Resultados de las carreras del viernes 19 de marzo del Hipódromo de San Isidro

PLEASE DON`T GO , 57, O.Alderete

DECIMA CARRERA- 2000 METROS Gan Pag. Dist. 1 FIXED IDEA, 52, R.Frias (9) 70668 2 Nimia Rye, 57, A.Domingos (3) 96416 6,45 2 cps 3 Perola Negra, 57, E.Talaverano (5) 327306 1,90 2 1/2 cps 4 Eladia Vuelve, 54, E.Ortega P. (8) 185636 3,35 cza 5 Kalivia, 56, G.Calvente (10) 84610 7,35 7 cps 6 Cute Smile, 53, A.I.Romay (4) 24875 25,00 1 cpo ú Pinta Milonguera, 57, W.Moreyra (1) 77735 8,00 11 cps - - - 867246 Dividendos: FIXED IDEA $ 12,25 y 4,55. Nimia Eye $ 4,55. EXACTA $ 2.080,50. TRIFECTA $ 5.697,00. DOBLE $ 11.037,50.No corrieron: (2) Apache Dancer, (6) La Barra Brava y (7) Dickinson. Tiempo: 2'0s77c. Cuidador: J.M.Etchechoury. Stud: Las Monjitas. La ganadora de 4 años es hija de Exchange Rate y Stormy Eminente UNDECIMA CARRERA- 1400 METROS Gan Pag. Dist. 1 SAVORY, 57, I.Monasterolo (12) 115593 2 Zamba Strong, 57, M.Valle (1) 61136 11,25 1 1/2 cpo 3 Le Procope, 57, M.Gonzalez (8) 18639 36,90 1/2 pzo 4 Isolano, 57, J.Noriega (11) 29392 23,40 3/4 cpo 5 Señor True, 57, E.Ortega P. (3) 23635 29,10 pzo 6 Boecio, 57, L.Balmaceda (2) 85972 8,00 1 1/2 cpo 7 Wild Mister, 57, G.Calvente (5) 218342 3,15 3/4 cpo 8 Rhydon, 53, R.Frias (6) 56841 12,10 hco 9 Master Genius, 57, D.Ramella (9) 10848 63,40 1/2 cpo 10 Portal Prize, 57, O.Alderete (10) 40818 16,85 1/2 pzo 11 Ever Fast, 57, B.Enrique (4) 27677 24,85 3/4 cpo 12 Viryinio, 57, F.L.Goncalves (13) 269716 2,55 5 cps ú Global Star, 57, A.Cabrera (7) 2358 291,70 12 cps - - - 960966 Dividendos: SAVORI , 7,05, 3,65 y 2,40. Zamba Strong $ 4,95 y 2,50. Le Procop $ 8,70. IMPERFECTA $ 1.487,50. TRIFECTA $ 41.096,00. DOBLE $ 7.080,00. TRIPLO $ 250.000,00. CUATERNA $ 222.220,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'22s47c. Cuidador: G.E.Romero. Stud: Tramo 20 (sgo. Del E.). El ganador de 4 años es hijo de Equal Stripes y Salerni DUODECIMA CARRERA- 1400 METROS Gan Pag. Dist. 1 SARITA HALO, 56, D.Ramella (5) 225775 2 Global Rif, 56, A.Giannetti (9) 141588 2,95 1 cpo 3 Maka, 56, W.Pereyra (6) 91799 4,55 9 cps 4 Rigolizia, 56, A.Domingos (12) 11138 37,50 1 cpo 5 Sail Global, 54, L.Ramallo (3) 14403 29,00 1 cpo 6 Crazy Again, 56, A.Cabrera (4) 16444 25,40 3 cps 7 Tormenta Embrujada, 56, G.Calvente (1) 31884 13,10 1 cpo 8 Cursadora, 56, O.Villarroel (7) 18564 22,50 pzo 9 Calda, 56, O.Alderete (2) 23076 18,10 1/2 pzo ú Distinta, 53, C.Perez G. (11) 9429 44,30 1 1/2 cpo - - - 584099 Dividendos: SARITA HALO $ 1,85, 1,25 y 1,10. Global Rif $ 1,50 y 1,15. Maka $ 1,15. IMPERFECTA $ 192,50. TRIFECTA $ 279,00. DOBLE $ 705,00. CADENA CON JACKPOT con 6 aciertos , con 5 aciertos $ 11.300,25.No corrieron: (8) Fahda y (10) Keep The Faith. Tiempo: 1'22s79c. Cuidador: F.R.Cacciabue. Stud: Los Patrios. La ganadora de 3 años es hija de Sebi Halo y Bellatrice DECIMOTERCERA CARRERA- 1400 METROS Gan Pag. Dist. 1 ENUMERABLE, 56, E.Ortega P. (9) 535256 2 Agled, 56, W.Pereyra (2) 123902 5,40 1 cpo 3 Marcia Winter, 56, J.Noriega (6) 10046 66,60 6 cps 4 Calatea, 56, F.L.Goncalves (7) 82601 8,10 3 cps 5 Ya Basta, 54, A.Castro (1) 21173 31,60 2 1/2 cps 6 Born A Star, 54, S.Barrionuevo (4) 9260 72,25 1 1/2 cpo 7 Virtual Image, 56, W.Moreyra (5) 45984 14,55 1/2 cpo 8 Joy Chispex, 56, O.Alderete (10) 15452 43,30 1 1/2 cpo 9 Mañana Campestre, 56, A.Giannetti (12) 91030 7,35 2 1/2 cps 10 Tramposa Soy, 56, L.Tello E. (3) 8723 76,70 10 cps ú Catedratica Stripes, 56, I.Monasterolo (8) 7409 90,30 s.a. - - - 950837 Dividendos: ENUMERABLE , 1,85, 1,10 y 1,10. Agled $ 1,80 y 1,20. Marcia Winter $ 1,40. IMPERFECTA $ 170,00. TRIFECTA $ 1.312,00. DOBLE $ 142,50. TRIPLO $ 1.427,50.No Corrió: (11) Care Fine. Tiempo: 1'22s71c. Cuidador: N.Martin Ferro. Stud: Hs. Pozo De Luna. La ganadora de 3 años es hija de Suggestive Boy y Encomiada DECIMOCUARTA CARRERA- 1200 METROS Gan Pag. Dist. 1 FAIR PLAYER, 57, F.L.Goncalves (8) 119050 2 Tahini Night, 57, G.J.Garcia (13) 54349 6,90 2 1/2 cps 3 Caloventor, 57, C.Montoya (2) 102742 3,65 hco 4 Magic Horse, 53, E.Suarez (10) 6970 53,80 cza 5 Tole Tole, 57, L.Tello E. (1) 7622 49,20 1/2 pzo 6 Que Sorpresa, 53, A.I.Romay (12) 75001 5,00 1/2 cpo 7 King Curl, 55, A.Castro (9) 10917 34,35 2 cps 8 Coronado All, 57, P.Carrizo (7) 50336 7,45 1 1/2 cpo 9 Coco Freud, 57, O.Alderete (4) 3412 109,90 1 1/2 cpo 10 Pitotoy, 54, M.La Palma (6) 6405 58,55 1 1/2 cpo 11 Tancho, 55, N.Villarreta (5) 65219 5,75 3 cps 12 Galup Boy, 57, G.Bellocq (15) 4829 77,65 3/4 cpo 13 Giant`s Macho One, 57, G.Bonasola (16) 2494 150,35 1/2 cza ú Patrimonio Neto, 57, R.R.Barrueco (14) 14911 25,15 12 cps - - - 524258 Dividendos: FAIR PLAYER $ 3,15, 1,75 y 1,20. Tahini Night $ 2,90 y 1,55. Caloventor $ 1,35. IMPERFECTA $ 610,00. CUATRIFECTA $ 24.892,50. DOBLE $ 285,00. QUINTUPLO: a ganador $ 20.490,50, a placé $ 137,00.No corrieron: (3) Señor Patito y (11) Epico Final. Tiempo: 1'10s10c. Cuidador: N.Tartaglia. Stud: Cumeneyen. El ganador de 4 años es hijo de Ap Candy y Fast Road DECIMOQUINTA CARRERA- 1200 METROS Gan Pag. Dist. 1 DOÑA UBENZA, 57, C.Velazquez (11) 113067 2 Midriasis, 53, A.I.Romay (10) 67111 7,75 1 cpo 3 Party Doll, 55, S.Barrionuevo (6) 65014 8,00 2 1/2 cps 4 Joy Mishka, 57, A.Domingos (15) 118207 4,40 cza 5 Plage Midi, 54, R.Frias (12) 123836 4,20 3 cps 6 Cana Al Aire, 53, U.Chaves (4) 7086 73,40 1/2 pzo 7 Dona Gali, 57, L.Noriega (7) 130028 4,00 1/2 cpo 8 Tri Top, 54, L.Garcia (1) 13687 38,00 1/2 cza 9 Loca Como Tu Madre, 57, P.Carrizo (9) 4298 121,00 2 cps 10 Stormy Petitera, 57, R.R.Barrueco (5) 3647 142,60 2 1/2 cps 11 Esha, 53, E.Suarez (8) 2034 255,65 1 1/2 cpo 12 Noche De America, 57, I.Monasterolo (14) 32507 16,00 1 cpo 13 Sarafina Stripes, 57, M.Gonzalez (3) 5045 103,10 2 cps 14 Spritecat, 57, J.Noriega (13) 21100 24,65 4 cps 15 Leia, 54, N.Villarreta (16) 14734 35,30 1 1/2 cpo ú Ada Ardor, 57, A.Cabrera (2) 4279 121,55 s.a. - - - 725680 Dividendos: DOÑA UBENZA $ 4,60, 3,05 y 1,60. Midriasis $ 2,80 y 1,80. Party Doll $ 3,15. IMPERFECTA $ 1.337,50. CUATRIFECTA $ 23.437,00. DOBLE FINAL $ 3.095,00. TRIPLO $ 7.245,00. CUATERNA $ 5.422,50. Corrieron todos. Tiempo: 1'10s54c. Cuidador: M.Milanese. Stud: Don Ibaldo. La ganadora de 4 años es hija de Sixties Icon y Icar. RECAUDACIÓN: $ 38.541.547. . FAIR PLAYER. Tahini Night. Caloventor. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE. QUINTUPLO: a ganadora placé.No corrieron: (3) Señor Patito y (11) Epico Final1'10s10c.N.Tartaglia.Cumeneyen. El ganador de 4 años es hijo de Ap Candy y Fast Road ENUMERABLE , 1,85, 1,10 y 1,10. Agled. Marcia Winter. IMPERFECTA. TRIFECTA. DOBLE. TRIPLO.No Corrió: (11) Care Fine1'22s71c.N.Martin Ferro.Hs. Pozo De Luna. La ganadora de 3 años es hija de Suggestive Boy y Encomiada SARITA HALO. Global Rif. Maka. IMPERFECTA. TRIFECTA. DOBLE. CADENA CON JACKPOT con 6 aciertos , con 5 aciertos.No corrieron: (8) Fahda y (10) Keep The Faith1'22s79c.F.R.Cacciabue.Los Patrios. La ganadora de 3 años es hija de Sebi Halo y Bellatrice SAVORI , 7,05, 3,65 y 2,40. Zamba Strong. Le Procop. IMPERFECTA. TRIFECTA. DOBLE. TRIPLO. CUATERNA. Corrieron todos1'22s47c.G.E.Romero.Tramo 20 (sgo. Del E.). El ganador de 4 años es hijo de Equal Stripes y Salerni FIXED IDEA. Nimia Eye. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE.No corrieron: (2) Apache Dancer, (6) La Barra Brava y (7) Dickinson2'0s77c.J.M.Etchechoury.Las Monjitas. La ganadora de 4 años es hija de Exchange Rate y Stormy Eminente

PLEASE DON T GO. Baronesa Asiatica. Inthename Of Love. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. CUATERNA. Corrieron todos1'21s80c.C.A.Cardon.De Prepo (vguay). La ganadora de 4 años es hija de Señor Candy y Go Do It