Instagram endurece las restricciones para menores de 18 años con nuevos filtros y controles parentales

FACEBOOK INSTAGRAM.jpg Los usuarios de todo el mundo se encontraron con fallas en los servicios de META.

En Instagram, las nuevas restricciones reducen la aparición de contenido potencialmente sensible en las secciones de recomendaciones, exploración y descubrimiento. La plataforma ajusta automáticamente los algoritmos para disminuir la visibilidad de publicaciones que puedan resultar inadecuadas para usuarios menores de edad.

Facebook también incorpora cambios relevantes. La red social limitará la presencia de este tipo de contenidos tanto en el feed principal como en Reels y restringirá la interacción con perfiles, páginas, grupos y eventos asociados a publicaciones clasificadas para adultos. En Messenger, las restricciones impedirán acceder a determinados enlaces y limitarán conversaciones vinculadas con cuentas que difundan contenido considerado inapropiado.

Meta también busca modificar las recomendaciones en el feed principal

Meta.jpg Meta fue denunciado por 33 estados de Estado Unidos por permitir que menores de 13 años tengan cuentas en Instagram.

Meta también está probando una nueva función destinada a modificar el funcionamiento de las recomendaciones, con la que busca evitar que los adolescentes vean durante largos períodos publicaciones relacionadas con un único tema, incluso cuando se trate de contenidos aparentemente positivos como nutrición, ejercicio físico o salud mental.

La compañía considera que la repetición constante de determinadas temáticas puede generar experiencias desequilibradas dentro de la plataforma y es por ese motivo que el sistema incorporará una mayor diversidad de contenidos en secciones como Explorar, Novedades y Reels, con el objetivo de ampliar el abanico de intereses que reciben los usuarios.

Las nuevas medidas incluyen además la función "Contenido limitado", una configuración que aplica filtros más estrictos y reduce ciertas formas de interacción. En Instagram, esta modalidad también desactiva los comentarios en determinadas publicaciones y ofrece a los padres un mayor nivel de supervisión sobre la actividad de los adolescentes. Meta confirmó que esta herramienta llegará a Facebook y Messenger antes de finalizar el año.

La empresa sostiene que los resultados preliminares respaldan la estrategia. Según datos elaborados junto a la organización especializada en seguridad digital Alice, los adolescentes que utilizaron la configuración estándar de clasificación 13+ estuvieron expuestos a un 68% menos de contenido para adultos que en plataformas comparables. Cuando se activó el modo más restrictivo de "Contenido limitado", la reducción alcanzó el 96%, cifras con las que Meta busca responder a la creciente presión de reguladores y familias para reforzar la protección de los menores en redes sociales.