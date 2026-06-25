Terremotos en Venezuela: cuáles fueron los sismos más devastadores del último siglo

El 29 de julio de 1967 se produjo un sismo de 6,6 cerca de Caracas, acompañado por un pequeño tsunami. El desastre generó 245 muertes, miles de heridos y cuantiosos daños en infraestructura.

Décadas después, el 9 de julio de 1997, un terremoto de magnitud 6,9 sacudió el este venezolano. Las zonas más afectadas fueron Cumaná y Cariaco, donde se contabilizaron 73 muertos, unos 500 heridos y 3.000 damnificados. Además, intensas lluvias agravaron la emergencia.

En tiempos más recientes también se registraron episodios de relevancia, aunque con consecuencias menores. En noviembre de 2015 hubo dos movimientos de magnitud 5,1 en Mérida que provocaron una víctima fatal cada uno. Por su parte, el temblor del 21 de agosto de 2018 causó daños edilicios en Caracas y otras regiones, pero sin pérdidas humanas.

terremotovenezuela Los rescatistas ayudan a los heridos de los terremotos y buscan víctimas fatales.

Cómo fue el terremoto de este miércoles

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el evento estuvo compuesto por dos fuertes movimientos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5. Ambos generaron alarma en distintas ciudades del país y escenas de pánico entre la población. El primer temblor ocurrió a las 22:04 GMT cerca de San Felipe, en Yaracuy, a 21 kilómetros de profundidad. Apenas 39 segundos más tarde se produjo otro de mayor intensidad en la misma zona, esta vez a 10 kilómetros bajo la superficie.

“Este terremoto fue el primero de un doblete; este sismo precursor de magnitud 7,2 fue seguido tan solo 39 segundos después por un sismo principal mayor, de magnitud 7,5″, informó el USGS. La situación también activó alertas preventivas en distintos territorios del Caribe. El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico emitió una advertencia para las Islas Vírgenes, que posteriormente fue cancelada. República Dominicana tomó una medida similar, mientras que la notificación para Puerto Rico fue descartada poco después.

El fenómeno también provocó cortes de energía en sectores de la capital y fue seguido por varias réplicas. Estos nuevos movimientos mantuvieron la preocupación de los habitantes durante los minutos posteriores al episodio principal.