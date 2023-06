Resultados de las carreras de ayer en San Isidro

DECIMOCUARTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 POLISH VIP, 56, J.M.Sanchez (5) 2 Anguissola, 56, E.Ortega P. (9) 1,60 3/4 cpo 3* Arkadia, 56, C.Benitez (3) 12,75 pzo 4 Cautiva Salvaje, 56, C.Perez G. (15) 10,30 1/2 cpo 5 Bulliciosa Johan, 56, L.Balmaceda (6) 10,60 3 cps 6 Por Fin Llegaste, 56, J.Leonardo (14) 54,00 1/2 cpo 7 California Mani, 56, K.Banegas (12) 4,90 2 1/2 cps 8 Benirras, 52, C.Romagnoli (13) 18,00 1 1/2 cpo 9 Pura Y Bella, 56, S.Barrionuevo (11) 85,85 cza 10 Reina De Los Prados, 53, A.Allois (7) 19,90 2 cps 11 Honor Figurada, 56, A.I.Romay (2) 265,75 3 1/2 cps ú March Of Time, 56, M.Aserito (10) 30,00 2 1/2 cps - - - - - (*) Largó cruzado

Dividendos: POLISH VIP $ 4,65, 1,25 y 1,35. Anguissola $ 1,45 y 1,25. Arkadia $ 2,00. IMPERFECTA $ 1.140,00. TRIFECTA Extra $ 20.250,00. DOBLE $ 1.600,00.No corrieron: (1) Morena Cat, (4) Kristina Fe y (8) Homenajeada La Perla. Tiempo: 1'12s94c. Cuidador: F.Scarpello. Stud: Pampas. La ganadora de 3 años es hija de South Kissing y Polaca Vip DECIMOQUINTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 ANDERMATT, 54, L.Brigas (13) 2 Soy Guapita, 56, W.Pereyra (11) 2,85 1 cpo 3 Alma Malvada, 56, P.Carrizo (3) 5,30 1/2 cpo 4 La Shelby, 52, F.Caceres (4) 22,25 1 1/2 cpo 5 Forty Helena, 52, H.Dyke (15) 8,00 3 cps 6 Spring Dark, 56, B.Enrique (7) 5,55 1/2 pzo 7 Princesa Iluminada, 56, A.Cabrera (5) 17,75 3 1/2 cps 8 Back The Legend, 52, C.Romagnoli (12) 7,70 3 cps 9 Helsby, 53, D.Lencinas (8) 129,00 3 1/2 cps 10 Realeza Viva, 56, C.Perez G. (14) 27,55 1/2 pzo 11 Las Juanitas, 56, R.Alzamendi (10) 102,10 4 cps 12* La Kahlo, 56, R.Bascuñan (2) 36,05 3/4 cpo ú Misionaria, 56, G.Borda (1) 7,00 5 cps - - - - - (*) Se escapó de los partidores Dividendos: ANDERMATT $ 5,45, 2,40 y 1,80. Soy Guapita $ 1,55 y 1,35. Alma Malvada $ 1,80. IMPERFECTA $ 1.720,00. CUATRIFECTA $ 218.105,00. DOBLE PLUS $ 7.750,00. TRIPLO FINAL $ 21.525,00. CUATERNA $ 170.200,00. No corrieron: (6) Arcadia Blue y (9) Adrianita Emper. Tiempo: 1'12s95c. Cuidador: J.L.Cervantes. Stud: Juanjo (tuc). La ganadora de 3 años es hija de Señor Candy y Ador. RECAUDACIÓN: $ 115.728.425.

PAGALE VOS. One Truth. Cravings For Beer. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. TRIPLO. CADENA JACKPOT.No corrieron: (2) Lacalle Lin, (3) Fanatico Mistico y (7) Rio Helado1'5s28c.D.A.Urriza.Stud Octubre Rojo. El ganador de 4 años es hijo de Dancing For Me y Ramsey`s Girl