Qué es Sete a Zero (7-0) : el juego gratis que se volvió viral en la previa del Mundial 2026

El simulador permite armar una selección ideal con futbolistas de todas las Copas del Mundo desde 1962 hasta 2026 y jugar un torneo completo desde el navegador.
A pocos días del inicio del Mundial 2026, un videojuego gratuito desarrollado por un creador brasileño se convirtió en uno de los fenómenos virales entre los fanáticos del fútbol. Se trata de 7a0 - Sete a Zero, un simulador que funciona directamente desde el navegador y permite construir un equipo con jugadores de distintas generaciones para disputar una Copa del Mundo virtual.
La propuesta combina estrategia, conocimiento futbolístico y nostalgia. Sin necesidad de descargas, registros ni pagos, los usuarios pueden seleccionar futbolistas de selecciones mundialistas de las últimas cinco décadas y competir contra algunos de los mejores equipos de la historia en busca del título.
El juego reúne planteles nacionales de todos los Mundiales disputados entre 1962 y 2026. Cada selección cuenta con sus convocados originales y una valoración individual para cada jugador, lo que permite recrear escenarios históricos y comparar figuras de distintas épocas dentro de una misma plantilla.
Para jugar hay que entrar y busca https://7a0.com.br/es. La mecánica es simple. Al comenzar una partida, el sistema asigna de forma aleatoria una selección y una edición específica de la Copa del Mundo. A partir de esa base, el usuario debe elegir futbolistas para completar su formación ideal utilizando únicamente jugadores disponibles en los planteles que aparecen durante la partida.
A medida que se incorporan nombres al equipo, las opciones se reducen y las decisiones adquieren mayor importancia. El desafío consiste en equilibrar talento, posiciones y rendimiento para construir una formación capaz de competir contra otras selecciones históricas generadas por el sistema.
Una vez definido el equipo titular, comienza el torneo. El formato replica la estructura clásica de los Mundiales, con fase de grupos, octavos de final, cuartos, semifinales y final. Todos los encuentros son simulados automáticamente a partir de las valoraciones de los jugadores elegidos.
El simulador también incorpora una modalidad más exigente llamada "de memoria" para los aficionados con mayor conocimiento futbolístico. En este modo, las estadísticas y valoraciones de los jugadores permanecen ocultas, obligando a seleccionar futbolistas únicamente en función de la memoria, la intuición y el conocimiento histórico de cada usuario.
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