Una Luna poco habitual podrá verse este fin de semana

Según los especialistas, durante este evento el satélite estará a unos 406.000 kilómetros de nuestro planeta. Por esa razón, se verá ligeramente más pequeña y menos luminosa que una luna llena promedio.

El astrónomo Gianluca Masi, responsable del Virtual Telescope Project, explicó que la Luna aparecerá "cerca de un 6 % más pequeña y un 10 % menos brillante que una luna llena promedio".

El fenómeno podrá observarse desde distintos puntos del planeta, aunque ofrecerá particularidades según la ubicación geográfica.

Mientras que en el hemisferio norte la Luna aparecerá cercana a Antares, la estrella más brillante de la constelación de Escorpio, en parte del hemisferio sur, incluidos Argentina y Chile, podrá verse cómo el satélite oculta temporalmente a esa estrella, generando un atractivo adicional para los observadores.

Aunque los cambios de tamaño y brillo serán sutiles para la mayoría de las personas, se podra seguir el fenómeno a simple vista o mediante telescopios y binoculares.

Quienes no puedan observarlo directamente también tendrán la posibilidad de seguir transmisiones en vivo realizadas por observatorios y proyectos especializados. Tras esta aparición, habrá que esperar más de dos años para volver a presenciar una luna azul.