Incidentes en el Puente Pueyrredón en la previa de la marcha de la CGT

En Mar del Plata los manifestantes cortaron la autovía 2 en el acceso a la ciudad, entre la rotonda de ingreso a la ciudad y el acceso al aeropuerto, sobre los barrios La Florida y 2 de abril, lo que hizo que quienes entraban o salían debieran desviarse por las calles interiores hasta Santa Clara del Mar.

En Rosario, en tanto, manifestantes identificados con carteles de Barrios de Pie y otros movimientos, lograron acceder y cortar parcialmente la avenida de Circunvalación, provocando demorar en el tránsito.

Los movimientos sociales habpían anticipado que se sumarían al acto de protesta que desde las 15 llevarán a cabo en la zona del Congreso la CGT, las dos CTA y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), y que acompañarán la marcha de los miércoles de los jubilados para protestar contra las políticas del Gobierno nacional.