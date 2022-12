Resultados de las carreras de ayer en San Isidro

DECIMOCUARTA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 ICY EX, 57, P.Carrizo (5) 2 Laboreana, 57, F.L.Gonçalves (10) 1,65 4 cps 3 Reglas Reales, 57, Jorge Peralta (13) 5,15 2 1/2 cps 4* Full Halo, 53, R.Ortiz (8) 39,85 6 cps 5 Arunguita, 57, E.G.Ortega T. (6) 10,90 1/2 cza 6 La Pispireta, 57, C.Montoya (12) 35,00 1 1/2 cpo 7 Skoltada, 53, G.Borda (1) 6,40 1/2 pzo 8 Dozza, 53, E.Suarez (4) 17,75 1 cpo 9X Codi Blusera, 54, J.Espinoza (3) 25,90 1 1/2 cpo 10+ Glory Roy, 57, A.Fuentes (9) 162,15 3 cps ú Poppy Marianera, 57, O.Alderete (11) 17,60 5 cps - - - - - (*) Largó cruzado (X) Desmontó (+) Ligó suelta

Dividendos: ICY EX $ 4,60, 1,25 y 1,10. Laboreana $ 1,10 y 1,10. Reglas Reales $ 1,10. IMPERFECTA $ 525,00. CUATRIFECTA $ 20.832,50. DOBLE PLUS $ 10.380,00. TRIPLO PLUS $ 16.390,00. CUATERNA $ 500.000,00. QUINTUPLO $ 115.382,50.No corrieron: (2) Pupila Amistosa y (7) Soy Tefi. Tiempo: 1'4s42c. Cuidador: F.D.Tajes. Stud: El Gran Hermano. La ganadora de 4 años es hija de Icy Glory y Exigu. RECAUDACIÓN: $ 61.651.604.

LEBAC. Tiara Real. Despegar Pack. IMPERFECTA. TRIFECTA. DOBLE.No corrieron: (1) Niña Atomica, (4) Doña Caipiroska, (11) Miss Bombucha y (12) Intercandy1'4s64c.M.A.Penna.A. J. P.. La ganadora de 4 años es hija de Lenovo y Sofonisba