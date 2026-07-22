Alerta roja por frío extremo y nevadas en la Patagonia

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas rojas y naranjas por temperaturas extremas en Santa Cruz y Chubut. También hay complicaciones en rutas y pasos fronterizos por nieve y hielo.
La Patagonia sur atraviesa una de las jornadas más frías del invierno. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta roja por temperaturas extremas en sectores de Santa Cruz y Chubut, donde se esperan máximas por debajo de los 0°C y mínimas que pueden alcanzar los -16°C. Las autoridades recomendaron evitar viajes innecesarios y extremar las medidas de precaución ante las condiciones meteorológicas.
El fenómeno responde al ingreso de un sistema de baja presión proveniente del océano Pacífico, que favorece el ingreso de aire húmedo y genera nevadas, heladas intensas y un marcado descenso de la temperatura.
Gran parte del territorio santacruceño permanece bajo alerta roja. La cordillera y meseta de Lago Buenos Aires, Río Chico, la cordillera de Lago Argentino y la cordillera de Güer Aike registran temperaturas de hasta -16°C de mínima y máximas cercanas a los -2°C.
En tanto, los departamentos Deseado y Magallanes, junto con las mesetas de Corpen Aike, Lago Argentino y Güer Aike, permanecen bajo alerta naranja, con valores térmicos que oscilan entre los -5°C y los 0°C.
Desde el Gobierno provincial pidieron "evitar viajes innecesarios durante los momentos de mayor intensidad del fenómeno" y conducir con extrema precaución ante la presencia de nieve, hielo, escarcha o niebla.
En Chubut, la alerta roja alcanza a Comodoro Rivadavia y zonas cercanas. Como medida preventiva, el municipio dispuso el corte nocturno de la avenida Ducós debido al riesgo de marejadas y formación de hielo.
Además, Defensa Civil solicitó a los vecinos no dejar abiertas las canillas para evitar la formación de hielo en la vía pública. Para la ciudad se esperan mínimas de hasta -5°C.
Las condiciones también impactan sobre la circulación en la región. Vialidad Nacional informó que las rutas nacionales 40, 231, 237 y 242 permanecen habilitadas, aunque con extrema precaución por la presencia de nieve y hielo sobre la calzada.
En tanto, el paso internacional Pino Hachado continúa cerrado por encontrarse intransitable debido a la acumulación de nieve y hielo.
Las autoridades también recomendaron evitar la exposición prolongada al frío, utilizar varias capas de abrigo, prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, y no utilizar braseros ni sistemas de combustión en ambientes cerrados sin ventilación para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.