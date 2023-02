Resultados de las carreras de ayer en San Isidro

QUINTA CARRERA- 1600 METROS

Take On , 54, A.Allois

SEXTA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 SOY TEFI, 53, S.Conti (1) 2 Black Perfect, 57, R.R.Barrueco (5) 4,20 2 cps 3 Alegria Road, 57, F.L.Gonçalves (3) 1,85 2 1/2 cps 4 Grand Banker, 53, E.Suarez (8) 37,60 3 1/2 cps 5 Chirusa Cat, 57, J.Flores (4) 17,30 pzo 6 Val Sochi, 54, L.Brigas (6) 3,55 1/2 cpo 7 Maslidia, 57, A.Giorgis (7) 62,05 3 cps ú* La Imperial, 57, F.J.Lavigna (2) 92,35 s.a. - - - - - (*) Cruzó al tranco

Dividendos: SOY TEFI $ 3,25, 1,35 y 1,10. Black Perfect $ 1,40 y 1,10. Alegria Road $ 1,10. EXACTA $ 4.445,00. TRIFECTA $ 11.460,00. DOBLE $ 655,00. TRIPLO $ 1.740,00. CUATERNA $ 4.097,50. Corrieron todos. Tiempo: 1'25s20c. Cuidador: O.F.Conti. Stud: Tefi (sr). La ganadora de 4 años es hija de Soy Espia y La Vivaracha SEPTIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 TA IGUAL, 53, L.Armoha (1) 2 La Benicia, 57, P.Carrizo (8) 2,70 1 cpo 3 Total Fun, 54, A.Allois (9) 15,55 3/4 cpo 4 Valentra, 57, G.Borda (6) 7,10 10 cps 5 Candy Avispa, 57, F.L.Gonçalves (3) 1,95 2 cps 6 Hit Carry, 57, D.Acuña (4) 17,65 1 1/2 cpo 7 Spillover, 53, L.Colasso (7) 8,20 2 cps ú Chalets Money, 53, T.Baez (5) 82,85 3 1/2 cps - - - Dividendos: TA IGUAL $ 5,05, 3,55 y 3,40. La Benicia $ 2,05 y 2,15. Total Fun $ 6.45. EXACTA $ 1.330,00. TRIFECTA $ 7.515,00. DOBLE $ 1.360,00.No Corrió: (2) Mirame Roma. Tiempo: 1'25s10c. Cuidador: P.A.Dotzel. Stud: El Quijote (nqn). La ganadora de 4 años es hija de Lizard Island y Tabata Sale OCTAVA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 ERA UNA MINA, 56, G.Borda (4) 2 Dra Again, 56, L.Colasso (5) 2,65 1 1/2 cpo 3 Trapisondera, 56, R.Bascuñan (1) 5,10 1/2 cza 4 Calstar Si, 56, R.Frias (3) 4,65 2 1/2 cps 5 Que Pastora, 53, J.Espinoza (7) 26,05 2 cps 6 Wing Royale, 52, L.Recuero (6) 34,95 pzo ú Hell Bells, 53, L.Brigas (2) 8,40 14 cps - - - Dividendos: ERA UNA MINA $ 1,95 y 1,10. Dra Again $ 1,25. EXACTA $ 620,00. TRIFECTA $ 1.760,00. DOBLE $ 1.365,00. TRIPLO $ 5.875,00. CUATERNA $ 8.050,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'5s6c. Cuidador: M.S.Sueldo. Stud: 7 De Corazon. La ganadora de 3 años es hija de Manipulator y Cancha Llena NOVENA CARRERA- 1200 METROSPremio: Clásico Vit Reina Pag. Dist. 1 EMPERADORA, 52, G.Borda (4) 2 Elveda, 57, E.Ortega P. (5) 3,65 3 1/2 cps 3 Que Me Lo Creo, 53, L.Armoha (1) 14,85 3 cps 4 Alemonia, 55, O.Alderete (3) 10,40 1/2 cpo 5 Tarde Libre, 56, F.L.Gonçalves (6) 3,25 pzo 6 Linda Gloss, 56, L.Balmaceda (2) 3,15 pzo - - - Dividendos: EMPERADORA $ 2,40 y 1,30. Elveda $ 2,85. EXACTA $ 1.745,00. TRIFECTA $ 6.980,00. DOBLE $ 605,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'11s20c. Cuidador: G.J.Frenkel S.. Stud: G. & G.. La ganadora de 3 años es hija de Il Campione y Asediada Emper DECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 TRAVELLING BAND, 57, L.Brigas (10) 2 Que Macaco Jajaja, 57, A.Coronel E. (7) 3,15 2 cps 3 El Incordioso, 54, F.J.Lavigna (5) 6,00 1 1/2 cpo 4 Tonko, 57, J.Oger (9) 153,45 1/2 cpo 5 Isolo Tunning, 57, F.Coria (4) 9,10 2 1/2 cps 6* Un Sabado Mas, 51, T.Baez (6) 92,00 1 cpo 7X Ojo Con Este, 53, J.Flores (2) 67,55 1 cpo 8 Dame Tu Furia, 54, R.Villegas (3) 3,80 6 cps 9 Beccus, 53, S.Conti (11) 8,80 8 cps 10 Kibolt, 57, G.Bonasola (8) 19,30 1/2 cpo ú+ Rudecindo, 55, M.Aserito (1) 16,50 24 cps - - - - - (*) Largó frío (X) Largó retrasado (+) Cruzó al tranco Dividendos: TRAVELLING BAND $ 2,75, 1,55 y 1,60. Que Macaco Jajaja $ 1,45 y 1,90. El Incordioso $ 1,90. EXACTA $ 830,00. TRIFECTA $ 7.470,00. DOBLE $ 920,00. CUATERNA $ 15.000,00. Corrieron todos. Tiempo: 57s97c. Cuidador: M.N.Rivera. Stud: La Milagrosa (gchu). El ganador de 5 años es hijo de Sixties Icon y Venta Secreta UNDECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 ALMA ROJA, 57, G.Borda (11) 2 Miss Fight Girl, 55, A.Spinella (9) 13,55 3 1/2 cps 3 La Churrona, 57, B.Enrique (7) 7,55 3/4 cpo 4 Vigatta, 57, A.B.Valdez (6) 10,70 3/4 cpo 5 Mama Clara, 57, A.Giorgis (1) 10,80 cza 6 Fiorella, 57, S.Conti (2) 13,30 1 1/2 cpo 7 Diana Di, 57, F.Coria (4) 6,30 1 1/2 cpo 8 Cursora Dubai, 57, P.Carrizo (5) 3,75 2 cps 9 Electrogena, 54, A.Allois (8) 42,50 pzo ú* Sweet Pecosa, 55, S.Piliero (12) 78,90 s.a. - - - - - (*) Se escapó de los partidores Dividendos: ALMA ROJA $ 1,80, 1,50 y 1,10. Miss Fight Girl $ 3,85 y 1,50. La Churrona $ 1,15. IMPERFECTA $ 1.435,00. TRIFECTA $ 10.835,00. DOBLE $ 1.010,00.No corrieron: (3) Candelia y (10) Qif Pirata. Tiempo: 56s85c. Cuidador: V.S.Accosano. Stud: Humilde Sueño (l.pta). La ganadora de 5 años es hija de Angiolo y Comparada Stripe DUODECIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1* GIANT KISS, 57, F.L.Gonçalves (8) 2 La Mignonne, 54, J.Flores (9) 5,15 1 cpo 3X Carisima Saver, 54, A.Allois (3) 25,85 1 1/2 cpo 4 Most Peinada, 57, A.Marinhas (6) 6,10 3 1/2 cps 5 Chupetina Kissing, 57, L.Vai (5) 15,65 1/2 pzo 6 Hit Eva, 54, L.Brigas (2) 4,20 1 1/2 cpo 7 Kentucky Native, 57, G.Borda (1) 2,60 pzo 8+ Manicura Rusa, 53, A.B.Valdez (10) 26,15 1 1/2 cpo ú** Experta, 54, F.J.Lavigna (4) 11,40 15 cps - - - - - (*) Indócil en los partidores (X) Largó frío (+) Largó frío (**) Cruzó al tranco Dividendos: GIANT KISS $ 3,70, 2,05 y 1,55. La Mignone $ 2,00 y 1,55. Carisima Saver $ 4,70. EXACTA $ 3.245,00. TRIFECTA $ 32.880,00. DOBLE $ 680,00. TRIPLO SELECTIVO $ 15.380,00. CUATERNA SELECTIVA $ 52.080,00.No Corrió: (7) Joy Guillermina. Tiempo: 1'24s34c. Cuidador: G.J.Frenkel S.. Stud: Calchaqui. La ganadora de 4 años es hija de Fortify y Giant Knitter DECIMOTERCERA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 SKINNY BANKER, 57, F.Correa (1) 2 Tropicano, 57, R.R.Barrueco (12) 2,70 3/4 cpo 3 Last Largador, 57, J.M.Sanchez (8) 4,50 2 cps 4 Play For Free, 57, A.Fuentes (7) 19,40 2 1/2 cps 5 Gabyto Cat, 57, L.Vai (5) 6,30 2 cps 6 Coronado All, 53, L.Recuero (11) 12,30 1 1/2 cpo 7 Morritos Freude, 57, G.Sediari (2) 5,95 3/4 cpo 8 King Curl, 57, M.Giles (4) 10,85 pzo 9 Taipiro, 57, R.Alzamendi (9) 66,95 1 1/2 cpo 10 Tiri Well, 51, T.Baez (10) 77,15 3/4 cpo 11 Who Cares, 57, S.Piliero (6) 9,70 6 cps ú Es Un Delirio, 57, A.Coronel E. (3) 8,30 pzo - - - Dividendos: SKINNY BANKER $ 12,60, 6,35 y 3,85. Tropicano $ 2,30 y 1,40. Last Largador $ 1,35. IMPERFECTA $ 3.685,00. TRIFECTA $ 41.390,00. DOBLE $ 17.045,00. CADENA JACKPOT $ 117.804,50. Corrieron todos. Tiempo: 1'13s38c. Cuidador: A.J.Mollo. Stud: S. J. G. (gchu). El ganador de 7 años es hijo de City Banker y Gaucha Pampeana DECIMOCUARTA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 SOVIET`S SEEK, 57, B.Enrique (6) 2 Rock Spirit, 57, O.Alderete (1) 9,05 hco 3 Chinganero, 57, L.Carabajal (5) 5,70 8 cps 4 Muiño, 57, R.Bascuñan (2) 14,30 2 1/2 cps 5 Pinkie Pie, 57, P.Carrizo (7) 6,50 1 cpo 6 Cafiolazo, 54, F.J.Lavigna (3) 6,10 4 cps 7 Clarito In, 53, A.B.Valdez (4) 12,90 cza ú Expreso Latino, 54, A.Allois (8) 11,65 1 1/2 cpo - - - Dividendos: SOVIET'S SEEK $ 1,55, 1,35 y 1,10. Rock Spirit $ 2,65 y 1,70. Chinganero $ 1,55. EXACTA $ 1.230,00. TRIFECTA $ 4.050,00. DOBLE $ 5.105,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'38s12c. Cuidador: C.A.Linares. Stud: La Fabrica. El ganador de 4 años es hijo de Seek Again y Soviet Lady DECIMOQUINTA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 CLARO SPRING, 57, B.Enrique (13) 2 Holy Valentino, 57, M.Gonzalez (7) 105,45 5 cps 3 Empato O Gano, 57, J.Villagra (8) 3,65 1 cpo 4* Egalitarian, 53, S.Conti (3) 2,25 1 1/2 cpo 5 City Six, 54, U.Chaves (14) 8,30 2 cps 6 Irish Perfect, 53, T.Baez (1) 13,95 1/2 cpo 7 Global Joker, 53, J.Flores (2) 43,30 pzo 8 Urban Play, 57, A.Cabrera (6) 6,10 3/4 cpo 9X El Muy Dorado, 57, R.Frias (4) 49,80 6 cps 10 Premio Nobel, 57, F.Corrales (10) 61,50 1 1/2 cpo 11 Juguete Royal, 57, R.Alzamendi (9) 22,75 cza ú Chance For You, 57, M.La Palma (11) 97,95 1 1/2 cpo - - - - - (*) Largó cruzado (X) Ligó suelta Dividendos: CLARO SPRING $ 3,50, 2,60 y 1,65. Holy Valentino $ 19,00 y 7,45. Empato O Gano $ 2,00. IMPERFECTA $ 41.435,00. CUATRIFECTA $ 372.687,50. DOBLE PLUS $ 2.330,00. TRIPLO PLUS $ 46.720,00. CUATERNA $ 325.670,00. QUINTUPLO $ 145.665,00.No corrieron: (5) El Castigo y (12) Turbo Man. Tiempo: 1'25s32c. Cuidador: G.E.Romero. Stud: El Remanso (cdia). ESMERALDA MIA. Super Tracy. Take On. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. CUATERNA JACKPOT. Corrieron todos1'37s79c.G.J.Frenkel S..El Quinton Lobos. La ganadora de 4 años es hija de Catcher In The Rye y Esmeralda Nobleza