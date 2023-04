Resultados de las carreras de ayer en San Isidro

Taylor Again , 56, F.L.Gonçalves

COME FOWARD , 56, W.Moreyra

DECIMOTERCERA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 SOLO POR PLATA, 56, J.Villagra (3) 2* Emirate Bomb, 56, G.Borda (7) 1,70 1 cpo 3 El Noviecito, 56, Jorge Peralta (1) 8,75 9 cps 4 Mister Spring, 56, B.Enrique (5) 5,85 1/2 pzo 5 Discret Seiver, 56, F.L.Gonçalves (4) 5,95 1/2 pzo 6 El Play Station, 56, E.Ortega P. (6) 18,10 1 1/2 cpo ú Indio Electric, 52, C.Romagnoli (2) 14,05 1 cpo - - - - - (*) Indócil en los partidores

Dividendos: SOLO POR PLATA $ 3,15 y 1,10. Emirate Bomb $ 1,10. EXACTA $ 1.120,00. TRIFECTA $ 5.525,00. DOBLE $ 2.420,00. CADENA JACKPOT $ 27.425,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'23s13c. Cuidador: M.E.Carezzana. Stud: Don Florentino. El ganador de 3 años es hijo de Horse Greeley y Insurance Money DECIMOCUARTA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 SUPER RADIO, 57, F.Correa (11) 2 El Castigo, 57, E.Ortega P. (14) 2,10 3 cps 3 Gringo Boy, 53, J.Flores (8) 41,55 1/2 cpo 4 Global Nortico, 57, R.R.Barrueco (13) 7,10 1 1/2 cpo 5 Mission Dubai, 57, A.Paez (12) 7,85 1/2 cpo 6 Mate Listo, 57, R.Alzamendi (7) 80,30 3 cps 7 Global Joker, 57, M.Aserito (1) 87,35 5 cps 8 Ecotilla, 57, J.Oger (10) 169,30 6 cps 9 Momento Eterno, 57, O.Alderete (2) 9,55 1 1/2 cpo 10 Viento Sur Frio, 57, B.Enrique (9) 4,95 pzo 11 Tigre Negro, 53, A.B.Valdez (3) 62,85 4 cps 12 Gaucho Song, 57, R.Bascuñan (4) 88,10 cza 13 Hard Wind, 54, J.Paoloni (6) 12,50 1 1/2 cpo ú Premio Nobel, 57, F.Corrales (5) 27,40 3/4 cpo - - - Dividendos: SUPER RADIO $ 4,35, 2,95 y 2,10. El Castigo $ 1,55 y 1,35. Gringo Boy $ 5,60. IMPERFECTA $ 860,00. TRIFECTA $ 28.705,00. DOBLE $ 3.320,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'24s45c. Cuidador: C.R.Forastiero. Stud: El Tabernero. El ganador de 4 años es hijo de Super Saver y Radio Slam DECIMOQUINTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 SAINT GRACE, 57, K.Banegas (2) 2 Negra Sexy, 57, G.Borda (6) 16,00 7 cps 3 Ta Igual, 53, Jorge Peralta (3) 8,90 pzo 4 Varushka Scat, 57, R.L.Gonzalez (9) 21,20 1 cpo 5 Prescripcion, 57, F.L.Gonçalves (7) 4,20 1/2 cpo 6 Mariahuincul, 57, A.Cabrera (8) 10,60 3/4 cpo 7 La Grand Play, 53, S.Conti (1) 10,60 1/2 cza 8 Cautiva Cat, 57, L.Balmaceda (10) 12,00 2 cps 9 Skoltada, 57, B.Enrique (5) 20,85 1/2 cza 10 La Mosquita Muerta, 53, G.Tempesti V. (13) 10,25 1 cpo 11 Super Funny, 53, C.Romagnoli (11) 7,85 1/2 pzo ú Reina Dark, 53, J.Flores (12) 71,70 4 cps - - - Dividendos: SAINT GRACE $ 2,20, 2,05 y 1,70. Negra Sexy $ 7,15 y 4,90. Ta Igual $ 4,20. IMPERFECTA $ 2.905,00. CUATRIFECTA $ 333.332,50. DOBLE PLUS $ 4.720,00. TRIPLO FINAL $ 16.300,00. CUATERNA $ 55.930,00. QUINTUPLO $ 131.575,00.No Corrió: (4) Es La Mejor. Tiempo: 1'12s8c. Cuidador: M.N.Ferraguti. Stud: El Goleador. La ganadora de 4 años es hija de Endorsement y Rosa Isabe. RECAUDACIÓN $ 90.866.364.

