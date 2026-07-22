Alerta roja por frío extremo y nevadas en la Patagonia

Desde el Gobierno provincial pidieron "evitar viajes innecesarios durante los momentos de mayor intensidad del fenómeno" y conducir con extrema precaución ante la presencia de nieve, hielo, escarcha o niebla.

Comodoro Rivadavia, bajo alerta roja

En Chubut, la alerta roja alcanza a Comodoro Rivadavia y zonas cercanas. Como medida preventiva, el municipio dispuso el corte nocturno de la avenida Ducós debido al riesgo de marejadas y formación de hielo.

Nieve, hielo y temperaturas de hasta -16°C complican la circulación en la región.

Además, Defensa Civil solicitó a los vecinos no dejar abiertas las canillas para evitar la formación de hielo en la vía pública. Para la ciudad se esperan mínimas de hasta -5°C.

Las condiciones también impactan sobre la circulación en la región. Vialidad Nacional informó que las rutas nacionales 40, 231, 237 y 242 permanecen habilitadas, aunque con extrema precaución por la presencia de nieve y hielo sobre la calzada.

En tanto, el paso internacional Pino Hachado continúa cerrado por encontrarse intransitable debido a la acumulación de nieve y hielo.

Las autoridades también recomendaron evitar la exposición prolongada al frío, utilizar varias capas de abrigo, prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, y no utilizar braseros ni sistemas de combustión en ambientes cerrados sin ventilación para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.