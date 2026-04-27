Vuelven a advertir sobre la grave situación del Cottolengo Don Orione

La problemática que atraviesa el Cottolengo -ubicado en avenida Lacaze 3963, Claypole- no es aislada, sino que se enmarca en la crisis que afecta a todas las entidades reguladas por la Ley 24.901, que establece el sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad. Los factores determinantes son atrasos en los pagos nacionales, con deudas acumuladas en prestaciones de salud, pagos de PAMI y pensiones no contributivas; desfasaje de aranceles, ya que los valores que paga el Estado por los servicios de residencia y educación han quedado drásticamente por debajo de la inflación mayorista y de costos operativos; y falta de insumos, ya que se reportan interrupciones en la provisión de medicación específica por parte de programas nacionales. La institución advirtió que no cuenta con los recursos suficientes para garantizar el pago de haberes a su equipo interdisciplinario, poniendo en riesgo cientos de fuentes de trabajo.