Lionel Scaloni volvió a hablar con la prensa tras la final: qué dijo sobre Messi, las teorías conspirativas y su futuro

El entrenador volvió a respaldar al plantel, valoró el apoyo de la gente, evitó alimentar especulaciones y dejó abierta la incógnita sobre la continuidad de su ciclo a partir de diciembre.
La derrota en la final del Mundial 2026 dejó secuelas, aunque Lionel Scaloni eligió enfocarse en el recorrido del equipo y en el respaldo de los hinchas, que este lunes recibieron a gran parte del plantel al país de una manera monumental. Antes de regresar a Pujato, su ciudad natal, el entrenador volvió a defender el compromiso del plantel, agradeció el recibimiento en Buenos Aires y descartó cualquier polémica alrededor del encuentro decisivo frente a España.
Consultado por las versiones que circularon en redes sociales sobre una supuesta arenga de Lionel Messi y diferentes teorías vinculadas al rendimiento del seleccionado, el DT fue categórico. "No veo redes. No sé nada. No tengo idea lo que me decís", respondió, dejando en claro que no le presta atención a esas especulaciones.
La situación cambió cuando le preguntaron por una posible interna dentro del grupo. Y respondió con firmeza. "No puedo creer lo que me está preguntando. Nos estamos yendo por otro lado, chicos", afirmó. Luego destacó la entrega del plantel: “Lo importante es que los chicos se han brindado al máximo, han dado una demostración de carácter con esta camiseta y nos quedemos con eso. Ojalá el día de mañana, cuando tenga que venir a la Selección un jugador, dé lo mismo. Porque es una señal”.
El técnico también valoró el afecto que recibió la delegación al volver al país. "El recibimiento fue impresionante. Cuesta digerir que no ganaste, eso está claro. Como llevamos el ADN ganador, también nos viene bien saber que no ganamos y que en la derrota también somos nobles. De la derrota también se pueden sacar cosas positivas", expresó.
La continuidad del cuerpo técnico volvió a instalarse entre las consultas. Sin confirmar qué ocurrirá después de diciembre, reconoció que un torneo de semejante magnitud invita a la reflexión. “Después de un torneo así con cosas normales, yo creo que uno se replantea cosas”, señaló.
Más adelante profundizó sobre ese tema y priorizó el presente de la Albiceleste por encima de cualquier decisión personal. “Hasta diciembre estamos acá. Lo más importante de todo esto es cómo se dieron las cosas. La gente supo entender que el equipo dio todo y después lo que pase más adelante… lo más importante siempre es Argentina. Esté yo o no esté yo en el cargo, lo más importante es esta unión, esta conexión. No sé si la hemos vuelto a tener, yo creo que nunca la perdimos”. Ante una nueva consulta sobre 2027, respondió entre risas: “Otra vez la misma pregunta, ja”.
Al hacer un balance del ciclo, el santafesino volvió a remarcar el valor de la experiencia vivida. “En serio: lo más importante ahora es esto. Este es un lugar soñado. Ni en mis mejores sueños hubiera pensado estar acá por primera vez. Yo no había dirigido en ningún lado, esa es la realidad. Me dieron esa posibilidad y después haber conseguido todo lo que conseguimos es soñado. Es un lugar en el que cualquiera quisiera estar”, sostuvo.
Por último, destacó el vínculo entre la Selección y los hinchas, se desligó de la bandera de "las Malvinas son argentinas" exhibida tras la semifinal con Inglaterra al afirmar “No tengo conocimiento, no nos dijeron nada. Yo la vi (a la bandera) como ustedes”, y adelantó que, antes de volver al predio para la próxima fecha FIFA, solo piensa en descansar con sus seres queridos: "Quiero estar con ellos, tengo ganas de verlos".
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