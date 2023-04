Resultados de las carreras de ayer en San Isidro

Near You , 53, F.L.Gonçalves

DECIMA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 ENJOY CRAF, 54, J.Espinoza (2) 2 Maddalena, 57, G.Bellocq (4) 10,65 8 cps 3 Brishawa, 55, G.Borda (5) 4,25 3 cps 4 Calidad En Vivo, 53, A.B.Valdez (9) 27,05 1/2 cpo 5 Akasha, 57, A.Giannetti (7) 5,90 3/4 cpo 6 Who Is Craf, 57, F.L.Gonçalves (3) 8,35 cza 7* Purmamarca Johan, 54, U.Chaves (1) 8,05 1/2 cpo 8 Emma Apollonia, 53, T.Baez (8) 33,20 7 cps úX Explotion, 54, M.Giuliano C. (6) 40,75 10 cps - - - - - (*) Largó cruzado (X) Largó frío

Dividendos: ENJOY CRAF $ 1,55, 1,15 y 1,10. Maddalena $ 3,00 y 1,10. Brishawa $ 1,10. EXACTA $ 1.080,00. TRIFECTA $ 4.360,00. DOBLE $ 900,00. TRIPLO SELECTIVO $ 4.360,00. CUATERNA SELECTIVA $ 24.590,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'37s44c. Cuidador: N.A.Gaitan. Stud: Firmamento. La ganadora de 5 años es hija de Mastercraftsman y Enjoy Roma UNDECIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 LIRILU BANKER, 51, L.Recuero (8) 2 Sun Ride, 54, J.R.Benitez V. (4) 8,40 1/2 pzo 3 El Haka, 57, D.Acuña (5) 2,25 2 1/2 cps 4 Candy Gato, 57, E.Siniani (7) 3,60 7 cps 5 Right On, 57, J.Leonardo (2) 5,50 2 1/2 cps 6 Vairo Joy, 55, C.Perez G. (1) 7,90 1/2 cpo 7 Sallings Horse, 57, A.Paez (6) 7,75 1 1/2 cpo ú* Witched Humor, 57, A.Coronel E. (3) 23,35 s.a. - - - - - (*) Cruzó al tranco Dividendos: LIRILU BANKER $ 6,30, 5,00 y 1,40. Sun Ride $ 3,15 y 1,20. El Haka $ 1,10. EXACTA $ 16.640,00. TRIFECTA $ 47.330,00. DOBLE $ 2.990,00. CADENA JACKPOT $ 45.639,00.No Corrió: (9) Frago Da Vinci. Tiempo: 1'24s33c. Cuidador: N.Ferro. Stud: Don Barto. La ganadora de 5 años es hija de City Banker y Kristina Plan DUODECIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 SPLENDID SEIVER, 52, L.Armoha (1) 2 Mandoneando, 56, R.Villagra (9) 23,05 4 cps 3* Most Seek, 56, W.Pereyra (8) 3,80 2 cps 4 Sagittarius, 52, J.Flores (6) 8,95 1/2 pzo 5 Reliable Manipulator, 56, G.Borda (10) 2,25 1/2 cza 6 Tremendo Rayo, 56, B.Enrique (3) 31,80 1 cpo 7 Queep Seeking, 56, W.Moreyra (2) 8,30 9 cps 8 Buen Galan, 56, L.Noriega (7) 176,50 9 cps 9 Señor De Luz, 52, T.Baez (4) 41,15 1/2 cpo 10 Fantasy Dreamer, 56, C.Velazquez (5) 65,30 1/2 cpo ú Profe Lepep, 56, G.Bellocq (11) 44,65 11 cps - - - - - (*) Hocicó Dividendos: SPLENDID SEIVER $ 2,50, 2,05 y 1,10. Mandoneando $ 6,95 y 1,10. Most Seek $ 1,10. IMPERFECTA $ 12.030,00. TRIFECTA $ 32.705,00. DOBLE $ 4.580,00. CUATERNA $ 30.300,00.No Corrió: (12) Holiday Again. Tiempo: 1'22s67c. Cuidador: P.A.Dotzel. Stud: Anaxor. El ganador de 3 años es hijo de Super Saver y Esplendida Halo DECIMOTERCERA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 SUMMER DARK, 56, C.Velazquez (3) 2 Sere Bueno, 56, G.Bonasola (4) 1,70 2 cps 3 El Gran Menuhin, 56, B.Enrique (5) 4,50 4 cps 4 Baby Bull, 56, L.Noriega (7) 12,60 1 1/2 cpo 5 Galore, 52, L.Armoha (9) 10,00 2 cps 6 Schnitzel, 52, T.Baez (6) 5,30 2 1/2 cps 7 Soy Humorista, 53, A.Allois (1) 13,95 2 1/2 cps 8 Juicioso Edition, 56, L.Franco (11) 13,70 6 cps 9* Nelson Scat, 53, L.Garcia (10) 18,40 1 cpo 10X Hollister, 52, G.Tempesti V. (8) 249,55 5 cps 11 Enlozado Si, 56, F.Correa (12) 165,95 12 cps ú Mc Power, 52, L.Recuero (2) 57,70 2 cps - - - - - (*) Largó frío (X) Largó frío Dividendos: SUMMER DARK $ 13,15, 9,40 y 6,05. Sere Bueno $ 1,90 y 1,25. El Gran Menuhin $ 1,95. IMPERFECTA $ 2.590,00. TRIFECTA $ 10.715,00. DOBLE $ 44.070,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'23s99c. Cuidador: M.A.J.Velazco. Stud: Hugo Omar (lp). El ganador de 3 años es hijo de In The Dark y Summer Cat DECIMOCUARTA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1* LA MUSURANA, 56, B.Enrique (14) 2 Absenta, 56, G.Borda (7) 19,85 pzo 3 Absolutely Right, 56, F.L.Gonçalves (5) 2,65 1/2 pzo 4 Amiguita Pedigueña, 56, M.Aserito (12) 33,65 pzo 5 Ornela Serena, 52, T.Baez (6) 18,95 3 cps 6 Examina Todo, 56, O.Alderete (8) 12,60 1 cpo 7 Brisas De Indiana, 52, L.Armoha (9) 10,10 3/4 cpo 8X Majorka, 56, R.Alzamendi (13) 4,00 3/4 cpo 9 Vision Greeley, 52, S.Conti (3) 6,85 1/2 cpo 10 Many Ways, 56, R.Bascuñan (10) 97,25 8 cps 11 Luz De Septiembre, 56, W.Moreyra (2) 14,50 20 cps 12 Friendly Mustang, 52, L.Recuero (11) 128,90 2 cps 13 Planta Alta, 54, J.Espinoza (4) 106,35 4 cps ú+ Saori, 53, F.J.Lavigna (1) 27,95 s.a. - - - - - (*) Ligó suelta (X) Largó cruzado (+) Largó al rato Dividendos: LA MUSURANA $ 3,85, 2,20 y 2,15. Absenta $ 5,55 y 3,40. Absolutely Right $ 3,20. IMPERFECTA $ 6.020,00. CUATRIFECTA $ 300.000,00. DOBLE PLUS $ 44.325,00. TRIPLO PLUS $ 80.980,00. CUATERNA $ 1.000.000,00. QUINTUPLO $ 534.100,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'25s20c. Cuidador: J.Rodriguez. Stud: Don Perfecto. La ganadora de 3 años es hija de Que Vida Buena y Seasonal Gol. RECAUDACIÓN: $ 92.628.504..

