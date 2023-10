Resultados de las carreras de ayer en San Isidro

WISH TO GO , 56, W.Pereyra

DECIMOCUARTA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 CHAU MARIU, 57, A.Paez (1) 2 Joy Velita, 57, F.L.Gonçalves (11) 2,05 3/4 cpo 3 Realeza Viva, 57, G.Calvente (4) 12,25 5 cps 4 Sexy Dream, 57, K.Banegas (3) 3,55 1/2 cpo 5 Santa Mapuche, 57, S.Piliero (10) 14,75 1/2 cpo 6 Lluvia Musical, 54, L.Armoha (2) 7,60 hco 7 Bufanda Roja, 57, Jorge Peralta (12) 9,40 2 1/2 cps 8 La Doguita, 57, E.Ortega P. (8) 18,70 3 cps 9 Fury Storm, 57, L.Noriega (7) 12,00 cza ú Ninja De Alma, 55, F.J.Lavigna (9) 45,50 1/2 pzo - - - Dividendos: CHAU MARIU $ 6,15, 2,35 y 1,45. Joy Velita $ 1,25 y 1,10. Realeza Viva $ 1,75. IMPERFECTA $ 1.200,00. TRIFECTA $ 29.150,00. DOBLE $ 1.440,00. CADENA JACKPOT $ 83.992,50.No corrieron: (5) Cautiva Salvaje y (6) Que Espadaña. Tiempo: 1'6s27c. Cuidador: M.A.B.Medina. Stud: La Emilia (cdu). La ganadora de 4 años es hija de Parishioner y Spasita DECIMOQUINTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 CAFE RISTRETTO, 57, E.Ortega P. (1) 2 Ellider, 57, P.Carrizo (2) 5,00 5 cps 3 Gracioso Nak, 58, A.Fuentes (14) 3,15 1/2 pzo 4 Exactly Now, 54, L.Colasso (9) 11,35 3/4 cpo 5 Blue Atomic, 54, L.Armoha (5) 7,95 3/4 cpo 6 Not For Bahia, 57, J.Medina (4) 73,50 1/2 cpo 7 Poor Boy, 57, J.Oger (10) 44,05 1 cpo 8 Authentic, 53, L.Recuero (12) 4,05 1/2 cpo 9 Dlivery Por Johan, 57, M.Aserito (8) 41,10 1/2 cpo 10 Ni Yo Ni Tu, 57, Jorge Peralta (6) 3,45 1/2 cza ú Candy Olvidado, 54, H.Dyke (11) 29,15 8 cps - - - Dividendos: CAFE RISTRETTO $ 8,60, 4,00 y 2,55. Ellider $ 3,60 y 2,25. Gracioso Nak $ 1,65. IMPERFECTA $ 5.100,00. TRIFECTA Extra $ 29.930,00. DOBLE $ 4.030,00.No corrieron: (3) Vadinho, (7) Canchero Spring y (13) Adri Full. Tiempo: 1'6s82c. Cuidador: V.H.Fahler. Stud: Mustafa (v. M.). El ganador de 4 años es hijo de Lizard Island y Caferana DECIMOSEXTA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 LA BLAZVICH, 57, F.L.Gonçalves (8) 2 Enunciativa, 57, R.R.Barrueco (5) 4,60 1 1/2 cpo 3 Chabela Cat, 53, T.Baez (12) 4,65 2 cps 4 Valju, 57, L.Balmaceda (3) 9,85 3 cps 5 Re Viva, 53, L.Recuero (9) 33,95 cza 6 Sinceramente, 57, M.La Palma (6) 14,90 2 1/2 cps 7* Tiffany Moon, 55, J.Paoloni (4) 31,60 cza 8 La Balta, 57, E.Ortega P. (11) 13,00 1 cpo 9 Fem Fatale, 57, W.Pereyra (7) 8,10 1/2 pzo 10 Family Fruit, 57, C.Montoya (1) 13,40 2 1/2 cps úX Miss Carry Hit, 57, A.Castro (2) 50,50 7 cps - - - - - (*) Largó frío (X) Largó frío Dividendos: LA BLAZVICH $ 1,90, 1,40 y 1,20. Enunciativa $ 1,45 1,35. Chabela Cat $ 2,25. IMPERFECTA $ 1.150,00. CUATRIFECTA $ 13.505,00. DOBLE PLUS $ 9.325,00. TRIPLO FINAL $ 42.775,00. CUATERNA FINAL $ 113.475,00. APURSTA QUINTUPLO $ 106.620,00. No Corrió: (10) Vale Lepra. Tiempo: 1'6s92c. Cuidador: D.R.Cima. Stud: Papagayo. La ganadora de 4 años es hija de Flesh For Fantasy y Ana Luci. RECAUDACIÓN: $ 141.762.641.

WISH TO GO. Didactico. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. TRIPLO SELECTIVO. CUATERNA SELECTIVA.No corrieron: (6) Monte Seequers y (7) Fanatismo Pass1'11s11c.M.A.B.Medina.Valentino (gguay). El ganador de 3 años es hijo de Winning Prize y Great Wish