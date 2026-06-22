Salta lista para recibir a turistas de todo el país

La ruta del vino

También se puede disfrutar de "la emblemática Ruta del Vino abarca los municipios de La Viña, Cafayate, San Carlos, Cachi y Molinos, entrelazando la elaboración artesanal con legados ancestrales. El viaje regala la promesa de degustar el Torrontés, el blanco emblema de la región; junto a excelentes Malbec, Cabernet Sauvignon, Tannat y otras variedades que maridan a la perfección con la cocina local".

"Desde La Viña se inicia la aventura hacia Cafayate a través de la Quebrada de las Conchas. En Cafayate, las bodegas abren sus puertas para mostrar sus viñedos, sumando la visita interactiva del Museo de la Vid y del Vino. Más adelante, San Carlos aporta sus vinos pateros, mientras que Cachi, a más de 2.000 metros de altura; aguarda con la calma de su aire puro y cielos despejados. La joya más alta llega en Molinos, donde viñedos con más de 200 años conviven con el vanguardista Museo de la Luz de James Turrell; una experiencia que fusiona vino, sol y arte para el disfrute de los sentidos", señalaron desde el Gobierno provincial.

Y agregaron: "La gastronomía salteña, elogiada a nivel internacional, es la máxima manifestación de su identidad. Gracias a una geografía que combina todos los relieves y climas, la provincia ofrece una infinita diversidad de productos y recetas transmitidas de generación en generación. Las empanadas, los tamales y las humitas se encuentran en cada rincón, con el atractivo de que cada cocinero guarda su propio secreto de preparación, convirtiendo cada plato en un descubrimiento".

El impacto de la altura

Para quienes buscan el impacto de la altura, la Puna de los Andes ofrece un escenario inolvidable a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar. Localidades como Santa Rosa de Tastil, San Antonio de los Cobres y Tolar Grande deslumbran con picos de nieves eternas, volcanes, y los tradicionales paseos en llama, una costumbre de antaño que hoy se comparte con los viajeros. A 4.200 metros, el icónico Tren a las Nubes se detiene sobre los 63 metros de altura del Viaducto La Polvorilla para contemplar la inmensidad.

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Astroturismo

Salta es líder en astroturismo dentro del Norte Argentino. Gracias a una altitud estratégica, una atmósfera ultra seca, nula contaminación lumínica y más de 300 noches despejadas al año, especialmente invierno; los cielos de Salta son una ventana natural al cosmos. Esta propuesta combina la ciencia con la mística de la cosmovisión andina a través de veladas guiadas por comunidades originarias en los Valles Calchaquíes, travesías nocturnas a pie en la Puna y exclusivas cenas con maridaje bajo las estrellas en bodegas locales.

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La noche salteña

En la noche salteña las peñas se consolidan al compás de guitarras, charangos y bombos. Músicos locales invitan a residentes y turistas a compartir zambas, chacareras y carnavalitos en un ambiente acogedor donde también se celebra el baile tradicional y la hospitalidad.

Los visitantes pueden descubrir el arte nativo en paseos como la feria de la Plaza Güemes, la Feria de la Balcarce con sus tardes de música y diseño, o la feria en la cima del Cerro San Bernardo, ideal para adquirir ponchos y mantas de lana de vicuña y alpaca. Los fines de semana se suman los rituales locales: la Feria de Vaqueros y la Feria Artesanal de Campo Quijano, donde los trabajos en hierro, madera y cardón se disfrutan a la par de los mejores dulces y platos regionales.