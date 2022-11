Resultados de las carreras de ayer en San Isidro

SEPTIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 NO PLACE, 57, P.Carrizo (12) 2 Casino Bellagio, 57, F.Coria (10) 3,15 1 1/2 cpo 3 Wave Range, 57, G.Borda (16) 2,00 1 1/2 cpo 4 Soy Noqueador, 53, L.Recuero (1) 60,10 cza 5* Manu Chef, 54, R.Padilla B. (14) 10,40 1 1/2 cpo 6X Soy Alunado, 57, E.Torres (7) 11,50 1 1/2 cpo 7+ Capiquo, 57, C.Benitez (3) 7,40 1 1/2 cpo 8** Mouse Is, 57, S.Piliero (4) 161,95 3 cps 9 Safari Blus, 53, J.Flores (8) 83,60 3/4 cpo 10 Val Mamero, 57, O.Alderete (9) 77,70 1 1/2 cpo 11/ Apolo Letal, 57, R.M.Torres (5) 104,95 2 1/2 cps 12 El Improvisador, 57, B.Enrique (15) 7,60 3/4 cpo 13/ Funn First, 57, G.Tempesti V. (13) 189,30 1 1/2 cpo ú Gaucho Song, 57, G.Bellocq (2) 114,85 10 cps - - - - - (*) Largó cruzado (X) Largó cruzado (+) Ligó suelta (**) Ligó suelta (/) Largó frío (/) Largó frío

Dividendos: NO PLACE $ 6,95, 6,60 y 1,65. Casino Bellagio $ 2,85 y 1,20. Wave Range $ 1,10. IMPERFECTA $ 1.340,00. TRIFECTA $ 9.510,00. DOBLE $ 2.785,00.No corrieron: (6) Cravings For Beer y (11) Empato O Gano. Tiempo: 1'11s20c. Cuidador: R.A.Gonzalez. Stud: S. De B.. El ganador de 4 años es hijo de Manipulator y Queenmambo OCTAVA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1* PAQUETITO, 56, F.L.Gonçalves (4) 2 Power Lake, 56, L.Vai (7) 10,55 cza 3X El Negro Luis, 56, A.Cabrera (3) 3,10 1/2 pzo 4 Humor Violento, 56, B.Enrique (6) 2,60 1 cpo 5 Perfect Law, 56, S.Conti (8) 23,15 3 1/2 cps 6 Segurity Joy, 56, L.Brigas (1) 50,00 2 cps 7+ Del Tahur, 56, G.Borda (5) 7,90 1 1/2 cpo ú Mozartino, 56, J.Flores (2) 10,50 2 1/2 cps - - - - - (*) Ligó suelta (X) Ligó suelta (+) Largó cruzado Dividendos: PAQUETITO $ 2,50, 2,00 y 1,20. Power Lake $ 3,70 y 1,65. El Negro Luis $ 1,35. EXACTA $ 2.095,00. TRIFECTA $ 9.120,00. DOBLE $ 1.620,00. TRIPLO $ 11.625,00. CUATERNA $ 36.985,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'11s96c. Cuidador: J.F.Viviani. Stud: Viviani. El ganador de 3 años es hijo de Manipulator y Al Mirarte NOVENA CARRERA- 1600 METROSPremio: Clásico Embrujo (l) - L Pag. Dist. 1 TOORU, 54, P.Carrizo (1) 2 Eulario, 54, I.Monasterolo (3) 6,65 1 cpo 3 Pablinho, 56, W.Pereyra (2) 2,65 1 1/2 cpo 4 Mister Gree, 52, L.Balmaceda (6) 173,75 pzo 5 Fiolo Boss, 53, J.Noriega (10) 6,60 1/2 pzo 6 Sonny Bill, 57, F.L.Gonçalves (4) 8,85 2 cps 7 Summer Festival, 53, L.Brigas (7) 82,85 1 cpo 8 Vespaciano, 60, A.Giannetti (9) 3,55 1/2 pzo ú Splitwise, 55, C.Velazquez (8) 4,00 cza - - - Dividendos: TOORU $ 6,95, 3,25 y 1,50. Eulario $ 2,75 y 1,95. Pablinho $ 1,45. EXACTA $ 3.985,00. TRIFECTA $ 14.675,00. DOBLE $ 3.065,00.No Corrió: (5) Bolster. Tiempo: 1'35s36c. Cuidador: P.P.Sahagian. Stud: As De Picas (gchu). El ganador de 4 años es hijo de Lizard Island y Of Roof DECIMA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1* MISTER KUM, 57, C.Montoya (4) 2X Pure Zen, 53, G.Tempesti V. (8) 9,05 1 1/2 cpo 3 Gran Class, 57, I.Monasterolo (6) 9,30 1/2 cpo 4 Un Viaje, 57, A.I.Romay (1) 10,70 pzo 5 Sweet Magic, 57, A.Cabrera (7) 3,45 1/2 cpo 6+ Don Vicenzo, 57, S.Barrionuevo (5) 9,20 1 cpo 7 El Mustang, 57, W.Pereyra (3) 3,45 12 cps 8 Joseph Roulin, 57, R.Bascuñan (2) 3,45 2 cps ú** Vives Daniel, 57, Jorge Peralta (9) 30,15 10 cps - - - - - (*) Largó cruzado (X) Largó cruzado (+) Largó frío (**) Desmontó Dividendos: MISTER KUM $ 6,60, 2,25 y 1,60. Pure Zen $ 5,40 y 3,50. Gran Class $ 3,15. EXACTA $ 8.990,00. TRIFECTA $ 94.300,00. DOBLE $ 3.900,00. CUATERNA $ 214.285,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'5s28c. Cuidador: R.D.Ibarra. Stud: Cumeneyen. El ganador de 4 años es hijo de Fire Slam y Miss Finder UNDECIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 SWEET LAKE, 57, G.Borda (1) 2 Amigo Storm, 53, L.Brigas (3) 6,40 1/2 cza 3* Alberich, 57, R.Bascuñan (5) 9,40 2 cps 4 Marccelo Icon, 57, R.R.Barrueco (4) 12,10 3 cps 5 Hit Cambriol, 57, F.Menendez (13) 9,05 1/2 cpo 6 Don Centello, 57, M.Valle (11) 18,50 1 cpo 7 Best Kissing, 53, G.Tempesti V. (10) 6,65 cza 8X Bien Del Paraiso, 57, W.Moreyra (6) 4,00 hco 9+ Señor De Ipanema, 57, E.Martinez (8) 23,05 10 cps ú Un Motociclista, 53, E.Suarez (9) 26,35 1 1/2 cpo - - - - - (*) Ligó suelta (X) Ligó suelta (+) Largó frío Dividendos: SWEET LAKE $ 2,05, 1,35 y 1,10. Amigo Storm $ 2,00 y 1,25. Alberich $ 1,70. IMPERFECTA $ 520,00. TRIFECTA $ 4.370,00. DOBLE $ 2.100,00.No corrieron: (2) Impactor, (7) Soviet Space y (12) Nuevo Poema. Tiempo: 1'23s55c. Cuidador: D.J.Perez Chiama. Stud: La Sonambula (gguay). El ganador de 4 años es hijo de Idalino y Medias Negras DUODECIMA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 FURIOSA KALI, 53, J.Paoloni (2) 2 Carpata, 57, E.Ortega P. (6) 11,10 1 1/2 cpo 3 Powerful Soul, 57, W.Pereyra (8) 5,65 4 cps 4* Ara Day, 57, B.Enrique (5) 3,65 2 cps 5 Talentosa Sale, 57, M.Valle (9) 5,20 1 1/2 cpo 6X Barbaria, 57, L.Noriega (3) 25,45 pzo 7 Saint Grace, 57, F.L.Gonçalves (7) 7,30 3/4 cpo 8 Super Toluca, 53, L.Brigas (1) 8,65 2 cps ú+ Mani Nistel, 53, A.Allois (4) 72,50 7 cps - - - - - (*) Largó cruzado (X) Largó cruzado (+) Ligó suelta Dividendos: FURIOSA KALI $ 2,25, 1,60 y 1,20. Carpata $ 4,00 y 2,50. Powerful Soul $ 1,30. EXACTA $ 3.700,00. TRIFECTA $ 17.060,00. DOBLE $ 1.025,00. TRIPLO SELECTIVO $ 28.160,00. CUATERNA SELECTIVA $ 227.270,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'4s63c. Cuidador: L.A.Gaitan. Stud: Los Hermanitos (s. Fe). La ganadora de 4 años es hija de Furious Key y Kali Woman DECIMOTERCERA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 SEPAS NUNCA, 57, M.Valle (9) 2 Martha`s Vineyard, 57, J.Villagra (4) 2,50 4 cps 3 Aguja Escarlata, 57, E.Martinez (3) 11,90 3/4 cpo 4 Rivalita, 57, C.Montoya (1) 11,10 4 cps 5 Candela Key, 53, J.Paoloni (10) 7,95 3/4 cpo 6 Marleen Stripes, 57, B.Enrique (2) 3,40 1/2 pzo 7 Master Of Dreams, 53, A.B.Valdez (8) 33,65 1/2 cpo ú Music Mani, 57, A.Fuentes (7) 13,45 2 1/2 cps - - - Dividendos: SEPAS NUNCA $ 2,65, 1,70 y 1,10. Martha's Vineyard $ 1,95 y 1,10. Aguja Escarlata $ 1,10. EXACTA $ 835,00. TRIFECTA $ 8.520,00. DOBLE $ 705,00. CADENA JACKPOT $ 59,404,00.No corrieron: (5) Aeryn y (6) Cursi Edition. Tiempo: 1'4s96c. Cuidador: F.M.Panizza. Stud: Albafed (lp). La ganadora de 4 años es hija de Safety Check y Sintiendo DECIMOCUARTA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1* FILETEADOR NAK, 57, S.Piliero (13) 2 Morritos Freude, 55, E.Torres (12) 7,35 3/4 cpo 3X London Town, 54, D.Lencinas (14) 9,35 1/2 pzo 4 Tigre Emperador, 57, E.Candia G. (9) 5,25 3 1/2 cps 5 Master Nice, 57, E.G.Ortega T. (4) 4,00 pzo 6 Como Olvidar, 57, F.Correa (10) 35,80 1/2 pzo 7 Amiguito Malevo, 53, A.Allois (5) 57,60 1 cpo 8+ Key Clette, 57, Jorge Peralta (2) 2,85 3/4 cpo 9 Brujo Emper, 57, G.Borda (3) 6,00 pzo 10 Fabrizio, 57, P.Carrizo (11) 24,30 7 cps ú New Strip, 53, T.Baez (8) 16,35 2 1/2 cps - - - - - (*) Largó cruzado (X) Ligó suelta (+) Se fue de manos Dividendos: FILETEADOR NAK $ 7,65, 3,60 y 2,40. Morritos Freude $ 4,75 y 2,85. London Town $ 1,95. IMPERFECTA $ 2.160,00. TRIFECTA $ 37.165,00. DOBLE $ 3.575,00.No corrieron: (1) Spirit Remote, (6) Distribuidor y (7) Paso De Todo. Tiempo: 1'6s5c. Cuidador: Mariano Torres. Stud: La Marta (az). El ganador de 5 años es hijo de Anak Nakal y Pinta Letras DECIMOQUINTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 SPEED AND FORCE, 57, E.Ruarte (9) 2* Planica, 53, R.Ortiz (12) 5,50 1/2 cpo 3 Ros Grande Nis, 55, E.G.Ortega T. (7) 21,05 1/2 cza 4 Full Of Grace, 55, P.Carrizo (14) 82,75 1/2 pzo 5 Floynia, 55, E.Torres (2) 9,10 cza 6 Fancy Rouge, 57, E.Martinez (13) 15,35 1 1/2 cpo 7 Antilla Del Sur, 57, G.Borda (10) 3,00 1/2 cpo 8X Celine Rimout, 57, S.Piliero (6) 5,90 6 cps 9 Sboccata, 57, B.Enrique (1) 2,65 1/2 cpo 10 Amante Despechada, 55, E.Candia G. (3) 52,90 7 cps 11 Power Call, 53, L.Brigas (8) 10,25 3 cps ú Aletargada Fun, 57, R.M.Torres (5) 36,25 7 cps - - - - - (*) Largó frío (X) Indócil en los partidores Dividendos: SPEED AND FORCE $ 22,95, 6,90 y 3,70. Planica $ 2,15 y 3,35. Ros Grande Nis $ 2,75. IMPERFECTA $ 7.515,00. CUATRIFECTA $ 744.780,44 . DOBLE PLUS $ 59.700,00. TRIPLO $ 75.750,00. CUATERNA $ 300.000,00. QUINTUPLO $ 400.000,00.No corrieron: (4) La Fenetre y (11) Cobija. Tiempo: 1'13s28c. Cuidador: J.C.Cravero. Stud: Sin Pensar. La ganadora de 5 años es hija de Implausible y Little Shi. RECAUDACIÓN: $ 68.628.180. FILETEADOR NAK. Morritos Freude. London Town. IMPERFECTA. TRIFECTA. DOBLE.No corrieron: (1) Spirit Remote, (6) Distribuidor y (7) Paso De Todo1'6s5c.Mariano Torres.La Marta (az). El ganador de 5 años es hijo de Anak Nakal y Pinta Letras SEPAS NUNCA. Martha's Vineyard. Aguja Escarlata. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. CADENA JACKPOT.No corrieron: (5) Aeryn y (6) Cursi Edition1'4s96c.F.M.Panizza.Albafed (lp). La ganadora de 4 años es hija de Safety Check y Sintiendo FURIOSA KALI. Carpata. Powerful Soul. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. TRIPLO SELECTIVO. CUATERNA SELECTIVA. Corrieron todos1'4s63c.L.A.Gaitan.Los Hermanitos (s. Fe). La ganadora de 4 años es hija de Furious Key y Kali Woman SWEET LAKE. Amigo Storm. Alberich. IMPERFECTA. TRIFECTA. DOBLE.No corrieron: (2) Impactor, (7) Soviet Space y (12) Nuevo Poema1'23s55c.D.J.Perez Chiama.La Sonambula (gguay). El ganador de 4 años es hijo de Idalino y Medias Negras MISTER KUM. Pure Zen. Gran Class. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. CUATERNA. Corrieron todos1'5s28c.R.D.Ibarra.Cumeneyen. El ganador de 4 años es hijo de Fire Slam y Miss Finder TOORU. Eulario. Pablinho. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE.No Corrió: (5) Bolster1'35s36c.P.P.Sahagian.As De Picas (gchu). El ganador de 4 años es hijo de Lizard Island y Of Roof PAQUETITO. Power Lake. El Negro Luis. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. TRIPLO. CUATERNA. Corrieron todos1'11s96c.J.F.Viviani.Viviani. El ganador de 3 años es hijo de Manipulator y Al Mirarte NO PLACE. Casino Bellagio. Wave Range. IMPERFECTA. TRIFECTA. DOBLE.No corrieron: (6) Cravings For Beer y (11) Empato O Gano1'11s20c.R.A.Gonzalez.S. De B.. El ganador de 4 años es hijo de Manipulator y Queenmambo

ORIENTAL BEST. Mandy's Pope. La Paito. IMPERFECTA. TRIFECTA. DOBLE. TRIPLO. CUATERNA.No corrieron: (8) Niña Adorada y (10) Is My Girl1'11s75c.M.A.Cafere.J. C. V. (s.fe). La ganadora de 3 años es hija de Cosmic Trigger y Reprisa