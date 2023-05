Resultados de las carreras de ayer en San Isidro

DECIMOSEPTIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 DONA NALIA, 52, H.Dyke (15) 2 La Paito, 52, T.Baez (14) 39,80 1 1/2 cpo 3 Nunca Santa, 56, M.Valle (17) 5,65 3/4 cpo 4 July Bomb, 56, I.Monasterolo (10) 129,05 6 cps 5 Kosaka, 56, M.A.Sosa (7) 5,15 2 cps 6 Escolaseaba, 56, F.Menendez (12) 70,75 2 1/2 cps 7 Electra Liz, 56, R.Frias (11) 6,25 8 cps 8 Agua Clarisima, 56, R.Alzamendi (1) 5,85 1 1/2 cpo 9 Miss Munna, 56, K.Banegas (8) 20,75 3 cps 10* Rica Moza, 54, F.J.Lavigna (13) 19,70 15 cps 11 Infi Fitz, 56, E.Siniani (6) 81,90 1/2 cza ú La Agrimensora, 57, M.Aserito (2) 19,15 5 cps - - - - - (*) Largó mal

Dividendos: DONA NALIA $ 2,65, 2,50 y 2,05. La Paito $ 20,10 y 12,35. Nunca Santa $ 4,65. IMPERFECTA $ 4.280,00. CUATRIFECTA $ 555.555,00. DOBLE PLUS $ 8.870,00. TRIPLO PLUS $ 166.650,00. CUATERNA FINAL $ 351.050,00. QUINTUPLO $ 640.070,00. CADENA JACKPOT $ 2.976.430,00. No corrieron: (3) Guillermona, (4) Salinidad, (5) Lunatica Kissing, (9) Lovely Heart y (16) La Sencillez. Tiempo: 59s83c. Cuidador: R.Pellegatta. Stud: El Arabe (r.iv). La ganadora de 3 años es hija de Storm Embrujado y Nice To Rega. RECAUDACIÓN: $ 300.982.100,00. .

