Venezuela: se eleva a 1.430 la cifra de víctimas por los terremotos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró durante la madrugada que la prioridad del Gobierno y de los organismos de seguridad es continuar con el rescate de quienes todavía podrían encontrarse con vida bajo las estructuras colapsadas.

“Salvar vidas es la prioridad”, transmitió la mandataria al destacar el despliegue de los cuerpos de emergencia y la llegada de equipos internacionales especializados.

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Uno de los puntos más críticos continúa siendo La Guaira, donde vecinos denunciaron demoras iniciales y utilizaron herramientas propias para intentar encontrar familiares y amigos entre los restos de los edificios destruidos. Ante la magnitud del operativo, el ministro de Comunicación, Miguel Pérez Pirela, difundió imágenes del traslado de maquinaria pesada hacia la zona y aseguró que el despliegue busca “salvar vidas”.

En Caracas, el municipio de Chacao fue uno de los sectores más golpeados. Su alcalde, Gustavo Duque, confirmó que en el edificio Don Pepe los estudios realizados por los bomberos determinaron que ya no había personas con vida en el interior.

“Quiero decirlo con total claridad y sinceridad: en el edificio Don Pepe ya se hicieron todos los estudios. El comandante de los bomberos certificó que lamentablemente ya no hay personas con vida”, afirmó.

En otro edificio afectado, el Petunia, rescatistas de México y Argentina ingresaron a diferentes sectores de la estructura, aunque advirtieron sobre la complejidad de la operación debido al peso de las placas de hormigón y al riesgo de nuevos desprendimientos.

“Vamos a hacer todo lo posible por rescatar personas con vida. Pero es un trabajo complejo”, explicó Duque.

Los rescates

Entre los especialistas que participan del operativo se encuentra el rescatista mexicano Héctor Méndez, integrante de los conocidos “topos aztecas”, quien aseguró que su equipo continuará trabajando hasta completar la búsqueda.

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“No nos vamos a mover hasta que terminemos porque hicimos un compromiso moral”, afirmó desde una zona de intervención en Caracas.

La respuesta internacional creció con el correr de las horas. Más de 1.600 rescatistas extranjeros llegaron a Venezuela para colaborar en las tareas de emergencia, según informó el vicecanciller venezolano Oliver Blanco. Equipos de México, El Salvador, República Dominicana, Suiza, Ecuador, España, Chile, Colombia, Países Bajos, Italia y Estados Unidos ya se encuentran desplegados, mientras otros países preparan nuevos envíos.

Francia y Brasil envían ayuda

Francia también se sumó al operativo. El presidente Emmanuel Macron anunció la llegada de un equipo de 85 integrantes de la Seguridad Civil francesa para colaborar con las labores de rescate. La misión incluye especialistas, perros entrenados para localizar personas y equipos técnicos.

“Solidaridad y apoyo de Francia en esta terrible prueba”, expresó Macron al comunicar la llegada del contingente.

Brasil, por su parte, reforzó su asistencia humanitaria con el envío de dos nuevos vuelos de la Fuerza Aérea cargados con medicamentos y suministros. Las aeronaves transportan 111.000 unidades de insumos médicos, antibióticos, analgésicos, guantes, mascarillas, un hospital de campaña y equipos para purificar agua.

El gobierno brasileño indicó que los materiales enviados permitirán atender las necesidades de unas 1.500 personas durante un mes y que el país continuará disponible para ampliar la ayuda según las necesidades detectadas.

Mientras las tareas de rescate continúan, la preocupación también se concentra en los niños afectados por la tragedia. UNICEF advirtió que miles de menores quedaron expuestos a situaciones de extrema vulnerabilidad por la pérdida de familiares, los desplazamientos forzados y la interrupción de servicios esenciales como salud, educación, agua potable y protección.

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“Cientos de personas tuvieron que abandonar sus hogares en cuestión de segundos, huyendo apenas con lo puesto”, señaló el organismo de Naciones Unidas, que calculó que unos 3,9 millones de niños viven en las zonas alcanzadas por los terremotos.

La organización prepara el envío de 48 toneladas de suministros médicos, elementos de higiene, agua, tiendas de campaña y equipos de asistencia para atender a las familias más afectadas.

En paralelo, las autoridades venezolanas trabajan para recuperar la infraestructura dañada. El aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en La Guaira, sufrió daños y permanece parcialmente inoperativo. Allí, funcionarios venezolanos y representantes militares estadounidenses coordinaron estrategias para garantizar el despliegue logístico de la ayuda internacional.

Con el paso de las horas disminuyen las posibilidades de hallar sobrevivientes, pero los equipos mantienen activa la búsqueda. Entre la destrucción y la incertidumbre, Venezuela enfrenta una de las mayores emergencias de los últimos años con una operación de rescate que reúne a especialistas de distintos países bajo una misma urgencia: encontrar vidas entre los escombros.