Resultados de las carreras de ayer en San Isidro

DECIMOQUINTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 ROSADA CRAF, 54, F.J.Lavigna (2) 2 Lekeitia, 57, L.Balmaceda (4) 4,70 1/2 cpo 3 Costa Violenta, 57, E.Retamozo (8) 26,15 1 1/2 cpo 4 Amarula Gold, 57, L.Noriega (5) 12,00 2 cps 5 Ya No Ser, 55, C.Perez G. (10) 21,90 cza 6 Mama Clara, 53, P.Capra (h) (3) 12,50 2 1/2 cps 7 Russian Sunday, 53, R.Padilla B. (11) 19,40 1 1/2 cpo 8 Full Of Grace, 51, C.Romagnoli (12) 13,30 1 cpo 9 Blanca De Lyon, 57, P.Carrizo (9) 3,90 emp. 9 Runaway Home, 57, L.Vai (1) 14,95 1/2 cza 11 Black Ap, 53, J.Flores (6) 5,75 1 1/2 cpo ú Doña Elvira, 57, F.Correa (7) 39,60 s.a. - - -

Dividendos: ROSADA CRAF $ 2,70, 1,45 y 1,50. Lekeitia $ 1,75 y 1,85. Costa Violenta $ 2,35. IMPERFECTA $ 1.260,00. CUATRIFECTA $ 166.665,00. DOBLE PLUS $ 9.875,00. TRIPLO PLUS $ 22.500,00. CUATERNA $ 400.000,00. QUINTUPLO $ 833.330,00. No Corrió: (13) Skiltuna. Tiempo: 1'12s50c. Cuidador: R.A.Landola. Stud: El Pili (tuc). La ganadora de 5 años es hija de Mastercraftsman y Ros Rom. RECAUDACIÓN: $ 87.979.200..