Resultados de las carreras de ayer en San Isidro

OCTAVA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 VILLA MEDICI, 57, J.Villagra (8) 2 Calstar Si, 56, R.Frias (10) 3,65 1/2 pzo 3 Polvora, 56, R.Bascuñan (5) 24,30 1 1/2 cpo 4* Etapa Final, 53, L.Colasso (9) 5,95 3/4 cpo 5 Caramel Song, 56, B.Enrique (13) 3,40 2 1/2 cps 6X Pistera Guapa, 56, P.Carrizo (2) 5,45 4 cps 7 Focara, 56, M.Valle (11) 12,45 1 1/2 cpo 8 Maga Texana, 56, G.Borda (1) 22,40 1 1/2 cpo 9 New Gift, 53, A.Allois (12) 11,35 20 cps 10 Brisca, 56, E.Ruarte (3) 77,35 9 cps ú+ Agata Sam, 53, L.Brigas (7) 77,40 s.a. - - - - - (*) Largó frío (X) Largó cruzado (+) Cruzó al tranco

Dividendos: VILLA MEDICI $ 3,60, 1,80 y 1,25. Calstar Si $ 2,15 y 1,35. Polvora $ 2,20. . IMPERFECTA $ 1.045,00. TRIFECTA $ 34.595,00. DOBLE $ 520,00. TRIPLO $ 2.132,50. CUATERNA $ 60.880,00.No corrieron: (4) Mandy`s Pope y (6) Isla Tormentosa. Tiempo: 1'11s42c. Cuidador: M.A.Cafere. Stud: Tres Jotas. La ganadora de 3 años es hija de Angiolo y Magic Mask NOVENA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 MARCIA WINTER, 57, M.Aserito (4) 2 Mañana Campestre, 57, B.Enrique (2) 3,00 2 cps 3 Tajina, 57, F.L.Gonçalves (8) 3,85 1/2 pzo 4 Ahmada Stripes, 53, T.Baez (7) 2,35 5 cps 5 Marcala, 54, J.Espinoza (1) 8,10 2 1/2 cps 6 Miss Brora, 57, A.Paez (5) 8,00 11 cps ú Equal Comic, 52, L.Brigas (6) 41,70 6 cps - - - Dividendos: MARCIA WINTER $ 5,35 y 4,80. Mañana Campestre $ 2,45. EXACTA $ 3.380,00. TRIFECTA $ 9.695,00. DOBLE $ 6.555,00.No Corrió: (3) Dona Simone. Tiempo: 1'23s32c. Cuidador: A.M.Corbalan. Stud: Dolmar. La ganadora de 5 años es hija de Master Of Hounds y Maggie Pop DECIMA CARRERA- 2000 METROSPremio: Clásico Tresiete (l) - L Pag. Dist. 1 FORTIN CHACO, 51, M.Valle (1) 2 Menino Do Rio, 50, J.Espinoza (2) 3,70 pzo 3 Soviet Again, 60, W.Pereyra (5) 5,60 1/2 cpo 4 Vittorio, 51, R.Frias (8) 19,35 3 1/2 cps 5 Evitandote, 61, F.L.Gonçalves (6) 5,35 cza 6 Hedy, 52, A.Allois (4) 28,20 1/2 cpo 7 El Darwin, 60, G.Borda (3) 8,20 8 cps ú Ecologo Estrella, 59, F.Coria (7) 13,50 13 cps - - - Dividendos: FORTIN CHACO $ 1,80, 1,15 y 1,10. Menino Do Rio $ 1,50 y 1,10. Soviet Again $ 1,10. EXACTA $ 625,00. TRIFECTA $ 2.145,00. DOBLE $ 1.610,00. TRIPLO $ 21.505,00. CUATERNA $ 28,710,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'58s2c. Cuidador: C.D.Etchechoury. Stud: Hs. El Angel De Venecia (lf). El ganador de 3 años es hijo de Daniel Boone y Feel The Song UNDECIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 CHANGEOVER DAYS, 52, F.J.Lavigna (10) 2 Roman Dark, 51, F.Gimenez (5) 12,70 3 cps 2 Arpad, 54, S.Conti (7) 7,95 emp. 4 New Roman, 57, L.Balmaceda (4) 3,45 3/4 cpo 5 Ciardino, 57, S.Piliero (9) 3,35 pzo 6 Cat Marron, 53, E.Suarez (3) 8,05 5 cps 7 Quito Joy, 57, G.Borda (2) 2,75 2 cps ú* Shonny, 52, T.Baez (8) 19,45 s.a. - - - - - (*) Cruzó al tranco Dividendos: CHANGEOVER DAYS $ 6,80, 3,60 y 2,55. Roman Dark $ 2,60 y 2,15. Arpad $ 2,20 y 1,90. EXACTA $ 3.300,00, $ 1.935,00. TRIFECTA $ 17.235,00, y $ 20.660,00. DOBLE $ 1.890,00.No corrieron: (1) Malraux y (6) Global Halo. Tiempo: 1'23s34c. Cuidador: G.Scagnetti. Stud: Conta - Dos. El ganador de 6 años es hijo de Sixties Icon y Indiana Catcher DUODECIMA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 MASTER COCKTAIL, 57, G.Borda (12) 2 Siempre Contigo, 54, L.Brigas (8) 8,55 3/4 cpo 3 Epinicia, 57, C.Velazquez (9) 13,20 2 1/2 cps 4 Master Song, 53, L.Recuero (12a) 1,55 1/2 pzo 5 Che Madama, 57, O.Alderete (3) 7,80 1 1/2 cpo 6 Miss Again, 57, W.Pereyra (2) 3,70 1 cpo 7 Island Profile, 54, A.Allois (1) 23,80 2 1/2 cps 8 Icy Joya, 53, E.Suarez (6) 20,10 4 cps 8 Doña Copa, 54, J.Espinoza (10) 70,30 emp. 10 Kilburn, 57, R.Bascuñan (4) 18,35 cza 11 Akasha, 57, R.Alzamendi (7) 12,65 1 1/2 cpo ú Flourish, 57, L.M.Fer`dez (11) 66,70 14 cps - - - Dividendos: MASTER COCKTAIL $ 1,55, 1,25 y 1,10. Siempre Contigo $ 1,85 y 1,40. Epinicia $ 1,75. IMPERFECTA ú $ 675,00. TRIFECTA $ 5.170,00. DOBLE $ 1.025,00.No Corrió: (5) My Serve. Tiempo: 1'33s73c. Cuidador: A.F.Gaitan D.. Stud: Firmamento. La ganadora de 5 años es hija de Mastercraftsman y Cocktail Attire DECIMOTERCERA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 PONZIO, 57, R.Bascuñan (1) 2 Highness George, 57, A.Paez (9) 4,20 1/2 pzo 3 El Inter, 57, L.Recuero (7) 13,70 1 cpo 4* Wave Range, 57, G.Borda (8) 1,60 4 cps 5 Rio Prize, 57, G.Bellocq (12) 5,40 v.m. 6 Vegano Dark, 57, M.Aserito (5) 11,85 1/2 pzo 7 Palpiteiro, 57, F.Correa (11) 58,95 2 1/2 cps 8X Giant Glory, 57, S.Barrionuevo (10) 65,80 1/2 cpo 9 Sayen Prize, 54, J.Espinoza (2) 72,50 9 cps 10+ Poker Man, 57, L.Balmaceda (6) 9,85 2 cps ú** Electo, 57, R.R.Barrueco (3) 36,10 4 cps - - - - - (*) Largó frío (X) Largó frío (+) Largó retrasado (**) Largó cruzado Dividendos: PONZIO $ 9,45, 9,55 y 30,90. Highness George $ 4,70 y 12,45. El Inter $ 22,35. IMPERFECTA $ 1.935,00. TRIFECTA $ 58.630,00. DOBLE $ 1.235,00. TRIPLO SELECTIVO $ 48.380,00. CUATERNA SELECTIVA $ 100.000,00.No Corrió: (4) Really Strategic. Tiempo: 1'11s97c. Cuidador: Jorge Gargano. Stud: Yo - Yo (cdu). El ganador de 4 años es hijo de Fire Slam y Palabritas DECIMOCUARTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 SOY MASTER, 53, L.Colasso (12) 2 Gualicho Van, 57, G.Borda (6) 5,50 pzo 3 Good Knock, 57, R.Bascuñan (11) 4,90 8 cps 4 Arguias, 57, S.Barrionuevo (7) 17,95 1/2 cpo 5 Años Cuvee, 57, Jorge Peralta (3) 8,10 3/4 cpo 6 Funn First, 57, P.Carrizo (10) 65,50 1 cpo 7 Superador Action, 57, A.Paez (2) 16,75 1/2 cpo 8 Global Joker, 57, J.Medina (9) 17,80 1 1/2 cpo 9 Lo Mejor Del Amor, 54, J.Espinoza (1) 25,15 1 cpo 10 Separador, 54, L.Brigas (4) 5,85 v.m. 11 Theodore One, 54, J.Paoloni (5) 17,90 3/4 cpo ú Turko Final, 57, F.Correa (8) 22,55 2 1/2 cps - - - Dividendos: SOY MASTER $ 2,10, 1,25 y 1,30. Gualicho Van $ 2,35 y 1,80. Good Knock $ 1,25. IMPERFECTA $ 515,00. TRIFECTA $ 2.100,00. DOBLE $ 4.245,00. CADENA JACKPOT $ 935.238,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'11s86c. Cuidador: E.G.Accosano. Stud: El Barrial (riv). El ganador de 4 años es hijo de Master Of Hounds y Soy La Rosa DECIMOQUINTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 SIGNED, 57, P.Carrizo (2) 2 Luna Libriana, 54, A.Allois (4) 10,40 3/4 cpo 3 Reglas Reales, 57, Jorge Peralta (12) 2,55 4 cps 4 Bahia Cortines, 57, G.Bellocq (7) 8,20 hco 5 Star Mandira, 54, L.Brigas (8) 5,50 4 cps 6 Gitanilla, 57, S.Arias (11) 8,50 1/2 pzo 7 Genoussi, 53, L.Recuero (9) 74,00 4 cps 8 Grace Stripes, 57, A.Paez (6) 19,65 cza 9 Figura Nocturna, 53, S.Conti (10) 34,80 5 cps 10 Croquignolet, 57, E.Recuero (3) 86,35 5 cps 11 Lady Dont Worry, 57, L.Vai (1) 38,95 7 cps ú Star Baronesa, 57, F.Coria (5) 7,75 2 cps - - - Dividendos: SIGNED $ 3,20, 1,90 y 1,20. Luna Libriana $ 4,70 y 1,95. Reglas Reales $ 1,30. IMPERFECTA $ 2.545,00. TRIFECTA $ 17.725,00. DOBLE $ 1.175,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'12s8c. Cuidador: H.A.Mascetti. Stud: Los Pateros (az). La ganadora de 4 años es hija de Asiatic Boy y Autografiada DECIMOSEXTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 IDA RED, 54, L.Brigas (1) 2 Alegria Road, 57, M.Aserito (7) 3,25 2 cps 3 Reina Vikinga, 53, L.Colasso (2) 8,25 8 cps 4* Maestra Yankee, 57, G.Borda (4) 18,30 1/2 pzo 5 Blood Star, 57, P.Carrizo (3) 11,45 1 1/2 cpo 6 Full Halo, 57, E.Recuero (9) 11,45 3 cps 7 Star Mariska, 57, R.Alzamendi (8) 43,30 3/4 cpo 8 Southern Spirit, 57, R.R.Barrueco (5) 75,80 9 cps 9X Full Of Dreams, 53, T.Baez (11) 95,55 5 cps ú+ Open Your Heart, 54, G.Tempesti V. (12) 6,15 s.a. - - - - - (*) Largó frío (X) Largó frío (+) Cruzó al tranco Dividendos: IDA RED $ 1,60, 1,10 y 1,10. Alegria Road $ 1,10 y 1,10. Reina Vikinga $ 1,10. IMPERFECTA $ 395,00. CUATRIFECTA $ 7.267,50. DOBLE PLUS $ 1.960,00. TRIPLO $ 3.490,00. CUATERNA $ 83.330,00. QUINTUPLO $ 80.935,00.No corrieron: (6) Hit Smart y (10) Candy Llan. Tiempo: 1'12s30c. Cuidador: A.A.Saval. Stud: Lobo Abuelo. La ganadora de 4 años es hija de Il Campione y Idin. RECAUDACIÓN: $ 70.706.471. SIGNED. Luna Libriana. Reglas Reales. IMPERFECTA. TRIFECTA. DOBLE. Corrieron todos1'12s8c.H.A.Mascetti.Los Pateros (az). La ganadora de 4 años es hija de Asiatic Boy y Autografiada SOY MASTER. Gualicho Van. Good Knock. IMPERFECTA. TRIFECTA. DOBLE. CADENA JACKPOT. Corrieron todos1'11s86c.E.G.Accosano.El Barrial (riv). El ganador de 4 años es hijo de Master Of Hounds y Soy La Rosa PONZIO. Highness George. El Inter. IMPERFECTA. TRIFECTA. DOBLE. TRIPLO SELECTIVO. CUATERNA SELECTIVA.No Corrió: (4) Really Strategic1'11s97c.Jorge Gargano.Yo - Yo (cdu). El ganador de 4 años es hijo de Fire Slam y Palabritas MASTER COCKTAIL. Siempre Contigo. Epinicia. IMPERFECTA ú. TRIFECTA. DOBLE.No Corrió: (5) My Serve1'33s73c.A.F.Gaitan D..Firmamento. La ganadora de 5 años es hija de Mastercraftsman y Cocktail Attire CHANGEOVER DAYS. Roman Dark. Arpad. EXACTATRIFECTADOBLENo corrieron: (1) Malraux y (6) Global Halo1'23s34c.G.Scagnetti.Conta - Dos. El ganador de 6 años es hijo de Sixties Icon y Indiana Catcher FORTIN CHACO. Menino Do Rio. Soviet Again. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. TRIPLO. CUATERNA. Corrieron todos1'58s2c.C.D.Etchechoury.Hs. El Angel De Venecia (lf). El ganador de 3 años es hijo de Daniel Boone y Feel The Song MARCIA WINTER. Mañana Campestre. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE.No Corrió: (3) Dona Simone1'23s32c.A.M.Corbalan.Dolmar. La ganadora de 5 años es hija de Master Of Hounds y Maggie Pop VILLA MEDICI. Calstar Si. Polvora. . IMPERFECTA. TRIFECTA. DOBLE. TRIPLO. CUATERNA.No corrieron: (4) Mandy`s Pope y (6) Isla Tormentosa1'11s42c.M.A.Cafere.Tres Jotas. La ganadora de 3 años es hija de Angiolo y Magic Mask

COME FOWARD. Distinta City. Kalaroa. IMPERFECTA. TRIFECTA. DOBLE.No corrieron: (2) Really Seiver y (4) Niña Adorada1'11s84c.H.M.Mujica.Pergamino. La ganadora de 3 años es hija de Señor Candy y Come Out