The Catcher , 57, M.La Palma

Leyend Of Fire , 53, E.Candia G.

ME AMORE , 57, I.Monasterolo

CUARTA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 PENSAR EN VOS, 54, R.Bascuñan (11) 2 Que Tango, 53, L.Brigas (2) 6,25 1 1/2 cpo 3 Le Reveur, 57, B.Enrique (9) 9,50 3/4 cpo 4 For Runner, 57, F.L.Goncalves (12) 5,15 2 cps 5 Quenco, 57, M.Aserito (10) 2,95 6 cps 6 Right On, 57, J.Leonardo (6) 6,55 1/2 pzo 7 Balazo Smock, 57, A.Fuentes (5) 28,65 5 cps 8 Aquel Amor, 53, F.J.Lavigna (7) 8,95 pzo 9 Tactical Attack, 53, J.M.Sanchez (3) 81,80 3/4 cpo 10 Sir Reward, 57, P.Carrizo (4) 18,05 4 cps ú Sr. Jos, 57, E.Ortega P. (1) 13,90 3 cps - - - Dividendos: PENSAR EN VOS $ 4,20, 3,30 y 1,55. Que Tango $ 2,95 y 2,55. Le Reveur $ 3,15. IMPERFECTA $ 930,00. TRIFECTA $ 6.572,50. DOBLE $ 517,50. CUATERNA $ 2.595,00. No Corrió: (8) Ojo Lluvioso. Tiempo: 1'5s18c. Cuidador: C.R.Vilche. Stud: Julia - Alejo - Simon (r.iv). El ganador de 4 años es hijo de True Cause y Coramina QUINTA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 JOLLY NIGHT, 57, O.Alderete (6) 2 Gamberi, 57, F.L.Goncalves (2) 2,90 1 1/2 cpo 3 Domingo Rye, 57, A.Giannetti (5) 1,95 1 1/2 cpo 4 Nochero Banker, 53, T.Baez (1) 5,60 12 cps 5 Zarautz, 57, E.Ortega P. (3) 18,95 21 cps 6 Kick Boxing, 57, S.Piliero (4) 45,15 9 cps - - - Dividendos: JOLLY NIGHT $ 2,70 y 1,75. Gamberi $ 2,05. EXACTA $. 587,50 TRIFECTA $ 1.202,50. DOBLE $ 1.440,00. TRIPLO $ 1.930,00. CUATERNA $ 1.724,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'23s77c. Cuidador: E.R.Bortule. Stud: Rivica. El ganador de 4 años es hijo de Cityscape y Jolie Chris SEXTA CARRERA- 1800 METROS Pag. Dist. 1 CHAMPION OF PEACE, 57, J.Villagra (5) 2 Santo Tirso, 57, B.Enrique (3) 4,40 1/2 cpo 3 Elevado Boy, 57, M.La Palma (6) 3,00 8 cps 4 Chuck Bass, 53, J.Espinoza (2) 6,90 3/4 cpo 5 Ionesco, 53, F.J.Lavigna (4) 16,35 10 cps 6* Montebebello, 53, S.Arias (1) 28,15 4 cps - - - - - (*) Largó cruzado Dividendos: CHAMPION OF PEACE $ 1,45 y 1,10. Santo Tirso $ 1,10. EXACTA $ 230,00. TRIFECTA $ 427,50. DOBLE $ 307,50. Corrieron todos. Tiempo: 1'50s47c. Cuidador: R.M.Vivas. Stud: Tramo 20 (sgo. Del E.). El ganador de 5 años es hijo de Ever Peace y Corsa Champ SEPTIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 SEYTON, 55, G.Bonasola (3) 2 Pokemon Ex Go, 55, E.G.Ortega T. (4) 3,30 hco 3 Malraux, 53, G.Borda (2) 3,40 2 cps 4 Bill Collins, 55, C.Cabrera (7) 39,35 3/4 cpo 5 El Chamuyo, 53, R.Bascuñan (5) 8,25 cza 6 Gatinho Do Emma, 53, E.Candia G. (8) 4,95 2 cps 7* Morocha Triunfal, 52, S.Arias (6) 8,75 2 cps ú Seattle Vin, 57, I.Monasterolo (1) 2,90 3 cps - - - - - (*) Sofrenó Dividendos: SEYTON $ 13,35, 4,80 y 1,65. Pokemon Ex Go $ 1,55 y 1,35. Malraux $ 1,20. EXACTA $ 2.697,50. TRIFECTA $ 14.495,00. DOBLE $ 1.420,00. CUATERNA $ 50.000,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'24s67c. Cuidador: G.A.Poggio. Stud: El Imposible (cdu). El ganador de 6 años es hijo de Violence y Summer Memories OCTAVA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 LORIANA, 53, L.Brigas (5) 2 La Grand Parade, 53, G.Borda (7) 3,00 5 cps 3 Lunita Mercedina, 53, T.Baez (8) 5,75 3 1/2 cps 4 Sociedad Perfecta, 57, A.Cabrera (4) 19,45 3 cps 5 Perfecta High, 57, F.L.Goncalves (2) 5,45 1 cpo 6 Take The Lead, 57, B.Enrique (1) 5,35 cza 7 Rosa Del Verano, 57, S.Barrionuevo (6) 17,70 9 cps ú Very Rimout, 57, I.Monasterolo (3) 3,60 1 1/2 cpo - - - Dividendos: LORIANA $ 4,70, 1,90 y 1,45. La Grand Parade $ 1,85 y 1,10. Lunita Mercedina $ 1,60. EXACTA $ 642,50. TRIFECTA $ 4.177,50. DOBLE $ 5.032,50. TRIPLO $ 6.640,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'10s54c. Cuidador: A.A.Saval. Stud: Los Kelly. La ganadora de 4 años es hija de John F Kennedy y Look Lovely NOVENA CARRERA- 1600 METROSPremio: Handicap Condal Pag. Dist. 1 JOY HELADA, 55, I.Monasterolo (4) 2 Splend Nistel, 57, R.Frias (3) 1,65 3/4 cpo 3 Etoile De Epinal, 55, M.Valle (6) 3,30 1 1/2 cpo 4 Montana Lane, 56, F.L.Goncalves (1) 3,10 4 cps 5 Catch The Sale, 56, G.Bonasola (2) 10,10 5 cps - - - Dividendos: JOY HELADA $ 6,45 y 1,10. Splend Nistel $ 1,10. EXACTA $ 1.110,00. TRIFECTA $ 3.900,00. DOBLE $ 2.155,00.No Corrió: (5) Bailantera Sos. Tiempo: 1'36s1c. Cuidador: M.A.Romero. Stud: El Pili (tuc). La ganadora de 5 años es hija de Fortify y Stormy Helen DECIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 BLOND BOY, 56, F.L.Goncalves (7) 2 Mission Dubai, 56, A.Cabrera (6) 11,20 3/4 cpo 3 Villerito, 52, F.J.Lavigna (3) 3,10 pzo 4 Chiche Sky, 56, I.Monasterolo (9) 5,15 3/4 cpo 5 Don Radar, 52, G.Borda (2) 6,00 2 1/2 cps 6 Kaifas, 54, F.Correa (10) 51,10 1/2 pzo 7 Spectacular Flesh, 56, O.Villarroel (1) 28,05 1 1/2 cpo 8 Soy Noqueador, 56, E.Ruarte (4) 12,65 1/2 cza 9 Breve Messaggio, 56, G.J.Garcia (5) 22,00 1/2 pzo ú* Delray, 56, B.Enrique (8) 6,15 15 cps - - - - - (*) Cruzó al tranco Dividendos: BLOND BOY $ 2,75, 4,70 y 1,70. Mission Dubai $ 8,00 y 3,00. Villerito $ 1,50. EXACTA $ 1.222,50. TRIFECTA $ 4.345,00. DOBLE $ 1.452,50. TRIPLO $ 34.380,00. CUATERNA $ 375.000,00. CADENA $ 199.929,50. Corrieron todos. Tiempo: 1'24s86c. Cuidador: R.C.Gutierrez. Stud: Cupula De Hierro. El ganador de 3 años es hijo de Galicado y Blond Mode UNDECIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 DON DIDO, 56, L.Balmaceda (7) 2 El Inter, 52, L.Recuero (5) 67,55 4 cps 3 Strategic Vision, 52, G.Tempesti V. (3) 3,05 2 1/4 cps 4 Gran Simulador, 56, A.Paez (8) 7,40 pzo 5 Muiño, 53, R.Bascuñan (6) 13,05 9 cps 6 El Muy Dorado, 56, M.La Palma (9) 32,10 1 1/2 cpo 7 Soviet Space, 56, M.Valle (1) 6,65 3/4 cpo 8 Life Improved, 56, C.Velazquez (10) 6,75 pzo 9* Six March, 52, E.Candia G. (4) 55,70 1 1/2 cpo úX Languedoc, 56, I.Monasterolo (2) 90,10 13 cps - - - - - (*) Se fue de manos (X) Cruzó al tranco Dividendos: DON DIDO $ 1,75, 1,20 y 1,10. El Inter $ 10,30 y 1,10. Strategic Vision $ 1,10. EXACTA $ 3.272,50. TRIFECTA $ 9.642,50. DOBLE $ 322,50. Corrieron todos. Tiempo: 1'23s12c. Cuidador: O.F.Labanca. Stud: Montana. El ganador de 3 años es hijo de Seek Again y Donna Delia DUODECIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 AGUA GRANDE, 56, E.Ortega P. (7) 2 Lluvia Ecologica, 56, G.Bellocq (14) 3,85 pzo 3 Turn To Gold, 56, A.Cabrera (3) 6,80 7 cps 4 Despues Del Agua, 56, M.Valle (12) 12,95 3 cps 5 La Rubia Sant, 56, F.Correa (8) 7,30 pzo 6 Petite Chimo, 56, F.L.Goncalves (10) 6,25 3/4 cpo 7 Marina De Santiago, 56, M.Aserito (2) 108,30 pzo 8 Sofia Seattle, 53, J.Espinoza (4) 26,75 4 cps 9 No Te La Pierdas, 56, G.J.Garcia (13) 19,50 13 cps 10 Elleonore, 56, E.Ruarte (7a) 1,85 2 1/2 cps 11 Sufrida Amor, 52, G.Tempesti V. (1) 54,45 hco 12 Aspen Rose, 56, M.La Palma (5) 30,00 2 1/2 cps 13 Señora Optimista, 54, S.Conti (6) 267,75 5 cps ú Dulce Cabernet, 56, E.Torres (9) 177,85 2 1/2 cps - - - Dividendos: AGUA GRANDE $ 1,85, 1,30 y 1,10. Lluvia Ecologica $ 1,65 y 1,10. Turn To Gold $ 1,30. IMPERFECTA $ 415,00 . TRIFECTA Extra $ 1.665,00. DOBLE $ 312,50.No Corrió: (11) La Tana Ferro. Tiempo: 1'23s77c. Cuidador: N.A.Gaitan. Stud: Los Patrios. La ganadora de 3 años es hija de Angiolo y Beautiful Sound DECIMOTERCERA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 RAMON`S CIRCLE, 57, B.Enrique (1) 2 Queijinho, 53, L.Brigas (4) 5,30 1/2 cza 3 Conde Octavian, 57, F.L.Goncalves (8) 4,50 1/2 pzo 4 Don Esculapio, 57, O.Alderete (11) 8,90 pzo 5 Chiche Halo, 55, E.G.Ortega T. (9) 3,55 2 1/2 cps 6 Casi Ñoquis, 53, D.Lencinas (12) 12,65 1 1/2 cpo 7 Abaco Moon, 57, G.J.Garcia (7) 13,10 2 cps 8 Edilito, 57, W.Moreyra (2) 9,10 cza 9 Amiguito Malevo, 57, E.Candia G. (5) 12,30 cza 10 Morrison, 57, L.Vai (10) 101,60 1 1/2 cpo 11 Tirreni, 57, G.Borda (3) 6,90 1 1/2 cpo 12 Nocheros, 54, R.Bascuñan (6) 18,65 3/4 cpo 13 Cuando Castaño, 57, E.Ortega P. (9a) 3,55 pzo ú El Terraqueo, 57, M.Aserito (13) 43,35 1 1/2 cpo - - - Dividendos: RAMON´S CIRCLE $ 10,55, 6,85 y 4,30. Queijinho $ 2,90 y 1,85. Conde Octavian $ 2,10. IMPERFECTA $ 3.895,00. CUATRIFECTA $ 250.000,00. DOBLE $ 4.060,00. TRIPLO $ 8.570,00. CUATERNA $ 10.830,00, QUINTUPLO: con 4 aciertos $ 630,00., con 5 aciertos $ 63.457,50. Corrieron todos. Tiempo: 1'11s64c. Cuidador: F.O.David. 