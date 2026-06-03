Instagram endurece las restricciones para menores de 18 años con nuevos filtros y controles parentales

La empresa amplió las medidas de seguridad para adolescentes en Instagram y Facebook, con más limitaciones al contenido sensible y nuevas herramientas de supervisión.
Meta comenzó a implementar a nivel global nuevas restricciones para usuarios menores de 18 años en Instagram, Facebook y Messenger, una iniciativa que incluye filtros más estrictos sobre el contenido recomendado, limitaciones en las interacciones y herramientas adicionales para que los padres puedan supervisar la experiencia digital de los adolescentes.
La actualización forma parte de la expansión internacional de las denominadas "Cuentas de Adolescente", un sistema diseñado para reducir la exposición de los menores a publicaciones consideradas inapropiadas para su edad. Además, la compañía inició pruebas de una nueva función que busca diversificar las recomendaciones para evitar que los usuarios reciban de forma repetitiva contenido sobre un mismo tema.
Uno de los cambios centrales es la adopción global de la clasificación 13+, una herramienta que ya funcionaba en mercados como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia y la Unión Europea. A partir de ahora, esta configuración se aplicará por defecto a todas las cuentas de adolescentes en las plataformas de Meta.
El sistema está basado en criterios similares a los utilizados en la clasificación de contenidos audiovisuales y tiene como objetivo limitar el acceso a publicaciones orientadas a públicos adultos, incluso cuando esos materiales no infringen las normas comunitarias. Meta, a través de su página oficial, aseguró que la medida busca construir entornos digitales más seguros y adaptados a cada rango etario.
En Instagram, las nuevas restricciones reducen la aparición de contenido potencialmente sensible en las secciones de recomendaciones, exploración y descubrimiento. La plataforma ajusta automáticamente los algoritmos para disminuir la visibilidad de publicaciones que puedan resultar inadecuadas para usuarios menores de edad.
Facebook también incorpora cambios relevantes. La red social limitará la presencia de este tipo de contenidos tanto en el feed principal como en Reels y restringirá la interacción con perfiles, páginas, grupos y eventos asociados a publicaciones clasificadas para adultos. En Messenger, las restricciones impedirán acceder a determinados enlaces y limitarán conversaciones vinculadas con cuentas que difundan contenido considerado inapropiado.
Meta también está probando una nueva función destinada a modificar el funcionamiento de las recomendaciones, con la que busca evitar que los adolescentes vean durante largos períodos publicaciones relacionadas con un único tema, incluso cuando se trate de contenidos aparentemente positivos como nutrición, ejercicio físico o salud mental.
La compañía considera que la repetición constante de determinadas temáticas puede generar experiencias desequilibradas dentro de la plataforma y es por ese motivo que el sistema incorporará una mayor diversidad de contenidos en secciones como Explorar, Novedades y Reels, con el objetivo de ampliar el abanico de intereses que reciben los usuarios.
Las nuevas medidas incluyen además la función "Contenido limitado", una configuración que aplica filtros más estrictos y reduce ciertas formas de interacción. En Instagram, esta modalidad también desactiva los comentarios en determinadas publicaciones y ofrece a los padres un mayor nivel de supervisión sobre la actividad de los adolescentes. Meta confirmó que esta herramienta llegará a Facebook y Messenger antes de finalizar el año.
La empresa sostiene que los resultados preliminares respaldan la estrategia. Según datos elaborados junto a la organización especializada en seguridad digital Alice, los adolescentes que utilizaron la configuración estándar de clasificación 13+ estuvieron expuestos a un 68% menos de contenido para adultos que en plataformas comparables. Cuando se activó el modo más restrictivo de "Contenido limitado", la reducción alcanzó el 96%, cifras con las que Meta busca responder a la creciente presión de reguladores y familias para reforzar la protección de los menores en redes sociales.
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