOCUARTA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 SPRING BELLA, 57, K.Banegas (3) 2 Siempre Contigo, 55, E.Candia G. (8) 2,90 2 cps 3 My Serve, 53, L.Brigas (7) 11,20 2 cps 4 Akasha, 57, R.Alzamendi (4) 6,30 1/2 pzo 5 Tennessee Rye, 57, M.Aserito (9) 11,30 1 1/2 cpo 6* Donde Quieras, 51, A.Allois (6) 50,80 pzo 7 Buy Best, 53, G.Tempesti V. (1) 9,65 5 cps úX Kelly Cause, 57, C.Velazquez (5) 3,90 18 cps - - - - - (*) Ligó suelta (X) Cruzó al tranco Dividendos: SPRING BELLA $ 2,40, 1,30 y 1,10. Siempre Contigo $ 1,60 y 1,15. My Serve $ 1,45. EXACTA $ 905,00. TRIFECTA $ 9.285,00. DOBLE $ 1.885,00. CADENA JACKPOT $ 40.007,50.No Corrió: (2) Doña Tallada. Tiempo: 1'39s21c. Cuidador: R.L.Leguiza. Stud: Deyanira. La ganadora de 5 años es hija de Greenspring y Devanea DECIMOQUINTA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 GONG OF TRIOMPHE, 53, E.Suarez (7) 2 Mathysse, 53, A.Allois (9) 14,45 1/2 cza 3 Gerardini, 57, A.Paez (12) 2,60 1 1/2 cpo 4 Mighty Roman, 57, M.Gonzalez (13) 5,70 2 cps 5 El Maikel, 57, M.La Palma (2) 6,05 2 cps 6 Jupino, 55, C.Perez G. (3) 29,00 3 cps 7 Chalab, 57, L.Tello E. (1) 3,70 1/2 pzo 8* Ciudadano Popular, 53, A.B.Valdez (6) 32,10 1 1/2 cpo 9 Berry Pequeño, 57, E.Ruarte (4) 18,30 2 cps 10 Enjoy De Silence, 57, S.Piliero (5) 56,40 3 cps ú Hipersonic, 51, F.Gimenez (8) 26,20 8 cps - - - - - (*) Largó frío Dividendos: GONG OF TRIOMPHE $ 4,30, 2,90 y 1,45. Mathysse $ 4,55 y 1,60. Gerardini $ 1,20. IMPERFECTA $ 4.010,00. TRIFECTA $ 25.945,00. DOBLE $ 1.855,00.No corrieron: (10) Cape Santino y (11) Solo Para Vos. Tiempo: 1'25s41c. Cuidador: R.F.Morales. Stud: El Carcara. El ganador de 5 años es hijo de Cima De Triomphe y Girlish Intuition DECIMOSEXTA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1* REMOTE PLAY, 57, I.Monasterolo (13) 2 Urban Play, 57, C.Perez G. (11) 24,00 1 1/2 cpo 3 Cazador De Ilusiones, 57, G.Borda (4) 3,45 cza 4X Churchill`s Honour, 57, R.Bascuñan (10) 2,65 1/2 cpo 5 Egalitarian, 54, J.Espinoza (1) 10,25 2 1/2 cps 6 Hit Sarawak, 57, B.Enrique (3) 9,85 10 cps 7+ Gringo Boy, 57, A.Paez (7) 5,60 1/2 cpo 8** Global Nortico, 57, R.R.Barrueco (12) 139,10 cza 9 Grito Plateado, 57, E.G.Ortega T. (8) 142,80 3 1/2 cps 10/ El Inter, 57, A.Fuentes (6) 10,70 1 1/2 cpo 11 Global Joker, 57, P.Carrizo (5) 60,25 2 1/2 cps 12/ For Men, 57, L.Balmaceda (2) 6,05 3/4 cpo ú/ Raulit Cat, 53, L.Brigas (9) 44,20 s.a. - - - - - (*) Largó cruzado (X) Largó frío (+) Largó cruzado (**) Largó cruzado (/) Ligó suelta (/) Desmontó (/) Cruzó al tranco Dividendos: REMOTE PLAY $ 4,15, 3,10 y 1,70. Urban Play $ 9,95 y 3,90. Cazador De Ilusiones $ 1,10. IMPERFECTA $ 4.535,00. CUATRIFECTA $ 98.167,50. DOBLE PLUS $ 9.050,00. TRIPLO $ 16.540,00. CUATERNA $ 272.720,00. QUINTUPLO $ 1.026.355,00.No Corrió: (14) Holy Valentino. Tiempo: 1'24s54c. Cuidador: R.L.Ricchi. Stud: Los Betos. El ganador de 4 años es hijo de Remote y Zensation. RECAUDACIÓN: $ 73.094.042.

OUR ROYAL SINGER. Que Mas Decir. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. Corrieron todos1'11s20c.N.Martin Ferro.Toroquemero. La ganadora de 3 años es hija de Catcher In The Rye y Our Royal Dancer