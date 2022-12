Resultados de las carreras de ayer en San Isidro

DECIMOSEXTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 CUANDO CASTAÑO, 57, R.Bascuñan (2) 2 Amiguito Malevo, 57, E.Ortega P. (10) 11,60 cza 3 Don Cacao, 57, M.Aserito (1) 2,80 1/2 pzo 4 Señor Monarca, 57, M.Gonzalez (3) 12,00 1/2 pzo 5 Rene, 57, E.Torres (6) 12,00 cza 6 Soberano Nak, 57, F.Correa (7) 7,15 4 cps 7 El Bendicion Sant, 57, J.Medina (9) 5,40 1 1/2 cpo 8 Top Spring, 57, P.Carrizo (4) 16,20 1 1/2 cpo 9 Cyrano Maro, 57, R.Alzamendi (11) 9,80 1 cpo 10 Taken The Tip, 57, A.Cabrera (5a) 6,45 1 1/2 cpo 11 Vamos Silvio, 57, M.La Palma (12) 11,55 5 cps ú Quiere Cachengue, 55, E.Candia G. (13) 21,20 19 cps - - -

Dividendos: CUANDO CASTAÑO $ 11,30, 5,00 y 2,15. Amiguito Malevo $ 7,45 y 3,65. Con Cacao $ 1,55. IMPERFECTA $ 15.295,00. CUATRIFECTA $ 538.195,00. DOBLE PLUS $ 30.060,00. TRIPLO PLUS $ 341.600,00. CUATERNA $ 3.000.000,00. QUINTUPLO $ 1.101.622,44 .No corrieron: (5) In Words y (8) Key Clette. Tiempo: 1'12s28c. Cuidador: J.A.Marano. Stud: Gringo Villegas (tan). El ganador de 5 años es hijo de True Cause y Cuando Cuand. RECAUDACIÓN: $ 62.593.796.