Daniel Scioli destacó el impacto positivo del Carnaval en las economías provinciales

Además, el funcionario afirmó: “Tenemos una gran temporada turística en toda la Argentina y febrero viene aún mejor. El Carnaval es una expresión nacional que representa un gran éxito gracias al trabajo conjunto con la provincia y el municipio. Une el trabajo de los clubes, de los talleres y de todo lo que hay detrás de esta puesta en escena que es un orgullo para Gualeguaychú y para el país”.

En ambos destinos, Scioli mantuvo un encuentro con comparsas y artesanos, recorrió emprendimientos de turismo rural y participó del carnaval.

Actividad en Jujuy y Entre Ríos

En Jujuy, también fue al Tren Solar, el primero con estas características en Latinoamérica, que conecta seis pueblos de la Quebrada de Humahuaca.

En esa misma provincia, acompañado por el gobernador Carlos Sadir, Scioli recorrió las localidades de Tumbaya y Maimará. También estuvieron presentes: el ministro de Cultura y Turismo de Jujuy, Federico Posadas; y el secretario de Turismo de Jujuy, Diego Valdecantos.

Al igual que en Jujuy, en la actividad en Entre Ríos, Scioli recorrió Gualeguaychú en plena temporada de verano junto al secretario de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto, y al director general de Turismo de Entre Ríos, Sebastián Bel.