DECIMOCUARTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1* SOLO PARA VOS, 57, R.R.Barrueco (3) 2 Sonnenpark, 57, M.La Palma (9) 4,05 2 1/2 cps 3X Master Vangel, 57, A.Paez (11) 3,30 pzo 4 Dame Un Like, 53, E.Suarez (10) 21,70 3 1/2 cps 5 Invitado, 57, J.Leonardo (2) 14,35 3 cps 6+ Mega Sun, 57, R.Alzamendi (12) 6,90 1 cpo 7** Van Husson, 55, F.Corrales (7) 4,15 pzo 8 City Metido, 57, G.Bellocq (8) 43,90 1/2 pzo 9/ John Daniels, 57, M.Gonzalez (5) 34,15 1 1/2 cpo ú/ Lardoni, 56, S.Barrionuevo (6) 8,70 5 cps - - - - - (*) Largó cruzado (X) Largó cruzado (+) Largó frío (**) Largó cruzado (/) Ligó suelta (/) Ligó suelta

Dividendos: SOLO PARA VOS $ 3,85, 2,55 y 1,25. Sonnenpark $ 2,70 y 1,15. Master Vangel $ 1,30. IMPERFECTA $ 675,00. CUATRIFECTA $ 30.000,00. DOBLE PLUS $ 2.310,00. TRIPLO PLUS $ 6.610,00. CUATERNA $ 21.420,00. QUINTUPLO $ 9.712,50.No corrieron: (1) Orfilio O y (4) Taxi Dancer. Tiempo: 1'12s85c. Cuidador: G.De La Concecpcion. Stud: Doña Cuca. El ganador de 5 años es hijo de Hurricane Cat y Sola Per T. RECAUDACIÓN: $ 70.978.495.

NOBLE CITY. Rinoceronte. Candy Por Siempre. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. Corrieron todos1'23s65c.L.R.Cerutti.Bar Royal (cba). El ganador de 5 años es hijo de Cityscape y Reina Noble