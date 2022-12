Resultados de las carreras de ayer en San Isidro

Take On , 54, A.Allois

DECIMOCUARTA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 SOY BUSCADO, 57, L.Balmaceda (14) 2 Soy Noqueador, 53, L.Recuero (6) 7,55 3 cps 3* Lord Of Africa, 57, J.Villagra (15) 2,35 2 cps 4 Emm Ebreo, 53, A.B.Valdez (12) 21,10 7 cps 5 Pinkie Pie, 57, P.Carrizo (2) 43,40 2 1/2 cps 6 Pour Plaisir, 57, R.R.Barrueco (9) 67,05 1/2 pzo 7X Stormy Bolero, 57, R.Bascuñan (16) 9,55 v.m. 8 Timoteo In Spring, 53, G.Tempesti V. (3) 6,75 1 1/2 cpo 9 Gringo Boy, 57, A.Paez (1) 7,40 1 1/2 cpo 10 Mr. Smith, 57, M.Giles (8) 9,55 1/2 pzo 11 Libero City, 57, A.Allois (11) 27,55 2 1/2 cps 12 Encarnizado, 57, C.Montoya (5) 61,70 7 cps 13 Stay With It, 57, R.Alzamendi (4) 39,15 1/2 pzo ú Holy Valentino, 57, M.Gonzalez (7) 136,25 3 cps - - - - - (*) Largó cruzado (X) Largó cruzado

Dividendos: SOY BUSCADO $ 3,85, 1,55 y 1,25. Soy Noqueador $ 2,00 y 1,25. Lord Of Africa $ 1,40. IMPERFECTA $ 1.530,00. CUATRIFECTA $ 62.500,00. DOBLE PLUS $ 56.770,00. TRIPLO PLUS $ 187.500,00. CUATERNA $ 1.500.000,00. QUINTUPLO $ 4.925.640,00.No corrieron: (10) Super Willy y (13) El Muy Dorado. Tiempo: 1'24s11c. Cuidador: H.A.Aliano. Stud: Nueva Esperanza (vguay). El ganador de 4 años es hijo de Got Talent y Escapador. RECAUDACIÓN: 74.541.381.

