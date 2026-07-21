Lionel Scaloni volvió a hablar con la prensa tras la final: qué dijo sobre Messi, las teorías conspirativas y su futuro

"LO QUE HA DEJADO ESTE EQUIPO ES ALGO MUY LINDO PARA LA GENTE", afirmó Lionel Scaloni al día siguiente de la vuelta a la Argentina tras la Copa del Mundo.



#BuenDíaESPN | #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/nrNJwSAk6w — SportsCenter (@SC_ESPN) July 21, 2026

La continuidad del cuerpo técnico volvió a instalarse entre las consultas. Sin confirmar qué ocurrirá después de diciembre, reconoció que un torneo de semejante magnitud invita a la reflexión. “Después de un torneo así con cosas normales, yo creo que uno se replantea cosas”, señaló.

Más adelante profundizó sobre ese tema y priorizó el presente de la Albiceleste por encima de cualquier decisión personal. “Hasta diciembre estamos acá. Lo más importante de todo esto es cómo se dieron las cosas. La gente supo entender que el equipo dio todo y después lo que pase más adelante… lo más importante siempre es Argentina. Esté yo o no esté yo en el cargo, lo más importante es esta unión, esta conexión. No sé si la hemos vuelto a tener, yo creo que nunca la perdimos”. Ante una nueva consulta sobre 2027, respondió entre risas: “Otra vez la misma pregunta, ja”.

Al hacer un balance del ciclo, el santafesino volvió a remarcar el valor de la experiencia vivida. “En serio: lo más importante ahora es esto. Este es un lugar soñado. Ni en mis mejores sueños hubiera pensado estar acá por primera vez. Yo no había dirigido en ningún lado, esa es la realidad. Me dieron esa posibilidad y después haber conseguido todo lo que conseguimos es soñado. Es un lugar en el que cualquiera quisiera estar”, sostuvo.

¿HAY NOVEDADES SOBRE POSIBLES SANCIONES A LOS JUGADORES DE LA SELECCIÓN ARGENTINA POR LA BANDERA DESPLEGADA ANTE INGLATERRA? Esto dijo Lionel Scaloni.



#BuenDíaESPN | #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/m1ybIc735I — SportsCenter (@SC_ESPN) July 21, 2026

Por último, destacó el vínculo entre la Selección y los hinchas, se desligó de la bandera de "las Malvinas son argentinas" exhibida tras la semifinal con Inglaterra al afirmar “No tengo conocimiento, no nos dijeron nada. Yo la vi (a la bandera) como ustedes”, y adelantó que, antes de volver al predio para la próxima fecha FIFA, solo piensa en descansar con sus seres queridos: "Quiero estar con ellos, tengo ganas de verlos".