Incidentes en el Puente Pueyrredón en la previa de la marcha de la CGT

Los altercados comenzaron cuando los manifestantes cortaron ambos sentidos de la avenida Hipólito Yrigoyen y quedaron frente a frente con la policía, que les impedía el acceso al Puente Pueyrredón.
Manifestantes de diferentes movimientos sociales protagonizaron momentos de tensión en la zona del Puente Pueyrredón, del lado del partido bonaerense de Avellaneda, donde las fuerzas de seguridad les impidieron el acceso para dirigirse a la Capital Federal y participar en la marcha convocada por la CGT, las dos CTA y la UTEP.
Del mismo modo, la policía impidió el acceso a la Ciudad de Buenos Aires de manifestantes que marchaban por la avenida Maipú en el partido de Vicente López, para cruzar y cortar la zona de Puente Saavedra y circular hacia el centro porteño.
En la zona de Avellaneda, los manifestantes incendiaron neumáticos que fueron rápidamente sofocados por la acción de las fuerzas de seguridad, que iniciaron una maniobra para empujar hacia provincia a los manifestantes, que se encontraban a la altura de la avenida Yrigoyen al 200.
Del mismo modo se registraban esta mañana protestas similares en las afueras de las ciudades de Rosario y Mar del Plata, donde los movimientos sociales realizaban manifestaciones.
En Mar del Plata los manifestantes cortaron la autovía 2 en el acceso a la ciudad, entre la rotonda de ingreso a la ciudad y el acceso al aeropuerto, sobre los barrios La Florida y 2 de abril, lo que hizo que quienes entraban o salían debieran desviarse por las calles interiores hasta Santa Clara del Mar.
En Rosario, en tanto, manifestantes identificados con carteles de Barrios de Pie y otros movimientos, lograron acceder y cortar parcialmente la avenida de Circunvalación, provocando demorar en el tránsito.
Los movimientos sociales habpían anticipado que se sumarían al acto de protesta que desde las 15 llevarán a cabo en la zona del Congreso la CGT, las dos CTA y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), y que acompañarán la marcha de los miércoles de los jubilados para protestar contra las políticas del Gobierno nacional.
comentar