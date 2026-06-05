Qué es Sete a Zero (7-0) : el juego gratis que se volvió viral en la previa del Mundial 2026

Para jugar hay que entrar y busca https://7a0.com.br/es. La mecánica es simple. Al comenzar una partida, el sistema asigna de forma aleatoria una selección y una edición específica de la Copa del Mundo. A partir de esa base, el usuario debe elegir futbolistas para completar su formación ideal utilizando únicamente jugadores disponibles en los planteles que aparecen durante la partida.

A medida que se incorporan nombres al equipo, las opciones se reducen y las decisiones adquieren mayor importancia. El desafío consiste en equilibrar talento, posiciones y rendimiento para construir una formación capaz de competir contra otras selecciones históricas generadas por el sistema.

Una vez definido el equipo titular, comienza el torneo. El formato replica la estructura clásica de los Mundiales, con fase de grupos, octavos de final, cuartos, semifinales y final. Todos los encuentros son simulados automáticamente a partir de las valoraciones de los jugadores elegidos.

El simulador también incorpora una modalidad más exigente llamada "de memoria" para los aficionados con mayor conocimiento futbolístico. En este modo, las estadísticas y valoraciones de los jugadores permanecen ocultas, obligando a seleccionar futbolistas únicamente en función de la memoria, la intuición y el conocimiento histórico de cada usuario.