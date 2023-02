SEGUNDA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 HIT SARAWAK, 53, G.Reynoso (2) 2 John Pasman, 53, M.Rey (7) 9,00 4 cps 3 Mission Dubai, 57, A.Paez (3) 8,50 2 1/2 cps 4 Penitenti, 57, B.Enrique (1) 2,95 2 1/2 cps 5 Che Tai, 53, P.Capra (h) (4) 5,70 8 cps 6 Nassor, 53, D.Figueroa (5) 4,35 2 cps ú Ecotilla, 57, J.Oger (6) 42,90 8 cps - - - Dividendos: HIT SARAWAK $ 2,05 y 1,60. John Pasman $ 6,15. EXACTA $ 1.290,00. TRIFECTA $ 8.525,00. DOBLE $ 360,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'37s14c. Cuidador: C.C.Cabrera. Stud: El Diablo (gguay). El ganador de 4 años es hijo de Hit It A Bomb y Sarawak Top TERCERA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 TIERNA MELODIA, 55, L.Franco (1) 2 Pragmatist, 57, B.Enrique (7) 2,40 2 1/2 cps 3 Lirilu Banker, 53, L.Recuero (2) 7,85 1 1/2 cpo 4 Linda Pipa, 53, G.Reynoso (6) 49,95 2 1/2 cps 5 Shinny Rye, 57, P.Carrizo (3) 14,55 1/2 cpo 6 No Claudicaras, 55, A.Paez (8) 2,70 1/2 cpo ú Estudianta Hera, 57, M.Valle (4) 5,40 1 1/2 cpo - - - Dividendos: TIERNA MELODIA $ 3,40 y 1,60. Pragmatist $ 1,70. EXACTA $ 980,00. TRIFECTA $ 4.870,00. DOBLE $ 635,00.No Corrió: (5) Sobervia. Tiempo: 1'24s97c. Cuidador: A.M.Calcagno. Stud: Los Bacanes (az). La ganadora de 6 años es hija de Soy Juguete y Coal Melodiosa CUARTA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 LONG VIEW, 53, L.Brigas (3) 2 Efren, 56, J.Villagra (6) 2,60 2 cps 3 Puro Azar, 56, C.Velazquez (5) 1,65 5 cps 4 Doña Carmelita, 52, G.Tempesti V. (4) 7,55 1 cpo 5 Super Treicy, 53, F.J.Lavigna (1) 6,25 5 cps - - - Dividendos: LONG VIEW $ 4,85 y 1,55. Efren $ 1,50. EXACTA $ 1.580,00. TRIFECTA $ 2.890,00. DOBLE $ 2.000,00. CUATERNA $ 7.030,00.No Corrió: (2) Galan Y Guapo. Tiempo: 1'36s79c. Cuidador: P.P.Sahagian. Stud: El Barrilito. El ganador de 3 años es hijo de Le Blues y Pitussa Stone QUINTA CARRERA- 1000 METROSPremio: Hándicap Adam`s Apple Pag. Dist. 1 ANGIOLETHA, 60, K.Banegas (4) 2 Menia, 57, C.Velazquez (5) 3,40 1 1/2 cpo 3 Vigata, 60, B.Enrique (1) 3,60 3 cps 4* Armerina, 56, F.Arreguy (h) (6) 12,30 1 1/2 cpo 5 La Calabria, 53, T.Baez (3) 25,40 1 cpo 6 Girl On Fire, 56, F.Menendez (2) 11,70 1/2 cpo ú Glory Bomb, 56, W.Moreyra (7) 4,20 3/4 cpo - - - - - (*) Largó frío Dividendos: ANGIOLETHA $ 2,15 y 1,70. Menia $ 3,25. EXACTA $. TRIFECTA $. DOBLE $ 1.860,00. CUATERNA JACKPOT $ 1.860,00. Corrieron todos. Tiempo: 54s44c. Cuidador: C.G.Alzugaray. Stud: La Bertina (tan). La ganadora de 5 años es hija de Angiolo y Saraveca SEXTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1* WEEKEND FUN, 54, F.J.Lavigna (1) 2 Porteño Johan, 57, A.Paez (7) 14,00 5 cps 3 Quiz Team, 53, L.Armoha (3) 2,10 cza 4 Alberich, 54, T.Baez (4) 4,65 4 cps 5X Chilaquil, 57, B.Enrique (2) 18,15 1 cpo 6 Son Of Daddy, 57, L.Balmaceda (5) 6,05 1 1/2 cpo 7 Aristosand, 57, F.L.Gonçalves (6) 6,85 3 cps ú+ Don Centello, 57, S.Piliero (8) 43,75 7 cps - - - - - (*) Largó cruzado (X) Ligó suelta (+) Largó cruzado Dividendos: WEEKEND FUN $ 3,05, 1,75 y 1,40. Porteño Johan $ 3,45 y 1,50. EXACTA $ 2.330,00. TRIFECTA $ 12.620,00. DOBLE $ 1.090,00. CUATERNA $ 14.255,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'10s10c. Cuidador: G.E.Romero. Stud: El Chuchi (az). El ganador de 4 años es hijo de Horse Greeley y Weekend Kaper SEPTIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 MISTER GREE, 57, L.Balmaceda (8) 2 Stormy Kissing, 55, F.L.Gonçalves (3) 4,20 1 1/2 cpo 3 Perforador, 57, W.Pereyra (7) 3,25 1/2 cza 4 Bos Taurus, 57, O.Alderete (4) 3,90 cza 5 Jugador De Cartas, 50, A.B.Valdez (2) 15,75 2 cps 6 Tigre Emperador, 52, A.Allois (1) 19,45 6 cps 7 Invierno Ruso, 57, M.Valle (6) 2,50 7 cps ú* Summit Embrujado, 52, T.Baez (5) 75,05 21 cps - - - - - (*) Largó al rato Dividendos: MISTER GREE $ 6,90, 1,50 y 2,35. Stormy Kissing $ 2,30 y 2,05. Perforador $ 2,25. EXACTA $ 6.930,00. TRIFECTA $ 17.255,00. DOBLE $ 3.245,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'22s25c. Cuidador: A.F.Urruti. Stud: Sublime Horse. El ganador de 5 años es hijo de Horse Greeley y Miss Trail OCTAVA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 OLA DE LLAMAS, 54, L.Brigas (9) 2 Embassy New, 57, F.L.Gonçalves (8) 2,55 4 cps 3 Chica Talentosa, 54, T.Baez (6) 5,00 2 1/2 cps 4 Princess Vision, 57, S.Barrionuevo (7) 10,65 1/2 cza 5 Reina Curiosa, 57, E.Siniani (3) 5,00 3/4 cpo 6 Zakharova, 53, P.Capra (h) (1) 18,60 hco 7 Atenea Wilv, 53, G.Tempesti V. (4) 9,85 3 cps 8 Speed And Force, 57, E.Ruarte (5) 39,05 1 1/2 cpo ú* Dame De La Garde, 55, J.Leonardo (2) 46,70 18 cps - - - - - (*) Cruzó al tranco Dividendos: OLA DE LLAMAS $ 2,50, 1,65 y 1,25. Embassy New $ 1,90 y 1,15. Chica Talentosa $ 1,85. EXACTA $ 525,00. TRIFECTA $ 1.250,00. DOBLE $ 1.435,00. TRIPLO SELECTIVO $ 18.860,00. CUATERNA SELECTIVA $ 66.660,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'3s54c. Cuidador: G.E.Scarpello. Stud: Juan Carlos (sl). La ganadora de 5 años es hija de Manipulator y Ola Polar NOVENA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 ADMIRADO SONG, 57, G.Parma (6) 2 Catcher Key, 54, F.J.Lavigna (2) 2,10 1 cpo 3 Edilito, 57, M.Gonzalez (9) 7,15 1/2 cza 4 Mago Chocolate, 57, J.Villagra (3) 4,30 1 1/2 cpo 5 Giaco Smart, 57, M.Giles (7) 13,30 2 cps 6 Real Inca, 57, A.Giorgis (5) 9,85 3 1/2 cps 7 Dom Ni, 57, P.Carrizo (8) 20,40 13 cps ú* Ultracool, 57, G.Bellocq (1) 3,75 - - - - - (*) Desmontó Dividendos: ADMIRADO SONG $ 7,30, 3,75 y 2,05. Catcher Key $ 1,85 y 1,35. Edilito $ 2,20. EXACTA $ 3.300,00. TRIFECTA $ 11.920,00. DOBLE $ 1.570,00. CADENA $ 87.627,50.No Corrió: (4) Acquavit. Tiempo: 1'11s42c. Cuidador: G.Parma. Stud: St. El Yanqui (cdia). El ganador de 5 años es hijo de Alcindor y Sorpresiva Key DECIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 UN GUERRIER, 57, A.Paez (1) 2 Epico Final, 55, E.Ruarte (2) 2,15 4 cps 3 Jupino, 53, G.Tempesti V. (10) 15,55 5 cps 4 Mega Sun, 57, R.Alzamendi (9) 6,35 1 cpo 5 Pituco Bazko, 55, A.Coronel E. (5) 7,15 1/2 cza 6* Nicoletto, 53, L.Recuero (3) 29,70 3 1/2 cps 7 Berry Pequeño, 53, T.Baez (4) 21,00 1 1/2 cpo 8 Meteorito, 53, A.B.Valdez (7) 8,60 1 cpo 9 En Caucion, 56, A.Giorgis (6) 36,45 1 cpo ú Latiendo Fuerte, 57, S.Piliero (8) 8,30 6 cps - - - - - (*) Largó frío Dividendos: UN GUERRIER $ 3,30, 1,60 y 1,80. Epico Final $ 1,35 y 1,55. Jupino $ 3,05. EXACTA $ 805,00. TRIFECTA $ 8.020,00. DOBLE $ 2.455,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'11s97c. Cuidador: O.E.Fontan. Stud: P. H. (b.v). El ganador de 5 años es hijo de Horse Greeley y La Combattante UNDECIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 RICHFARM, 56, L.Balmaceda (11) 2 Señor Collins, 56, W.Pereyra (7) 6,45 2 cps 3 Falto Piolin, 53, L.Brigas (10) 10,85 2 1/2 cps 4 Señor Moyvore, 56, B.Enrique (3) 1,95 1/2 cpo 5 More Sound, 56, F.L.Gonçalves (8) 8,55 1 1/2 cpo 6 The Big Ben, 56, E.Ortega P. IN GOOD SHAPE. My Song. Charlie's Cause. EXACTA. TRIFECTA.No Corrió: (8) Irine1'22s4c.J.L.Correa Aranha.Vacacion. La ganadora de 3 años es hija de Fortify y In Mission