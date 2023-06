PAY THE MAN , 60, K.Banegas

DECIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 OBSEQUIADA, 50, L.Chavez (7) 2 Poli Amorosa, 55, L.Vai (1) 9,45 1 1/2 cpo 3 Pragmatist, 50, H.Dyke (6) 5,65 1 1/2 cpo 4 Pupila Bella, 57, F.L.Gonçalves (2) 2,30 1/2 cpo 5 Peluca Rye, 56, M.Aserito (3) 5,80 2 1/2 cps 6 Mardis Gras, 57, J.Noriega (4) 16,65 2 cps ú Hasta Las Lagrimas, 54, R.Alzamendi (5) 29,40 2 cps - - - Dividendos: OBSEQUIADA $ 3,30 y 1,20. Poli Amorosa $ 1,70. EXACTA $ 2.385,00. TRIFECTA $ 15.760,00. DOBLE $ 2.290,00. CUATERNA CLASICA $ 454.525,00. QUINTUPLO SELECTIVO $ 253.790,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'23s24c. Cuidador: L.A.Sanchez. Stud: Coalnegu. La ganadora de 5 años es hija de Hurricane Cat y Gift Card UNDECIMA CARRERA- 1800 METROS Pag. Dist. 1 DESTABILIZER, 57, F.L.Gonçalves (5) 2 Hit Bambu Fitz, 57, M.Valle (7) 2,10 4 cps 3 Muiño, 54, R.Bascuñan (1) 23,80 1 1/2 cpo 4 Mike, 57, K.Banegas (3) 2,15 cza 5 Forasteiro, 54, L.Balmaceda (4) 13,55 22 cps 6 Sentinum, 57, F.J.Lavigna (6) 12,65 2 cps ú Un Estilo, 57, E.Martinez (2) 12,85 17 cps - - - Dividendos: DESTABILIZER $ 5,40 y 1,55. Hit Bambu Fitz $ 1,80. EXACTA $ 1.150,00. TRIFECTA $ 23.250,00. DOBLE $ 2.940,00. TRIPLO $ 21.275,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'50s71c. Cuidador: C.D.Doello. Stud: Meco Viejo (cdu). El ganador de 4 años es hijo de Portal Del Alto y Soy Picarona DUODECIMA CARRERA- 1800 METROS Pag. Dist. 1 SPACIAL QUEEN, 57, G.Borda (1) 2 Burdalesa, 57, G.Bellocq (8) 4,05 8 cps 3 Quiet Philly, 50, A.B.Valdez (3) 10,15 3/4 cpo 4 Super Dakota, 57, J.Villagra (6) 2,95 1 1/2 cpo 5 Venuca, 57, M.Valle (2) 7,10 10 cps 6* Experta, 54, F.J.Lavigna (7) 4,75 s.a. - - - - - (*) Cruzó al tranco Dividendos: SPACIAL QUEEN $ 2,05 y 1,65. Burdalesa $ 2,50. EXACTA $ 870,00. TRIFECTA $ 6.230,00. DOBLE $ 1.510,00.No corrieron: (4) Ella Mai y (5) Edonis. Tiempo: 1'51s98c. Cuidador: L.R.Cerutti. Stud: La Esperanza. La ganadora de 4 años es hija de Seek Again y Spice Girl DECIMOTERCERA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 SARAPIO, 57, F.L.Gonçalves (6) 2 Dame Un Like, 51, E.Suarez (4) 16,50 6 cps 3 Lothbrook, 54, H.Dyke (1) 9,40 pzo 4 Beths Princess, 54, G.Borda (5) 9,25 1 1/2 cpo 5 Flesh Compadron, 51, P.Capra (h) (7) 7,10 3 1/2 cps 6* The Jordan, 54, R.Villegas (2) 43,00 5 cps - - - - - (*) Largó frío Dividendos: SARAPIO $ 2,50 y 1,20. Dame Un Like $ 1,60. EXACTA $ 805,00. TRIFECTA $ 4.300,00. DOBLE $ 900,00. CUATERNA $ 18.900,00. CADENA JACKPOT $ 168.957,50.No Corrió: (3) Jugador De Cartas. Tiempo: 1'21s72c. Cuidador: H.S.Vilches. Stud: Juanel (vm). El ganador de 5 años es hijo de Hurricane Cat y Honey Gulch DECIMOCUARTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 CAMUFLAJE, 56, G.Borda (5) 2 War Flashbacks, 56, W.Pereyra (2) 5,60 3 cps 3 Benevolent, 56, F.L.Gonçalves (8) 6,20 1 1/2 cpo 4 Jet Risk, 54, F.J.Lavigna (3) 5,80 1 cpo 5 Le Moore, 56, I.Monasterolo (1) 5,95 7 cps 6 El Astral, 56, J.Leonardo (4) 7,75 5 cps - - - Dividendos: CAMUFLAJE $ 1,40 y 1,45. War Flashbacks $ 1,90. EXACTA $ 645,00. TRIFECTA $ 3.900,00. DOBLE $ 690,00.No corrieron: (6) Leibig, (7) Full Of Tears y (9) Puerto Darwin. Tiempo: 56s50c. Cuidador: E.G.Accosano. Stud: El Chorrito (cba). El ganador de 3 años es hijo de Orpen y Camuflada DECIMOQUINTA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 SEÑOR CAPITAN, 56, F.Barroso (6) 2 Tisiano, 56, F.L.Gonçalves (2) 1,55 cza 3 Global Meeting, 56, K.Banegas (4) 28,45 3 cps 4 Clandestino Soy, 56, A.Giannetti (8) 3,05 v.m. 5 French Rodent, 56, L.Vai (8a) 3,05 5 cps 6 Mirame Nak, 56, O.Alderete (7) 108,35 2 cps 7 Don Master, 52, T.Baez (5) 13,15 cza 8* Richard Kimbhal, 56, G.Calvente (1) 6,15 5 cps 9 Señor Rush, 54, G.Reynoso (9) 38,60 4 cps 10 El Giardinetto, 56, J.Villagra (10) 6,35 2 cps úX Possunt, 56, P.Carrizo (3) 121,45 22 cps - - - - - (*) Largó retrasado (X) Largó frío Dividendos: SEÑOR CAPITAN $ 19,00, 3,25 y 1,10. Tisiano $ 1,55 y 1,10. Global Meeting $ 1,10. EXACTA $ 2.425,00. CUATRIFECTA $ 357.140,00. DOBLE FINAL $ 6.120,00. TRIPLO FINAL $ 24.750,00. CUATERNA FINAL $ 81.200,00. QUINTUPLO SELECTIVO $ 166.780,00.Corrieron todos. Tiempo: 1'25s75c. Cuidador: R.M.Bullrich. Stud: Comalal. El ganador de 3 años es hijo de Señor Candy y Navegacio. RECAUDACIÓN: 144.783.719. . CAMUFLAJE. War Flashbacks. EXACTA. TRIFECTA. 