Verbitsky pidió disculpas y negó "motivaciones ocultas"

"No advertí que fuera algo incorrecto, el ejercicio de un privilegio", afirmó el periodista en una nota en su sitio de noticias Cohete a la Luna.

Verbitsky volvió a referirse al tema y pidió perdón, reconoció que fue un error, se disculpó y buscó desmentir que haya tenido segundas intenciones con su confesión.

VACUNADOS



Por @VerbitskyH



Mi vacunación en el Ministerio de Salud fue un error grave, del que me arrepiento, y por el que pido disculpas.



https://t.co/lOElQO95IU pic.twitter.com/pfFTcvcE4P — El Cohete a la Luna (@elcoheteluna) February 21, 2021

El periodista relató cómo había accedido a la vacuna para prevenir el coronavirus gracias a su amistad con Ginés González García en la radio El Destape. Su confesión desató un escándalo que terminó con la renuncia del ministro y un golpe al Gobierno con el que simpatiza. Luego se conoció que fue considerado "personal estratégico" para recibir la dosis, según los registros del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA).

"Habrá quienes duden, porque a lo largo de tantos años se fue estructurando un estereotipo sobre mí que excluye actos ingenuos o simplemente estúpidos. Se presume que siempre actúo en forma racional y se buscan motivaciones ocultas, que en este caso han llegado a extremos delirantes, como que fue un regalo de cumpleaños a Cristina, para que el gobierno se desembarazara de Ginés", manifestó.

Verbitsky compartió la carta de salida del ex ministro de Salud, Ginés González García, y defendió su gestión: "Luego del desastre de los cuatro años del neoliberalismo, el ex ministro dice que las personas vacunadas en el Ministerio pertenecen a los grupos incluidos dentro de la población objetivo de la campaña vigente”.

"Es lo mismo que me dijo cuando, alarmado ante el noveno contagio en mi familia, que abarcó desde septuagenarios hasta bebés de un año, y con una víctima fatal luego de semanas de sufrimiento, lo consulté sobre si me correspondía. Me dijo que sí y que debía hacerlo en el Hospital Posadas, uno de los tres nacionales, que depende del Ministerio. Días después obtuve el turno", relató el periodista sobre cómo consiguió la vacuna.

El titular del CELS (cuyo personal tomó distancia de su actitud) agregó: "Pero horas antes, desde la Secretaría privada del ministro me indicaron que un equipo ambulante del hospital lo haría en el propio Ministerio". Sobre esto, reflexionó: "No debí haberlo consentido".

El periodista también atentó contra "los privilegiados que denuncian privilegios" y remarcó: "La pésima gestión de la Ciudad Autónoma frente a la pandemia y la vacunación, donde no hay un cronograma y se abren las escuelas sin las condiciones mínimas".

Verbitsky concluyó: "Pero nada de eso me justifica. Por el contrario, debilita mi reclamo de un trato igualitario y de cuidado especial a los más vulnerables. Lo más decente que se me ocurre es reconocerlo y pedir perdón".

"El único consuelo es constatar cuánta gente digna y pura nos rodea y no nos habíamos dado cuenta", ironizó al final de su comunicado.