Alarma: Avistaron un OVNI de color blanco con forma de globo

Este objeto no identificado fue visto por primera vez el miércoles por la mañana, cuando vecinos de la ciudad de Sendai, en el norte, difundieron imágenes en las redes sociales.

"Esta cosa blanca no se mueve para nada. ¿Qué es? ¿Alguien me lo puede explicar?", escribió un usuario, utilizando la etiqueta "objeto volador no identificado" en japonés.

Las autoridades dijeron que se vieron sorprendidas por este objeto. Algunas imágenes de cerca, tomadas por vecinos y medios locales, parecían mostrar que era como un globo con una hélice.