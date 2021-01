Resultados de las carreras del viernes 29 de enero en el Hipódromo de Palermo

DECIMOCUARTA CARRERA- 1200 METROS

Gan Pag. Dist. 1 FORTY SALTARINA, 53, R.Frias (1) 64030 2 Six Sigma, 57, D.E.Arias (11) 105617 4,85 1/2 cpo 3 Standiana, 57, P.Carrizo (6) 39863 12,85 5 cps 4 Etoile De Epinal, 57, J.Villagra (4) 238253 2,15 1 cpo 5 Loran Sea, 57, B.Enrique (2) 17218 29,75 cza 6 Moreneta, 57, L.Cabrera (10) 92296 5,55 1/2 cza 7 Señora Contadora, 55, S.Barrionuevo (9) 23126 22,15 2 1/2 cps 8 Doña Espina, 57, J.Noriega (8) 27839 18,40 3/4 cpo 9* Surge Bailarina, 53, J.Avendaño (3) 5369 95,40 5 cps úX Mirame Borges, 57, W.Pereyra (7) 103483 4,95 - - - 717096 - - (*) Largó frío (X) Desmontó

Dividendos: FORTY SALTARINA $ 8,00, 3,50 y 3,30. Six Sigma $ 2,75 y 2,40. Standiana $ 3,75. IMPERFECTA $ 169,00. CUATRIFECTA $ 14.186,00. DOBLE EXTRA: a ganador $ 301,00, a placé $ 73,00. TRIPLO $ 9.602,50. PICK 4 $ 25.513,00. No Corrió: (5) Lolita Lempicka. Tiempo: 1'11s56c. Cuidador: C.A.Mourazos. Stud: C. M. V. (ggchu). La ganadora de 5 años es hija de Forty Lazaro y Barisfer. RECAUDACIÓN: $ 26.158.579.