Operativo invierno: se desplegarán controles fijos y dinámicos en las principales rutas

Para el despliegue se destinarán agentes, patrullas, motocicletas, alcoholímetros, alómetros y drones distribuidos en los principales corredores turísticos durante toda la temporada invernal, con una estrategia que combina presencia territorial, controles dinámicos y tecnología para fortalecer la fiscalización en ruta.

Cobertura de los operativos de la ANSV

-1 de julio al 5 de agosto

-19 provincias

-Operativos fijos y dinámicos

-Control aéreo con drones

¿Qué se va a controlar?

-Documentación vehicular

-Alcoholemia

-Velocidad

-Uso de cadenas para nieve

-Conductas de riesgo al volante