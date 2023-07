Can Be Gold , 56, M.Aserito

Duke Of Edinburgh , 56, G.Borda

INTENSE FOR ME , 56, M.Valle

QUINTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 DIRECTA DEL SOL, 57, I.Monasterolo (5) 2 She`s My Dream, 51, A.B.Valdez (1) 5,75 3/4 cpo 3 Walhala, 57, B.Enrique (6) 2,90 1 cpo 4 La Marche, 54, J.Flores (4) 2,50 1/2 cpo 5 Aguja Escarlata, 57, E.Martinez (3) 13,40 1 1/2 cpo 6* Miss Fight Girl, 51, A.Spinella (2) 12,55 3 cps - - - - - (*) Indócil en los partidores

Dividendos: DIRECTA DEL SOL $ 2,20 y 1,35. She's My Dream $ 2,70. EXACTA $ 915,00. TRIFECTA Extra $ 4.420,00. DOBLE $ 1.630,00. CUATERNA JACKPOT $ 7.400,00. Corrieron todos. Tiempo: 57s74c. Cuidador: E.C.Bustos. Stud: Belen Y Gatica (sfe). La ganadora de 5 años es hija de Sol Planet y Roja Directa SEXTA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 ENVIDIENME, 57, B.Enrique (5) 2 Tax Code, 57, W.Pereyra (6) 6,60 8 cps 3 Gijon, 57, M.Valle (4) 43,35 cza 4 Carteador, 57, J.Villagra (3) 4,50 pzo 5 Mr Neil, 57, K.Banegas (1) 2,50 2 cps 6 Haka Maori, 57, G.Borda (8) 3,90 cza 7 Little Tiger, 53, S.Conti (7) 21,75 2 cps 8* King In The North, 57, C.Velazquez (2) 11,55 1/2 cpo ú Risky Way, 57, L.Vai (9) 13,85 2 cps - - - - - (*) Largó frío Dividendos: ENVIDIENME $ 3,75, 1,75 y 2,90. Tax Code $ 285 y 2,45. Gijon $ 7,20. EXACTA $ 4.185,00. TRIFECTA $ 2.650,00. DOBLE $ 2.650,00. TRIPLO $ 7.580,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'24s32c. Cuidador: D.Peña. Stud: Gran Muñeca. El ganador de 4 años es hijo de Orpen y Envidiosa Key SEPTIMA CARRERA- 1000 METROSPremio: Clásico Necochea (l) - L Pag. Dist. 1 LORD ALEX, 56, C.Velazquez (1) 2 Tan Brujo, 56, M.Valle (6) 2,00 1 cpo 3 Keep In Touch, 54, G.Borda (2) 4,00 4 cps 4 Catanazo, 54, T.Baez (3) 6,35 5 cps 5* Emperor Wine, 57, Jorge Peralta (4) 2,15 pzo 6 Don Cacao, 51, E.G.Ortega T. (5) 22,45 1/2 cpo - - - - - (*) Ligó suelta Dividendos: LORD ALEX $ 11,15 y 2,15. Tan Brujo $ 1,35. EXACTA $ 2.400,00. TRIFECTA Extra $ 27.630,00. DOBLE $ 14.110,00. QUINTUPLO $ 310.300,00. Corrieron todos. Tiempo: 55s35c. Cuidador: A.F.Franco. Stud: El Olimpo. El ganador de 7 años es hijo de Exchange Rate y Lady Tiz OCTAVA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 ZIOSERGIO, 57, O.Alderete (6) 2 Es Besuqueiro, 57, M.Valle (5) 4,35 9 cps 3 Clarito In, 53, C.Romagnoli (3) 5,35 3/4 cpo 4 Feel The Way, 57, G.Borda (4) 3,10 3/4 cpo 5 Loyal Boy, 51, H.Dyke (2) 5,45 2 cps 6 Mar Glorioso, 53, T.Baez (7) 12,60 2 1/2 cps ú* Treasure Bevy, 57, S.Barrionuevo (1) 30,05 s.a. - - - - - (*) Cruzó al tranco Dividendos: ZIOSERGIO $ 2,05 y 1,25. Es Besuqueiro $ 1,70. EXACTA $ 1.150,00. TRIFECTA $ 2.615,00. DOBLE $ 6.160,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'22s36c. Cuidador: E.R.Bortule. Stud: A. S. F.. El ganador de 5 años es hijo de Catcher In The Rye y Mubareraat NOVENA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 ELISENDA, 57, R.Bascuñan (5) 2 Una Grosa, 57, O.Alderete (1) 5,30 1/2 pzo 3 Doña Habana, 57, W.Pereyra (3) 3,70 1 cpo 4 Winning Legs, 55, J.Espinoza (6) 8,80 2 1/2 cps 5 Focara, 53, H.Dyke (2) 5,10 3/4 cpo 6 Stormy Tentada, 57, I.Monasterolo (7) 3,00 1/2 pzo ú Exact Link, 57, J.Noriega (4) 33,55 1 cpo - - - Dividendos: ELISENDA $ 3,00 y 1,75. Una Grosa $ 3,75. EXACTA $ 1.625,00. TRIFECTA $ 2.925,00. DOBLE $ 1.310,00. TRIPLO SELECTIVO $ 20.140,00. CUATERNA SELECTIVA $ 371.100,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'27s16c. Cuidador: E.Martin Ferro. Stud: Hs. Las Retamas. La ganadora de 4 años es hija de Il Campione y Elkhorn Gal DECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 TRIGGER DONE, 57, B.Enrique (6) 2 Distinto Hit, 54, G.Tempesti V. (4) 2,50 2 1/2 cps 3 Helluva Win, 53, R.Salazar (7) 5,70 1 cpo 4 Almost True, 53, T.Baez (3) 39,50 5 cps 5 Edipo Rey, 55, J.Leonardo (8) 49,60 2 1/2 cps 6* El Mustang, 53, P.Capra (h) (2) 12,35 4 cps 7 Joseph Roulin, 57, R.Bascuñan (1) 18,20 3 1/2 cps ú School Time, 53, C.Romagnoli (9) 3,80 1/2 cpo - - - - - (*) Largó mal Dividendos: TRIGGER DONE $ 2,65, 1,25 y 1,10. Distinto Hit $ 1,30 y 1,10. Helluva Win $ 1,10. EXACTA $ 630,00. TRIFECTA Extra $ 4.400,00. DOBLE $ 1.290,00. CADENA JACKPOT $ 110.390,00.No Corrió: (5) Amigo De Fierro. Tiempo: 57s43c. Cuidador: M.A.B.Medina. Stud: Don Guillermo (rº). El ganador de 5 años es hijo de Cosmic Trigger y Properly Done UNDECIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 PLAYA CHOPERA, 56, C.Velazquez (1) 2 La Barcaza, 56, M.La Palma (8) 16,45 4 cps 2 Neowise (brz), 56, B.Enrique (7) 2,65 cza 4 Doña Super, 56, W.Pereyra (5) 7,95 emp. 5 Whisky Femme, 56, J.Noriega (10) 10,00 1/2 cpo 6 Zootopia, 56, G.Borda (6) 12,90 2 cps 7 Distinguida Bomb, 56, M.Valle (3) 3,00 pzo 8 My Long Legs, 56, W.Moreyra (2) 15,55 pzo 9 Stormy Sharp, 56, O.Alderete (9) 31,65 7 cps 10* Dubai Ward, 56, P.Carrizo (4) 39,95 4 cps ú Belleza Remota, 52, H.Dyke (11) 7,75 1 cpo - - - - - (*) Largó frío Dividendos: PLATA CHOPERA $ 5,05, 1,80 y 1,95. Neowise $ 1,25 y 1,80. La Barcaza $ 2,55 y 3,65. EXACTA $ 1.200,00, y $ 2,55 y 3,65. TRIFECTA $ 17.795,00, y $ 23.380,00. DOBLE $ 3.550,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'26s17c. Cuidador: L.R.Cerutti. Stud: Don Santiago. La ganadora de 3 años es hija de Treasure Beach y Una Moto DUODECIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 WHY DONNA, 56, G.Borda (6) 2 Oshira, 56, R.Bascuñan (7) 3,60 2 cps 3 Señora Alina, 56, K.Banegas (10) 6,40 1/2 cpo 4 Entre Amigas, 56, J.Noriega (11) 1,95 2 1/2 cps 5* Luna De Dubai, 56, I.Monasterolo (4) 31,90 pzo 6X Marmaid Beach, 56, A.Paez (8) 88,50 5 cps 7 Queen`s Legacy, 56, F.Barroso (9) 6,05 cza 8 Olimpica Hit, 56, M.Valle (2) 11,15 1 cpo 9 Gran Preciosa, 56, B.Enrique (3) 12,35 1 cpo 10 Parajuru, 56, W.Moreyra (1) 21,55 1/2 pzo ú Laguna Setubal, 56, J.Villagra (5) 10,00 6 cps - - - - - (*) Largó frío (X) Largó frío Dividendos: WHY DONNA $ 21,85, 4,25 y 2,40. Oshira $ 1,95 y 1,50. Señora Alina $ 2,40. IMPERFECTA $ 8.820,00. CUATRIFECTA $ 264.905,00. DOBLE PLUS $ 75.625,00. TRIPLO $ 196.950,00. CUATERNA $ 875.000,00. QUINTUPLO $ 668.050,00.No Corrió: (12) Tarsica Start. Tiempo: 1'26s17c. Cuidador: M.E.Carezzana. Stud: Don Florentino. La ganadora de 3 años es hija de Touareg y Whyda. RECAUDACIÓN: $ 115.952.784.. PLATA CHOPERA. Neowise. La Barcaza. EXACTATRIFECTADOBLE. 