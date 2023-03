Resultados de las carreras de ayer en San Isidro

Mani The Champ , 56, L.Vai

GUAPO AGAIN , 56, G.Borda

QUINTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 PAY TRACK, 53, G.Tempesti V. (10) 2* Coronado All, 57, J.Leonardo (6) 10,00 2 1/2 cps 3 Tropicano, 57, R.R.Barrueco (4) 3,85 2 1/2 cps 4 Santa Coloma, 51, A.B.Valdez (1) 8,45 pzo 5 Last Largador, 57, J.M.Sanchez (7) 8,60 2 1/2 cps 6X Blumberg, 57, M.R.Nuñez (2) 5,25 1 1/2 cpo 7 Game Beach, 55, C.Perez G. (9) 79,80 7 cps 8 Leona De Gales, 55, R.Frias (8) 2,10 4 cps 9 Valsa Bina, 52, T.Baez (5) 21,65 6 cps ú+ Play For Free, 57, A.Fuentes (3) 10,00 1/2 cpo - - - - - (*) Largó frío (X) Largó cruzado (+) Ligó suelta

Dividendos: PAY TRACK $ 16,50, 4,30 y 2,10. Coronado All $ 3,05 y 1,55. Tropicano $ 2,25. EXACTA $ 32.145,00. TRIFECTA $ 304.275,00. DOBLE $ 2.420,00. CUATERNA $ 3.878,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'12s40c. Cuidador: F.J.Pacheco. Stud: Hs. El Triunfo (vm). El ganador de 6 años es hijo de Treasure Beach y Put It All SEXTA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 COUNTRY TEXANA, 56, G.Borda (6) 2 Miss Gioconda, 52, L.Chavez (1) 6,00 pzo 3 Luna Sabandija, 56, J.Noriega (3) 1,45 8 cps 4 Amiguita Pedigueña, 56, M.Aserito (2) 55,75 1/2 cpo 5 Vision Greeley, 56, O.Alderete (5) 16,10 3/4 cpo 6 Humorada Pampa, 53, F.J.Lavigna (9) 16,65 2 1/2 cps 7* Tale Of City, 52, A.B.Valdez (4) 53,10 5 cps ú La Calle Gana, 53, B.Enrique (8) 6,15 7 cps - - - - - (*) Largó frío Dividendos: COUNTRY TEXANA $ 3,35, 1,75 y 1,10. Miss Gioconda $ 3,95 y 1,10. Luna Sabandija $ 1,10. EXACTA $ 1.965,00. TRIFECTA $ 5.455,00. DOBLE $ 8.675,00. CUATERNA $ 13.512,50.No corrieron: (7) Karmele y (10) Laelia. Tiempo: 1'5s51c. Cuidador: M.S.Sueldo. Stud: Masama. La ganadora de 3 años es hija de Nashville Texan y Country Along SEPTIMA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 LA VIAJERA TEXANA, 56, G.Borda (10) 2 Tachala, 56, L.Noriega (4) 3,95 2 cps 3 Homenajeada Sta Ines, 56, R.R.Barrueco (8) 8,85 4 cps 4 California Mani, 56, C.Velazquez (9) 34,60 1/2 cpo 5 Magica Edition, 52, D.Figueroa (11) 12,90 3/4 cpo 6 Bufanda Roja, 52, T.Baez (6) 10,60 1/2 cpo 7 Tana Girl, 53, F.J.Lavigna (5) 35,00 4 cps 8 Doctora Angie, 56, M.Aserito (7) 31,00 11 cps 9 Queen Of The Lake, 56, S.Piliero (1) 11,40 4 cps ú* Almazoa, 56, E.Ruarte (2) 46,75 4 cps - - - - - (*) Largó frío Dividendos: LA VIAJERA TEXANA $ 1,35, 1,10 y 1,10. Tachala $ 1,10 y 1,10. Homenajeada Sta Ines $ 1,10. EXACTA $ 445,00. TRIFECTA $ 1.790,00. DOBLE $ 520,00.No Corrió: (3) Ley Negra. Tiempo: 1'5s74c. Cuidador: M.S.Sueldo. Stud: Masama. La ganadora de 3 años es hija de Nashville Texan y La Estacion OCTAVA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 LA DISTAFF, 56, B.Enrique (10) 2 Esperanzas, 53, J.Paoloni (7) 12,40 4 cps 3 Chitre, 56, L.Balmaceda (6) 8,50 3/4 cpo 4 Medianera Si, 52, F.J.Lavigna (1) 18,95 1 cpo 5 Hell Bells, 56, P.Carrizo (8) 24,20 1 1/2 cpo 6* Search Law, 56, F.Coria (4) 3,40 1 1/2 cpo 7X Lluvia De Enero, 52, F.Caceres (3) 86,45 1 1/2 cpo 8 Trapisondera, 56, R.Bascuñan (5) 4,45 1 1/2 cpo 9 Es Bombera, 56, Jorge Peralta (9) 19,30 1/2 cpo ú+ Ataulfa Key, 56, J.Villagra (2) 12,90 5 cps - - - - - (*) Largó cruzado (X) Ligó suelta (+) Largó cruzado Dividendos: LA DISTAFF $ 1,90, 1,40 y 1,10. Esperanzas $ 2,60 y 1,25. Chitre $ 1,30. EXACTA $ 1.915,00. TRIFECTA Extra $ 42.550,00. DOBLE $ 410,00. TRIPLO $ 2.070,00. CUATERNA $ 41.375,00. QUINTUPLO $ 26.785,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'5s62c. Cuidador: M.E.Carezzana. Stud: Don Florentino. La ganadora de 3 años es hija de Que Vida Buena y Mariah`s Humor NOVENA CARRERA- 1000 METROSPremio: Clásico Miss Terrible Pag. Dist. 1 AVARIZZA, 57, B.Enrique (8) 2 Angioletha, 62, K.Banegas (7) 2,85 hco 3* Vigata, 59, W.Moreyra (5) 7,60 5 cps 4X A La Gloria, 56, F.L.Gonçalves (2) 10,10 1 cpo 5 Costa Yorker, 53, G.Borda (3) 8,50 2 cps 6 Alemonia, 54, O.Alderete (6) 26,05 2 1/2 cps 7 Menia, 57, C.Velazquez (4) 8,65 4 cps ú Ingres, 57, R.L.Gonzalez (1) 28,25 3 cps - - - - - (*) Largó frío (X) Largó cruzado Dividendos: AVARIZZA $ 1,65, 1,60 y 1,10. Angioletha $ 2,00 y 1,10. Vigata $ 1,10. EXACTA $ 530,00. TRIFECTA $ 1.830,00. DOBLE $ 585,00. Corrieron todos. Tiempo: 54s69c. Cuidador: C.M.Peralta. Stud: Los Betos. La ganadora de 4 años es hija de Que Vida Buena y Intensamente DECIMA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 LONG DREAM, 56, J.Noriega (7) 2 Sinceramente, 56, L.Balmaceda (11) 7,55 5 cps 3 Spring Dark, 56, F.L.Gonçalves (4) 3,15 2 cps 4 Lamimi, 56, J.Villagra (9) 17,25 4 cps 5 True Way, 56, G.Borda (5) 13,70 4 cps 6 Gaita Linda, 54, J.Espinoza (6) 3,25 1 1/2 cpo 7 Mora Silvestre, 57, C.Velazquez (8) 68,80 2 cps 8 Princesa Emilia, 53, G.Tempesti V. (3) 44,35 1/2 cza ú Morati, 56, M.Aserito (10) 11,50 11 cps - - - Dividendos: LONG DREAM $ 2,15, 1,55 y 1,25. Sinceramente $ 2,25 y 1,50. Spring Dark $ 1,60. EXACTA $ 1.230,00. TRIFECTA $ 4.125,00. DOBLE $ 340,00. CUATERNA $ 2.220,00.No corrieron: (1) Solamente Maria y (2) Arde Roma. Tiempo: 1'5s95c. Cuidador: R.A.Pellegatta. Stud: Hs. Juan Pueblo. La ganadora de 3 años es hija de Greenspring y Dia De Tormenta UNDECIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 REY ÑOQUI, 57, C.Velazquez (1) 2 Claro Spring, 57, B.Enrique (6) 4,95 3/4 cpo 2 Don Raptor, 57, F.L.Gonçalves (7) 2,90 emp. 4 Keyport, 54, F.J.Lavigna (3) 2,70 cza 5 Hit Sarawak, 53, G.Reynoso (10) 10,50 1/2 cpo 6 Soviet Space, 54, J.Flores (4) 8,70 3/4 cpo 7 Alberich, 57, R.Bascuñan (2) 11,45 4 cps ú Galardon, 57, S.Piliero (8) 104,30 s.a. - - - Dividendos: REY ÑOQUI $ 3,95, 1,30 y 1,10. Don Raptor $ 1,25 y 1,10. Claro Spring $ 1,10 y 1,10. EXACTA $ 1.275,00 $ 755,00. TRIFECTA $ 4.110,00 $ 3.480,00. DOBLE $ 1.300,00.No corrieron: (5) Super Caliz, (9) Da Capo Al Fine y (11) Pinkie Pie. Tiempo: 1'24s43c. Cuidador: A.J.O.Ravassa. Stud: 22.5. El ganador de 4 años es hijo de Flesh For Fantasy y Reina Re DUODECIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 MACHO DE VERDAD, 54, B.Enrique (9) 2 Iron Heart, 56, A.Paez (6) 13,30 6 cps 2 Sabbioni, 51, T.Baez (10) 7,95 emp. 4 Scotch And Soda, 60, F.L.Gonçalves (3) 4,60 1 cpo 5 Candy Gal, 54, K.Banegas (2) 7,90 1 1/2 cpo 6 Perfect Martini, 52, L.Balmaceda (8) 20,55 3/4 cpo 7 Oriental Beauty, 50, F.Gimenez (7) 59,05 6 cps 8 Viryinio, 58, O.Alderete (4) 8,20 8 cps ú Trampero Violento, 52, F.J.Lavigna (1) 8,30 5 cps - - - Dividendos: MACHO DE VERDAD $ 1,60, 1,10 y 1,10. Iron Heart $ 1,40 y 1,10. Sabbioni $ 1,10 y 1,10. EXACTA $ 915,00 $ 625,00. TRIFECTA $ 10.190,00 $ 7.670,00. DOBLE $ 910,00. TRIPLO $ 16.940,00. CUATERNA $ 19.040,00.No Corrió: (5) Yanara Lo. Tiempo: 1'22s14c. Cuidador: M.A.B.Medina. Stud: El Doctor (cba). El ganador de 6 años es hijo de Endorsement y De Verdade DECIMOTERCERA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 PERIQUITO RUNNER, 52, R.Salazar (12) 2 Juanfer, 56, B.Enrique (10) 4,65 1 1/2 cpo 3 Escape Suicida, 56, J.Noriega (13) 3,15 3/4 cpo 4 Don Runner, 52, T.Baez (6) 16,35 8 cps 5* Most Elevado, 56, J.Rivarola (3) 112,65 1/2 cpo 6X Grand Camaron, 56, M.Aserito (7) 53,90 4 cps 7 Inestable Edition, 56, S.Barrionuevo (8) 41,15 3 cps 8 Sanfer, 57, F.Correa (14) 13,75 1/2 pzo 9 Stormy Blood, 56, S.Piliero (4) 130,90 4 cps 10 Talento Nato, 56, F.Coria (5) 29,05 2 cps 11+ French Spring, 53, A.Allois (9) 39,45 1 cpo ú** Soft Rock, 53, F.J.Lavigna (1) 8,15 20 cps - - - - - (*) Largó cruzado (X) Largó frío (+) Largó frío (**) Cruzó al tranco Dividendos: PERIQUITO RUNNER $ 1,75, 1,10 y 1,10. Juanfer $ 1,15 y 1,10. Escape Suicida $ 1,10. IMPERFECTA $ 755,00. TRIFECTA $ 3.445,00. DOBLE $ 575,00. CADENA $ 10.017,00.No corrieron: (2) Candy Potri y (11) Ni Yo Ni Tu. Tiempo: 1'5s83c. Cuidador: J.A.Moukarzel. Stud: La Palmera (cba). El ganador de 3 años es hijo de Star Runner y Sacra DECIMOCUARTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 FORASTERO RICHARD, 56, M.Aserito (11) 2 Schnitzel, 52, T.Baez (4) 8,40 2 cps 3 Curry Song, 52, C.Romagnoli (6) 2,20 2 1/2 cps 4 El Visigodo, 52, J.Flores (7) 5,70 3/4 cpo 5 Clobber, 56, F.Coria (2) 27,40 4 cps 6 Cursi Johan, 56, L.Balmaceda (13) 26,30 3/4 cpo 7 Declarando, 53, J.Espinoza (9) 16,00 6 cps 8 The Jan Greeley, 56, Jorge Peralta (5) 4,10 1 cpo 9 Enlozado Si, 52, S.Conti (8) 36,50 4 cps 10 Equal Capricho, 56, L.Noriega (10) 16,00 14 cps 11 Maximo Johan, 56, E.Ruarte (14) 17,55 1/2 cza ú* Que Vida Richard, 56, E.Ortega P. (1) 9,30 - - - - - (*) No largó Dividendos: FORASTERO RICHARD $ 11,20, 11,80 y 3,55. Schnitzel $ 5,15 y 2,40. Curry Song $ 1,85. IMPERFECTA $ 11.300,00. TRIFECTA $ 225,240,00. DOBLE $ 7.080,00.No corrieron: (3) Figaro Pho y (12) Full History. Tiempo: 1'13s39c. Cuidador: A.S.Almada. Stud: Amistad (cdu). El ganador de 3 años es hijo de Emperor Richard y Cheekyroad DECIMOQUINTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 SKOLTADA, 57, B.Enrique (15) 2 Insta Girl, 55, C.Perez G. (8) 2,70 pzo 3 Miss Bombucha, 54, J.Espinoza (11) 10,65 5 cps 4 Seek Guess, 57, M.La Palma (14) 3,35 3 1/2 cps 5 Chalets Money, 53, T.Baez (6) 83,15 2 cps 6 Le Demencia, 53, A.Spinella (3) 5,40 1 1/2 cpo 7* Shy Catalina, 57, P.Carrizo (1) 8,35 4 cps 8 La Lichita, 57, L.Vai (10) 7,30 pzo 9X Forget The Vuelta, 53, L.Chavez (7) 29,75 12 cps ú+ Bahia Rouge, 53, J.Flores (2) 36,55 10 cps - - - - - (*) Ligó suelta (X) Largó cruzado (+) Largó cruzado Dividendos: SKOLTADA $ 5,00, 2,55 y 1,70. Insta Girl $ 2,10 y 1,70. Miss Bombucha $ 2,80. IMPERFECTA $ 970,00. CUATRIFECTA $ 30.442,50. DOBLE $ 19.020,00. TRIPLO $ 150.000,00. CUATERNA $ 438.730,00. QUINTUPLO $ 2.347.200,00. No corrieron: (4) Super Funny, (5) Triti, (9) Dorleta, (12) Ross Spring y (13) Croquignolet. Tiempo: 1'13s60c. Cuidador: P.O.Armada. Stud: El Solsticio (s.fco). 